Vaihtoehtohoidot kiehtovat ja kemikaalikammo saa tekemään hammastahnat itse

Suomalaisten usko vaihtoehtohoitoihin on vähentynyt, mutta yhä varsin moni luottaa luontaislääkkeisiin. Tämä todetaan tuoreessa Tiedebarometrissä.

Kurkuma ja punariisi ovat esimerkkejä luonnon omista tuotteista, joiden uskotaan tehoavan sairauksiin ja edistävän terveyttä, mutta fluoria sen sijaan vältellään. Sen pelätään vaikuttavaan luustoon.

Fluorin välttäminen saa ihmiset sekoittamaan omat hammastahnansa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut suosituksensa fluorin käytöstä (siirryt toiseen palveluun), sillä Suomessa fluoria esiintyy paikoin runsaasti.

THL:n mukaan hampaiden kariesta voidaan ehkäistä hyvin, jos fluoridia sisältävien hammastahnojen lisäksi juomaveden fluoridipitoisuus on 0,7–1,2 mg/l.

Varsinkin lasten hampaiden hoidossa fluorilla on ehkäisty reikiintymistä. Erikoishammaslääkäri Helena Yli-Urpo työskentelee lapsipotilaiden kanssa ja näkee muutoksia hampaiden hoitamisessa.

– Fluorikammoa esiin noin viidellä prosentilla potilaista, joita vastaanotolla käy. Suurin osa potilaista käyttää kuitenkin tavallisia hammastahnoja, Helena Yli-Urpo sanoo.

Salossa työskentelevän Yli-Urpon mukaan fluorin käyttämättömyys tulee esiin juuri niillä lapsilla, joilla on paljon reikiä ja hoidettavaa suussa.

Fluorikammoa suurempi riski on kuitenkin, jos fluoritahna ja hammasharja jäävät kokonaan käyttämättä motivaation puutteessa.

Netti tarjoaa reseptejä tehdä oma hammastahna

Itsetehtyihin hammastahnoihin lisätään erilaisia hankausaineita, kuten savea ja suoloja. Niiden pitoisuus kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi hammaskiilteen kulumiseen.

Nämä itsetehdyt tahnat sisältävät hankaavan ainesosan lisäksi usein jonkun öljypohjaisen aineen. Sitä perustellaan sillä, että öljy hoitaa suun limakalvoa.

Ongelma on kuitenkin näiden kotitekoisten tahnojen hankaavuudessa.

– Hankaluus on se, että kaupallisissa tahnoissa on hyvin tarkkaan säädelty hankaavuusarvo. Itsetehdyissä tahnoissa tätä arvoa on hyvin vaikea kontrolloida, Helena Yli-Urpo sanoo.

Netissä on Yli-Urpon mukaan huolestuttavan paljon jauhemaisia tahnareseptejä, joiden puhdistus- tai valkaisuteho perustuu pelkästään hankaavaan aineeseen.

– Nettireseptien ohjeet kuulostavat kyllä tosi villeiltä. Omaan suuhuni en tällaisia käyttäisi, erikoishammaslääkäri Helena Yli-Urpo toteaa.

Valkaisutahnat kiinnostavat tyttöjä

Valkoiset ja loistavat hampaat ovat monen tytön kauneusihanteena, jonka malli saadaan netistä. Helena Yli-Urpo on hämmästynyt siitä, kuinka jo nuoret tytöt käyttävät valkaisutahnoja.

– Itse olen ihmetellyt, miten jo 8–9-vuotiaat tytöt kyselevät valkaisevista hammastahnoista, joita joku kaveri on ostanut tai tilannut netistä.

Keskustelussa tyttöjen kanssa käydään läpi tahnojen sisältö ja arvioidaan, mikä niissä on hampaiden kannalta hyvää tai huonoa. Vastapuhjenneiden pysyvien hampaiden pinta on hauras ja hammas kehittyy hiljalleen parissa vuodessa valmiiksi. Tällaisten kehittyvien hampaiden valkaisu ei ole Yli-Urpon mukaan missän tilanteessa suotavaa.

Huokoisten hampaiden raju hankaaminen tekee pinnasta mattamaisen, ja alttius reikiintymiselle ja vihlomiselle kasvaa. Helena Yli-Urpon mukaan huokoiset hampaat myös kuluvat helposti ja niiden korjaava hoito on hankalaa.

Hän suositteleekin hampaiden valkaisua haluavien tulevan suuhygienistin vastaanotolle.

Vastalääke vaihtoehtohoidoille

Myös lääkärikunta on herännut oikomaan netissä liikkuvia kyseenalaisia terveysväittämiä.

Viime vuonna Turun yliopiston lääketieteen opiskelijat perustivat Vastalääke-yhdistyksen (siirryt toiseen palveluun). Se pyrkii yleistajuistamaan lääke- ja terveystiedettä ja tarjoamaan tutkimustietoa helposti luettavassa muodossa.

