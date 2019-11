Joulukuuset tulivat jo – joko sinun kotisi on joulukunnossa?

Moni on jo koristellut joulukuusensa hyvissä ajoin ennen joulua.

Moni on jo koristellut joulukuusensa hyvissä ajoin ennen joulua. Yleisökuvat / Yle

Aleksandra Pihlajaniemi on aloittanut jouluvalmistelut hyvissä ajoin. Jouluvalot hän ottaa esiin yleensä jo lokakuun alkupuolella, kun illat alkavat hämärtyä.

Joulukuusen aika tuli tänä vuonna marraskuussa. Sen suhteen ilmassa on selkeästi epävarmuutta. Kai muutkin tekevät näin?

Pihlajaniemi julkaisi keskiviikkona Facebookin suositussa naisten keskusteluryhmässä kuvan joulukuusestaan. Hän pyysi muiltakin kuvia ketjuun.

– Sanokaa, etten ole ainoa, joka on koristellut kuusen. Voin sitten näyttää miehelle, etten ole ainut hullu, hän kirjoitti kuvan yhteyteen.

Aleksandra Pihlajaniemen kuusesta puuttuvat vielä valot. Jouluvalmistelut ovat silti hänen kodissaan jo aika hyvässä vauhdissa. Aleksandra Pihlajaniemi

Hetkessä yli sata innokasta koristelijaa lähetti viestiketjuun kuvan omasta joulukuusestaan.

21-vuotias Netta Metsäranta on koristellut kuusen marraskuussa siitä lähtien, kun hän on muuttanut omilleen. Yksin asumisen etuja onkin, että joulusta nauttimisen voi aloittaa juuri silloin, kun itse haluaa.

– Valot, kynttilät, tontut, kranssit ja tietenkin kuusi tulevat esiin melkein heti halloweenin jälkeen. Lämminhenkinen vihreä kuusi on piristävä lisä pimeän ja kaamoksen keskellä. Valot ja pallot tuovat vielä omaa pirteyttä. Nekin suunnittelen joka vuosi hieman erilaisiksi.

Metsäranta myöntää olevansa hyvin jouluhenkinen. Hän odottaa jo pyhien viettoa perheenjäsentensä kanssa. Jotta odotus ei tuntuisi pitkältä, on hän aloittanut valmistautumisen hyvissä ajoin koristelemalla kotinsa ja käymällä jouluostoksilla ystävänsä kanssa.

– Joulu tuo ihmisiä yhteen, kun on kaikkea mukavaa yhteistä tekemistä. Siksi se on minulle niin tärkeä.

Joulu tulee Netta Metsärannan kotiin heti halloweenin jälkeen. Netta Metsäranta

Julia Seulanto kasvoi perheessä, jossa joulua ei vietetty. Hän on entinen Jehovan todistaja. Seulanto haluaa, että hänen lapsensa saavat kokea joulun lämminhenkisyyden, piristävän vaikutuksen ja lämmön.

– Opin joulun taian vasta kun kasvoin aikuiseksi ja tapasin mieheni. Haluan korvata itselleni lapsuuden jouluja hössöttämällä nyt enemmän jouluasioita.

Julia Seulanto tutustui joulun taikaan vasta aikuisena. Julia Seulanto

Anne Leinonen aloittaa koristelun yleensä vasta lähempänä joulukuuta, mutta tänä vuonna hän taipui lapsen toiveesta. 2-vuotias tytär oli asiassa sen verran päättäväinen.

– Hän hoki viikko sitten, että pitää koristella kuusi heti. Näin jouluihmisenä ei haittaa yhtään, että tuli nyt jo koristeltua. Onhan se nätti pimeällä, kun saa katsella telkkaria joulukuusen valojen loisteessa.

Anne Leinosen kodissa televisiota katsellaan kuusen valojen loisteessa. Anne Leinonen

Myös Emilia Soinille joulu tuli poikkeuksellisen varhain. Uutta kotia oli kiva koristella.

– Yleensä en koristele aikaisin. Nyt on vain ollut joulufiilis. Muutimme miehen kanssa ensimmäiseen yhteiseen asuntoon vuokralle ja senkin takia laitoimme kuusen aikaisin. Olemme molemmat jouluihmisiä.

Emilia Soini

Facebookin yksittäisessä keskustelussa julkaistut sata joulukuusikuvaa saavat pohtimaan, kuinka monessa kodissa joulu jo onkaan. Ainakin joulukoristeita on myyty viime vuotta vauhdikkaammin.

– Joulu on selkeästi lähtenyt kaupallisesti käyntiin. Joulukuusia on myyty viimeisen viiden viikon aikana 50 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, kertoo SOK:n kodin ja viihteen valikoimajohtaja Ville Vahla.

Aitoja kuusia ei kaupassa vielä olekaan. Varhaiset koristelijat luottavatkin muovikuusiin, sillä neulasten pitää pysyä paikoillaan pitkälti toista kuukautta. Tai enemmänkin, jos joulua jatketaan vielä toisesta päästä.

Tänä vuonna kuuset koristellaan Vahlan mukaan glitterillä ja kimalluksella sekä vaaleanpunaisen, harmaan ja mustan sävyillä – ainakin myyntilukujen valossa.

Kuusten lisäksi koteihin on ostettu paljon muutakin jouluun liittyvää.

– Myynti on kasvanut kaikissa joulukoristeisiin ja -valoihin liittyvissä tuoteryhmissä. Erityisen näkyvää kasvu on tontuissa. Erilaisia tonttuhahmoja on ostettu lokakuun alun jälkeen jopa 200 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Vahla tarkasti myyntilukemat viikolta 40 – 45. Suurin nousu myyntiluvuissa näkyy viikosta 44 alkaen.

Lähetä kuva koristeistasi

Varhainen joulu on havaittu myös muissa kaupoissa. Esimerkiksi Citymarketeissa kysyntä näkyy nyt sesonkivaloissa ja -koristeissa, astioissa, joululeivontaan liittyvissä tuoteissa, kynttilöissä ja lautasliinoissa. Liikkeissä joulu avataan virallisesti vasta tänä viikonloppuna, mutta innokkaimmat ovat löytäneet haluamansa hyllyväleistä jo heti syksyn alettua.

K-Raudoissa on myyty jo runsaasti korkeita, noin 180 senttisiä tekokuusia. Myös erilaisten eläinhahmojen muotoiset ulkovalot ovat olleet tänä vuonna todella suosittuja. Tuoteryhmäpäällikkö Outi Lehden mukaan kaupaksi ovat käyneet niin ketut, porot kuin linnutkin.

Löytyykö sinulta joku näistä hahmoista? Näkyykö joulu jo jotenkin kotonasi? Näytä se meillekin.

Voit jakaa kuvan omista joulukoristeistasi tähän juttuun. Kuvia julkaistaan 15.11. kello 12:00 asti. Yön aikana lähetetyt kuvat julkaistaan aamulla.