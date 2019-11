Saamelaisten totuus- ja sovintokomission perustaminen etenee – sisäministeri Ohisalo: “Suomen on kannettava historiallinen vastuunsa”

Saamelaisten totuus- ja sovintokomission perustaminen etenee, kertoo Valtionneuvosto.

Eilen keskiviikkona hallituksen iltakoulussa käsiteltiin saamelaisten totuus- ja sovintokomissiolle valmisteltu mandaatti ja katsottiin, että asiassa voidaan edetä nimeämisprosessiin.

Tarkoituksena on asettaa viisijäseninen komissio, joka olisi toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Suomessa toteutettavan saamelaisten totuus- ja sovintokomission työn tavoitteena on käydä läpi historian tapahtumat ja oppia niistä.

Komission mandaattia on valmisteltu vuoden 2019 aikana yhteistyössä saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen kanssa, joiden toimielinten on tarkoitus käsitellä mandaatti osaltaan. Nimeämisprosessi on tarkoitus käynnistää näiden käsittelyiden jälkeen.

Ensimmäinen virallinen edistysaskel komission aloittamiseksi

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio näkee valtionneuvoston päätöksen merkittävänä askeleena komission toteutumisesta.

Takana on pitkä neuvotteluprosessi, toteaa Sanila-Aikio.

– Olemme aloittaneet työn jo melkein neljä vuotta sitten, kun komission perustaminen merkattiin saamelaiskäräjien toimintasuunnitelmaan. Meillä on ollut useita kuulemisia ja erilaisia tapaamisia ja nyt tämä on ensimmäinen virallinen askel eteenpäin.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina-Sanila Aikio. Vesa Toppari / Yle

Nyt on Saamelaiskäräjien ja kolttien kyläkokouksen aika käsitellä saamelaisten totuus- ja sovintokomission mandaattia, eli sitä millaisin ehdoin ja toimeksiannoin komissiotyötä lähdetään edistämään.

Saamelaiskäräjät käsittelee totuus- ja sovintokomission mandaattia vielä tämän vaalikauden viimeisessä kokouksessaan joulukuussa.

Myös kolttien kyläkokouksen käsittelee aihetta joulukuun aikana, kertoo kolttasaamelaisten luottamusmies Veikko Feodoroff.

– Tämä on tärkeä asia. Sen eteen on kovasti tehty töitä, että komissio etenisi Suomessa, sanoo Feodoroff.

Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff kertoo kolttien kyläkokouksen käsittelevän komission aloittamista samassa aikataulussa kuin Saamelaiskäräjät. Vesa Toppari / Yle

Hallituksen eilisen iltakoulun jälkeen sisäministeri Maria Ohisalo kertoi Facebookissa olevansa tyytyväinen siihen, että totuus- ja sovintokomission prosessi on ottanut askeleen eteenpäin.

Ohisalon mukaan Suomen on kannettava historiallinen vastuunsa saamelaisten tilanteen suhteen.

– Saamelaisten asema Suomessa on ollut monella tapaa heikko. Suomen valtio ei ole esimerkiksi kunnioittanut saamelaisten maaoikeuksia ja aina 1970-luvulle asti saamelaisia pakkosuomalaistettiin asuntolakouluissa. Suomi on saanut kansainvälisiä moitteita saamelaisten kohtelusta vielä viime vuosinakin, sanoo Ohisalo.

Laura Kotila/valtioneuvoston kanslia

Totuus- ja sovintokomissiotyön tarkoituksena on selvittää valtion vastuu historiallisiin vääryyksiin ja niiden käsittelyn kautta rakentaa tietä kohti sovintoa. Tässä saamelaiskäräjät ovat tehneet tärkeää työtä, kertoo Ohisalo.

– Saamelaiskäräjät ja moni saamelainen aktivisti on joutunut tekemään hartiavoimin töitä, jotta totuus- ja sovintokomissio on edennyt todellisuudeksi. Heidän tekemänsä työ on ollut korvaamatonta.