Lääketieteen opiskelijat Kristiina Makkonen ja Tatu Han ovat Vastalääke-yhdistyksen aktiiveja. Markku Sandell / Yle

Vastalääkkeen perustajajäsenet Kristiina Makkonen ja Tatu Han kertovat, ettei oikean tiedon levittäminen ole niin yksinkertaista kuin he aluksi luulivat.

– Eihän meidän työ koskaan lopu. Aika paljon netin terveysväittämät liittyvät erilaisiin ruokavalioihin ja ravintoon, toteavat neljännen vuosikurssin lääketieteen opiskelijat.

Lääkäreillä on Vastalääkkeen mukaan moraalinen velvollisuus kertoa asioista. Laadukkaan koulutuksen pohjalta tutkijat pystyvät Kristiina Makkosen mielestä hyvin tarjoamaan tutkimusalastaan tietoa ihmisille.

Sosiaaliseen mediaan syntyy koko ajan uusia ryhmiä, joissa jaetaan tietoa terveyteen liittyvistä seikoista. Netin mielipidevaikuttajat keräävät ympärilleen oman fanilaumansa, joka luottaa gurunsa oppeihin. Ne eivät aina ole tutkittujen terveysväittämien mukaisia.

– On niitä guruja tullut aika paljon vastaan. Ihmiset kommentoivat kirjoituksiimme, että teidän kirjoituksenne ei pidä paikaansa, koska henkilö, koska ihailemani henkilö on toista mieltä, Kristiina Makkonen kertoo.

Terveysgurujen fanit uskovat johtajaansa eivätkä piittaa siitä, että näiden opit eivät perustu tutkittuun tietoon. Netin pitkissä keskusteluketjuissa on vaikeaa levittää oikea tietoa ja kumota vääriä väitteitä, kun keskusteluun voi osallistua kevyillä perusteluilla.

Vastalääke.fi -sivustolla julkaistaan tutkimuksiin perustuvia mutta helppotajuisia artikkeleita tieteestä ja terveydestä. Markku Sandell / Yle

Nykytekniikka mahdollistaa oman kehonsa ja toimintansa jatkuvan tarkkailun. Kristiina Makkosen kädessä oleva rannetietokone kertoo niin syketiedot kuin energiankulutuksenkin muiden mittaustulosten ohella.

Biohakkerointi eli itsensä tarkkailu ei välttämättä ole hyvä asia, arvioivat Makkonen ja Han. Elämänlaatu ei välttämättä kohene.

– On hyvä, että ihmiset pitävät huolta itsestään ja haluavat katsoa, miten liikkuvat ja syövät. Jos kuitenkaan ei ole tarkkaa käsitystä tai taustatietoa kaikesta mittaustiedosta, niin saattaa ahdistua ja tulla neuroottiseksi oman rannetietokoneensa tuijottajaksi, Tatu Han pohtii.

Kristiina Makkosen mukaan ihminen saattaa myös tulkita mittaustietoja väärin ja toimia niin, ettei edistäkään omaa terveyttään vaan tekee sille hallaa. Verenpaine-, kolesteroli- tai veren sokeriarvoja voi arvioida väärin tai yrittää laskea sykettä liian alas.

Luontaislääkkeiden suosio on vankka, vaikka esimerkiksi mäkikuismalla saattaa olla vaikutusta muiden lääkeaineiden imeytymiseen ja vaikuttavuuteen. Pahimmillaan luontaislääkkeet ovat aiheuttaneet maksavaurioita.

Luontaislääkkeistä unohtuu usein maininta sivuvaikutuksista. Ihmisiä miellyttää luontaistuote-nimitys. Se antaa kuvan turvallisesta, luonnosta peräisin olevasta aineesta.

– Olisi hyvä, jos luontaistuoteiden ja ravintolisien kauppaa voitaisiin säädellä, Tatu Han sanoo.

Vaihtoehtohoitoja koskeva vähäinen sääntely, valvonnan puutteellisuus ja asiakkaan heikko oikeusturva on nähty ongelmallisena. Erityisesti hoitojen turvallisuus ja harhaanjohtava markkinointi ovat aiheuttaneet ongelmia. Sosiaali- ja terveysministeriö

Kymmenen vuotta sitten työryhmä suositteli lain laatimista siihen, kenellä on oikeus antaa vaihtoehtohoitoja. Niin sanottu puoskarilaki on kuitenkin jäänyt lepäämään eri ministerien pöydälle useamman hallituksen ajan.

Vuosi sitten otettiin taas kerran uusi yritys asian edistämiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriössä (siirryt toiseen palveluun) aloitettiin syksyllä 2018 valmistelu, joka tähtäsi vaihtoehtohoitoja koskevan lain säätämiseen. Valmistelu on ollut keskeytyksissä, koska vastuuhenkilöt ovat siirtyneet muihin tehtäviin. Käytännössä asia ei siis ole edennyt.

Ministeriöstä kerrotaan, että uusi valmistelua vetävä henkilö aloittaa joulukuussa. Vaihtoehtohoitojen sääntelyn lisääminen on kirjattu myös nykyiseen hallitusohjelmaan.

