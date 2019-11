SYKE selvitti: Yleinen biopohjainen muovi PLA ei hajonnut vuoden aikana meressä lainkaan

Jos materiaali on biohajoava, luonnossa esiintyvät mikrobit hajottavat sen hiilidioksidiksi ja vedeksi. Hajoamisprosessi on kuitenkin usein todennettu vain teollisessa kompostoinnissa. Meressä hajoaminen on hitaampaa kuin teollisessa kompostoinnissa muun muassa matalamman lämpötilan vuoksi. SYKE