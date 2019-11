USA aikoo pitää 600 sotilasta Koillis-Syyriassa – Venäjä rakentaa alueelle tukikohtaa

Presidentti Trump ilmoitti syksyllä, että kaikki Yhdysvaltain sotilaat vedetään Syyriasta, mutta käskyä on myöhemmin muutettu.

Yhdysvallat aikoo pitää edelleen noin 600 sotilasta Koillis-Syyriassa, kertoo maan puolustusministeri Mark Esper.

Yhdysvaltain asevoimilla on edelleen käynnissä operaatio, jossa osa Syyrian koillisosassa olleista joukoista siirretään Irakiin.

Presidentti Donald Trump määräsi aiemmin syksyllä Yhdysvaltain joukot pois Syyriasta. Puolustusministeri Esper täsmensi myöhemmin aikomuksia kertomalla, ettei joukkoja palauteta kotimaahan, vaan ne siirretään Irakin puolelle.

Esperin mukaan kuutisen sataa sotilasta pysyy alueella kaikesta huolimatta. Hän täsmensi, etteivät luvussa ole ne noin 200 USA:n sotilasta, jotka on sijoitettu al-Tanfin tukikohtaan maan eteläosaan.

USA:n Koillis-Syyriassa olevien joukkojen lukumäärä saattaa jonkin verran vaihdella varsinkin, jos Euroopan maat lisäävät omien sotilaidensa määrää alueella.

Venäjä perustaa tukikohtaa

Venäjä on perustamassa helikopteritukikohtaa Koillis-Syyriaan, kertoo maan puolustusministeriön omistama Zvezda-televisiokanava.

Tukikohta on määrä nousta Qamishlin kaupungin lähelle, joka sijaitsee Turkin ja Syyrian rajalla. Vaikka rajaseutu on jo useita vuosia ollut kurdien hallinnassa, Qamishli on säilynyt Syyrian armeijan hallussa.

Ilkka Kemppinen / Yle

Uutistoimisto Tass kertoo, että tukikohtaa suojaamaan tuodaan ilmatorjuntaohjuksia. Paikalla on jo nyt kolme helikopteria.

Lähteet: AFP, Reuters