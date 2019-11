Hongkong pysyy lamautettuna jo viidettä päivää – kaoottinen viikko kiihdyttää arvailuja Kiinan seuraavasta askeleesta

PekingHongkongissa paine mielenosoitusten tukahduttamiseen kasvaa, kun kaupunki on pysynyt mielenosoittajien halvauttamana jo viikon.

Kiinan presidentti Xi Jinping vaati torstaina, että Hongkongiin on palautettava järjestys.

Brasiliassa BRICS-maiden kokouksessa puhunut Xi otti ensimmäistä kertaa suoraan kantaa mielenosoituksiin.

Xi vannoi Pekingin tukevan Hongkongin poliisia ja vaati rangaistuksia “väkivaltaisille rikollisille”.

Samaan aikaan kaaos Hongkongissa jatkui.

Aiemmin mielenosoitukset ovat keskittyneet viikonloppuihin, mutta tällä viikolla Hongkongin kadut ovat olleet taistelutantereena aamusta iltaan.

Mielenosoittajat ovat häiriköineet työmatkaliikennettä tukkimalla metroasemia, sytyttämällä tulipaloja ja heittelemällä tavaroita raiteille. Siltoja ja tunneleita on tukittu, yliopistoja vallattu. Poliisi on ampunut kyynelkaasua aamuseitsemästä yömyöhään.

Mielenosoituksen vaativat myös toisen kuolonuhrin viikon sisään, kun 70-vuotias mies kuoli saatuaan päähänsä iskun tiiliskivestä.

Poliisi käytti kyynelkaasua yhteenotossa mielenosoittajien kanssa kiinalaisen yliopiston urheilukentällä. Philip Fong / AFP

Kaoottinen arki on lisännyt arvailuja Hongkongin hallituksen ja Kiinan keskusjohdon seuraavista liikkeistä.

– On monia merkkejä siitä, että Hongkongin hallinto ja poliisi voisivat olla aikeissa koventaa otteitaan huomattavastikin, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jyrki Kallio.

Hongkongin poliisin mukaan mielenosoittajat ovat ajaneet kaupungin romahtamisen partaalle.

Jyrki Kallion mukaan Hongkongin johdon on vaikea hyväksyä, että mielenosoitukset halvaannuttavat nyt kaupungin arjen.

Riski sotilaiden väliintulosta kasvaa

Mitä sitten voisi olla luvassa?

Lisää pidätyksiä, ennaltaehkäiseviä poliisioperaatioita, sanoo Kallio.

Viimeisenä keinona Hongkongilla on oikeus pyytää apua Kiinan kansanarmeijalta, jolla on varuskunta Hongkongissa. Kallio kuitenkin pitää sotilaiden väliintuloa yhä epätodennäköisenä.

– Mutta on mahdollista, että hallinto katsoo itsensä pakotetuksi siihen, koska myös paine Pekingistä on kova. Riski siitä, että kaduille tulee poliisin lisäksi myös sotilaita, kasvaa koko ajan, Kallio arvioi.

Mielenosoitttajat kantoivat keskiviikkona itsetehtyä katapulttia Kowloon Tongin alueella. Miguel Candela / EPA

Kiina on syksyn aikana lisännyt Hongkongissa olevien joukkojen määrää. Uutistoimisto Reutersin mukaan (siirryt toiseen palveluun) erityishallintoalueella on nyt jopa 12 000 sotilasta, mikä on kaksi kertaa normaalia enemmän. Osa heistä kuuluu sotilaspoliisiin ja puolisotilaallisiin joukkoihin.

Vihonviimeisenä oljenkortena Kiinalla on oma armeijansa rajan takana.

Sotilaiden marssittaminen rajan yli kuitenkin tarkoittaisi Kiinalle kansainvälistä kriisiä. Siksi harva asiantuntija pitää vaihtoehtoa edelleenkään kovin todennäköisenä.

Käynnissä olevat kauppaneuvottelut Yhdysvaltain kanssa ovat Kiinalle äärimmäisen tärkeät. Hongkongin tilanteen väkivaltainen loppu voisi tarkoittaa niiden kariutumista.

Yliopistoista tuli uusi taistelutanner

Hongkongin johto alkaa olla pahasti puun ja kuoren välissä.

Tällä viikolla mielenosoitukset ovat levinneet myös yliopistoille, jotka tähän saakka ovat pysyneet rauhallisina. Kovimmat yhteenotot on käyty Hongkongin kiinalaisella yliopistolla, jonne poliisi teki tiistaina rynnäkön.

Tilanteeseen johtaneista tapahtumista on kaksi versiota.

Poliisin mukaan yliopiston läheiseltä sillalta heiteltiin tiiliskiviä ajoväylälle. Yliopiston henkilökunnan mukaan ei ole todisteita siitä, että heittelijät olisivat olleet yliopiston opiskelijoita.

He sanovat opiskelijoiden nousseen vastarintaan vasta, kun poliisi oli hyökännyt.