Totuuskomissiot maailmalla Erilaiset totuusprosessit ovat olleet apuna alkuperäiskansayhteisöille ympäri maailmaa, esimerkiksi Etelä-Afrikassa ja Kanadassa. Kanadassa totuus- ja sovintokomitea perustettiin vuonna 2008 selvittämään, mitä 150 000 alkuperäiskansalasta ovat asuntolakouluissa joutuneet kokemaan. Asuntolakouluja käytettiin Kanadassa alkuperäiskansalasten sulauttamiseen valtaväestöön samoin tavoin kuin Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Komissio keräsi ja dokumentoi historian tapahtumia perheiltä, yhteisöiltä ja henkilöiltä, joihin asuntolakoulut olivat vaikuttaneet. Totuus- ja sovintokomitean työn tuloksena yli 80 000 ihmistä on saanut korvauksia fyysisistä ja psyykkisistä kärsimyksistä ja 30 000 henkilöä seksuaalisista hyväksikäytöistä. Komissio teki lisäksi 94 parannusehdotusta alkuperäiskansan ja etenkin alkuperäiskansalasten tilanteeseen Kanadassa. Etelä-Afrikassa totuuskomissio oli oikeusistuimen kaltainen elin, jonka maan kansallisen yhtenäisyyden hallitus perusti vuonna 1995 selvittämään apartheidin aikaisia rikoksia. Totuuskomissiolla oli keskeinen asema Etelä-Afrikan muutoksessa demokraattiseksi valtioksi. Sitä pidetään onnistuneena yrityksenä selvittää maan traumaattista poliittista historiaa. Norjassa saamelaisten ja kveenien totuuskomissio on toiminut vuodesta 2017 lähtien. Saamelaisilla ja kveeneillä on kipeitä muistoja ja yhä traumoja norjalaistamisesta. Kesäkuussa 2017 Norjan suurkäräjien enemmistö päätti saamelaisten ja kveenien norjalaistamista ja valtion väärinkäytöksiä tutkivan totuuskomission perustamisesta. Totuuskomission työ on yhä edelleen käynnissä Norjassa.

“Voi mennä parikin vuotta, että meillä on komission loppuraportti kädessä”

Totuus- jasovintokomission työhön liittyen on jo Suomessa järjestetty kuulemistilaisuuksia. Valtioneuvoston kanslia järjesti kesällä 2018 yhteensä 29 saamelaisten totuus- ja sovintoprosessiin kuuluvaa kuulemistilaisuutta eri puolilla saamelaisaluetta ja Suomen kaupunkeja. Kuulemisiin osallistui joko tilaisuuksien tai sähköpostin välityksellä kaikkiaan 300 ihmistä, joka on noin 2,5 prosenttia Suomen saamelaisväestöstä.

Kunhan saamelaiskäräjät ja kolttien kyläkokous hyväksyvät mandaattiehdotuksen, aletaan totuus- ja sovintokomissiolle hakemaan riippumatonta jäsenistöä.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja arvelee, että komission työssä voi kestää vielä useita vuosia.

– Koskaan ei tiedä, miten kauan kuulemisissa tulee kestämään. Komission tulee kerätä kaikki tarpeellinen tieto ja kuulla saamelaisten kokemuksia. Täytyy myös tutkia valtion ja viranomaisten toimia saamelaisasioissa. Voi mennä vähintään pari vuotta, että meillä on komission loppuraportti kädessä, pohtii Tiina Sanila-Aikio.

Totuus- ja sovintokomissio voi työssään tulla käsittelemään arkaluonteisia aiheita ja saamelaisten kipeää historiaa. Siksi saamelaiskäräjien komission toiminnan aloittamisen yhtenä ehtona on ollut psykososiaalisen tuen järjestäminen.

– Meillä ei ole saamenkielistä ja kulttuurisensitiivisiä mielenterveyspalveluita Suomessa. Asiantuntijat, joita olemme kuulleet ovat vahvasti painottaneet, että prosessin eettisyyden varmistamiseksi psykososiaalinen tuki tulee olla turvattu, sanoo Sanila-Aikio.