Poliisitutkintaan varautuva sairaanhoitopiirin puheenjohtaja aikoo jatkaa tehtävässään: "En hyväksy näitä väittämiä, jotka eivät ole totta"

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen (sd.) aikoo jatkaa tehtävässään, vaikka poliisi alkaisi tutkia hänen toimintaansa.

– En hyväksy näitä väittämiä, jotka eivät ole totta. En oikein tiedä, miten meidän hallitus ja valtuusto voivat tässä toimia. Voivatko he tehdä päätöksen minun erottamisestani, jos he eivät yhtään tiedä miksi, Vesterinen sanoo.

Eksoten tarkastuslautakunta päätti keskiviikkoillan kokouksessaan pyytää poliisia tutkimaan, onko Vesterinen syyllistynyt virka-aseman väärinkäyttöön tai virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Eksoten tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Laura Kaijanen kertoo, että tarkastuslautakunta aikoo tehdä poliisille tutkintapyynnön Vesterisen toiminnasta mahdollisimman pian.

– Keskustelemme juristin kanssa, ja tutkintapyyntö tehdään saman tien, Kaijanen sanoo.

Eksoten nuorille lääkäreille kohdentama rekrytointimainos ja sen pois vetäminen keskustelutti kesällä. Kuvakaappaus Eksoten somemainoksesta

"Olen hyvin korrekti ihminen"

Eksoten tarkastuslautakunnan mukaan Vesterinen on puuttunut operatiiviseen toimintaan järjestämällä tutuilleen lääkäriaikoja Eksoten toimipisteisiin, vaikuttamalla tai pyrkimällä vaikuttamaan rekrytointeihin, hyödyntämällä asemaansa toimeensa liittymättömissä asioissa ja toimimalla epäasiallisesti erilaisissa yhteyksissä.

Väitteeseen lääkäriaikojen järjestämisestä Vesterinen vastaa näin:

– Ei se nyt kyllä ihan noin ole. Olen antanut selvityksen, miksi olen lähettänyt tietoa, että jonkun asiakkaan asia on jäänyt kesken. Se, mistä tällaiset väitteet ovat tulleet, pitää kysyä tarkastuslautakunnasta, Vesterinen sanoo.

Hän ei tunnusta pyrkineensä vaikuttamaan rekrytointiin tai esimerkiksi vetäneensä pois Eksoten nuorille lääkäreille suunnattua rekrytointikampanjaa viime kesänä.

– Jos siellä olisi luettu ihan tarkkaan ne viestit, joita heidän omissakin materiaaleissaan oli, niin he näkisivät, että siellä on ollut toimielimen päätös takana. Olen jo aikoja sitten sanonut ja teillekin on Tuula Karhula ilmoittanut, että hän on sen päätöksen tehnyt, Vesterinen sanoo viitaten rekrytointi-ilmoitukseen.

Tuula Karhula toimi viime kesän rekrytointikampanjan aikana Eksoten toimitusjohtajan sijaisena.

Vielä kesällä kampanjakohun alkumetreillä Marja-Liisa Vesterinen kertoi Ylelle määränneensä, että kuva on poistettava.

Vesterinen kiistää toimineensa myöskään epäasiallisesti.

– Olen hyvin rauhallinen ja korrekti ihminen. Yritän aina puhua kaikille ystävällisesti ja asiallisesti. En ole käyttäytynyt epäasiallisesti ketään kohtaan, Vesterinen sanoo.

Eksoten valtuusto on käsitellyt hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen toimia. Elli Sormunen / Yle

Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtaja: "Tuntuu aika kovalta meiningiltä"

Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.) sanoo, että Vesterisen toimista keskustellaan SDP:ssä.

– Varmasti Vesterinen haluaa itsekin, että asiasta keskustellaan. Kyllä tämä tuntuu aika kovalta meiningiltä, Kakkola toteaa.

Kakkolan mukaan päätöksiä Marja-Liisa Vesterisen asemasta ei voida tässä vaiheessa tehdä.

– Mielestäni maltti on valttia. Katsotaan nyt, mitä on todella tapahtunut ja tehdään päätöksiä sen jälkeen. Olen nähnyt, että Vesterinen on hyvin terhakkaasti hoitanut niitä asioita, joita kuntalaiset ovat hänelle tuoneet, ja kuntalaisten edun mukaiseksi, Kakkola sanoo.

Tutkintapyynnön saadessaan Kaakkois-Suomen poliisi selvittää, onko asiassa syytä aloittaa esitutkinta. Tarvittaessa poliisi keskustelee syyttäjän kanssa jo esitutkinnan aloittamista harkitessaan.

Jos Vesterisen toiminnassa on poliisin mukaan syy epäillä rikosta, se aloittaa perusteellisen esitutkinnan.

Marja-Liisa Vesterinen on hyvillään siitä, että asiat selvitetään.

– Poliisin tutkinta on objektiivista ja perinpohjaista. Siellä haastatellaan riittävä määrä ihmisiä, että totuus tulee julki, Vesterinen sanoo.