Mielenosoittajien sytyttämä tulipalo kiinalaisen yliopiston metroaseman sisäänkäynnin edessä. Philip Fong / AFP

Kallio pitää kehitystä huolestuttavana. Hongkongissa poliisin hyökkäys mellakkavarusteissa yliopistolle on ennenkuulumatonta, hän sanoo.

Loppuviikosta mannerkiinalaisia opiskelijoita on lähtenyt pois Hongkongista. Myös ulkomaisia opiskelijoita on kehotettu palaamaan kotiin. (siirryt toiseen palveluun)

Puheet tiukentuvat, taktiikka muuttuu

Tilanteen kehittymistä on vaikea ennustaa. Kallion mukaan Hongkongin ja Kiinan johdon käytös ei ole ollut täysin johdonmukaista. Se viittaa siihen, ettei selkeää suunnitelmaa ole.

Siksi pitää tulkita merkkejä.

Niitä voi poimia presidentti Xin puuttumisesta asiaa sekä Hongkongin hallintojohtaja Carrie Lamin puheista. Muutama päivä sitten Lam kutsui mielenosoittajia kansanvihollisiksi.

– Kansanvihollinen on pahin haukkumanimi kiinalaisessa kielenkäytössä. Se antaa aiheen huoleen, että nyt valmistellaan otteiden huomattavaa koventamista, Kallio sanoo.

Mielenosoittajien Hongkongissa rakentama katusulku. imago sportfotodienst

Myös mielenosoittajat hiovat taktiikkaansa. Nyt heidän päämääränsä on aiheuttaa häiriötä mahdollisimman monessa paikassa yhtä aikaa. Myös liikennekaaoksesta on tullut mielenosoittajien vakiotyökalu.

Tilanne jakaa kaupungin ja hajottaa perheitä

Hongkongin johto saattaa vielä hetken laskea sen varaan, että kaupunkilaiset kyllästyvät tilanteeseen. Vuonna 2014 suurmielenosoitukset hiipuivat, kun hongkongilaisten mielipiteet alkoivat kääntyä protestoijia vastaan.

– Jos Pekingissä lasketaan sen varaan, niin voi olla, että siellä lasketaan väärin, sanoo Kallio.

Hänen mukaansa tilanne on kehittymässä hyvin erilaiseen suuntaan kuin vuoden 2014 sateenvarjomielenosoitusten aikaan. Tällä kertaa kaduilla ei ole ainoastaan nuoret.

Pidätettyjen tilastoista käy ilmi, että poliisin kiinni ottamien mielenosoittajien ikä vaihtelee 11:sta 70 vuoteen. Myös uutiskuvista näkee, että kaduilla on yhä paljon työssäkäyviä aikuisia.

Mielenosoittaja kantaa polttopulloja Hongkongin kiinalaisen yliopiston lähellä. Anthony Wallace / AFP

Kaaoksesta huolimatta protesteilla on edelleen paljon laajempi tuli kuin vuoden 2014 mielenosoituksilla, Kallio sanoo.

Samalla kaupunki on yhä syvemmin jakautunut. Jotkut asukkaista ymmärtävät ja auttavat mielenosoittajia, toisten mielestä mellakoitsijat ovat ajaneet Hongkongin kaaokseen. Kiistat ovat hajottaneet jopa perheitä.

Singaporelaisen Straits Times -sanomalehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelema Jenny Kwan ei ole puhunut kolmelle pojalleen sitten kesäkuun. Hän tukee Hongkongin johtoa, hänen poikansa demokratialiikettä.

Kukaan ei halua kompromissia, ja siksi mielenosoituksille on vaikea nähdä rauhallista loppua. Mielenosoittajat vaativat yhä muun muassa vapaita vaaleja. Siihen Hongkongin johto ei ole suostumassa.

Mielenosoittajan kuolema käynnisti väkivallan kierteen

Kuluneen viikon aikana väkivallankierre kiihtyi vauhdilla. Tilanne alkoi kärjistyä viime viikon lopulla, kun yksi mielenosoittaja kuoli pudottuaan parkkitalon kerroksesta toiseen.

Tapauksen jälkeisissä yhteenotoissa eräs poliisi huusi aikovansa juhlia mielenosoittajan kuolemaa kollegoidensa kanssa samppanjalla.

Myös poliisin protestoijille osoittama huuto tallentui tv-kanavan kameraan: “Tulkaa tänne ja kostakaa, torakat!”

Mellakkapoliisit ovat tuttu näky Hongkongin keskustassa. Dale de la Rey / AFP

Poliisi sai huomautuksen kielenkäytöstään, mutta se tuskin kiinnostaa mielenosoittajia. He saivat seuraavan syyn vihata virkavaltaa heti maanantaina, kun poliisi ampui aseistautumatonta mielenosoittajaa kovalla panoksella.

Samana päivänä Kiinaa puolustanut mies sytytettiin tuleen. Torstaina poliisi sanoi mielenosoittajien ampuneen heitä nuolilla.

Näyttää siltä, ettei väkivalta tule loppumaan ennen kuin se lisääntyy. Nyt uhreja on jo kaksi ja useita on sairaalassa. Heidän joukossaan on 15-vuotias poika, joka sai päähänsä iskun kyynelkaasukanisterista.

