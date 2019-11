Kaarihallin katon putoamisen syy selvisi Kouvolassa: alakaton tuenta petti, koska kattoon oli kiinnitetty teräskehikoita

Kouvolan Anjalassa toimivan työkeskus Vapriikin katon putoamisen syy on selvinnyt. Alakaton tuenta petti, koska siihen oli kiinnitetty liikaa kuormaa.

– Alakattoon oli kiinnitetty teräskehikoita, eikä niiden kiinnitys ollut riittävä, Kouvolan kiinteistöpäällikkö Arto Kuitikka kertoo.

Rakennus on tyypiltään peltinen kaarihalli, jossa on alaslaskettu välikatto. Katto on tehty levyistä, ja se roikkuu puurakenteiden varassa vesikatosta.

Työkeskus Vapriikin katto putosi viime viikon keskiviikkona useita senttejä.

Rakennuksen metallityötilassa oli kuulunut kova pamaus, ja välikaton huomattiin laskeutuneen. Metallityötilan katto laskeutui noin 30 neliömetrin alueelta. Tilassa oli tapahtumahetkellä muutama henkilö, joista kukaan ei loukkaantunut.

Vapriikissa järjestetään työtoimintaa kehitysvammaisille ja pitkäaikaistyöttömille. Rakennuksessa työskentelee päivittäin noin 40 työntekijää ja kuusi henkilökunnan jäsentä.

Rakennus on toistaiseksi poissa käytöstä.

Korjaustyöt alkavat

Katon korjaustyöt ovat alkamassa.

Ensin katto korjataan työkeskuksen opetuspuolelta. Kun katon tuenta on saatu tarkastettua ja tukea saatu lisättyä, opetustila voidaan ottaa käyttöön.

– Korjaustöissä menee todennäköisesti ainakin ensi viikko, Kuitikka arvioi.

Tämän jälkeen korjaukset jatkuvat hitsaustilan puolella, jossa katon romahdus tapahtui. Korjaustöiden kestosta ei ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa.

Erityyppisiä halleja on romahtanut Suomessa erityisesti lumikuorman vuoksi. Tammikuussa ajoneuvojen suojana ollut kaarihalli romahti lumen painosta Lappeenrannassa. Maaliskuussa suurehko peltihalli romahti lumikuorman alla Lieksassa.