Kaivojen kuivuus saattaa jatkua kevääseen – pohjavesi paikoin edelleen alhaalla erityisesti Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa

Loka–marraskuussa on satanut tavallista runsaammin, mutta se ei ole riittänyt nostamaan pohjavesivarantoja koko maassa tavallisille tasoille.

Pohjavedet ovat edelleen paikoin niin alhaalla, että osassa kaivoista ei ole vettä.

Loka–marraskuun tavallista runsaammat sateet ovat nostaneet pintavesiä. Järvien, pintavesien ja jokien tilanne on kahden kuivan kesän jälkeen parantunut, sanoo hydrologi Bertel Vehviläinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Pohjavesienkin hupeneminen on pysähtynyt, mutta edelleen osassa maata pohjavesien pinnat voivat olla jopa 80 senttiä keskiarvoa alempana (siirryt toiseen palveluun).

Huonoin tilanne on Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa, Vehviläinen sanoo. Siellä on talvi jo alkanut ja osa kaivoista on kuivia.

– Pohjaveteen on vaikea saada vettä äkkiä, vaikka sitä sataisi pintaan paljon. Jos se tulee lumena, sitä ei saa millään konstilla sinne.

– Jos lumet eivät sula, voi olla, että koko talvi menee niukkuudessa, hän sanoo.

Tankilla vettä tai uuden kaivon poraus

Kun vedenpinnat ovat alhaalla, pienimmistä järvistä voi talvella loppua happi. Vesivoiman tuotanto vähenee. Pahiten matalasta pohjavedestä kärsivät haja-asutusalueilla olevat kotitaloudet, joilla on oma kaivo.

– Erityisesti karjataloudessa se on iso taloudellinen ongelma, Vehviläinen sanoo.

– Kannattaa varautua ja miettiä, miten tulee talven yli toimeen, jos kaivosta loppuu vesi.

Vesilaitokselta voi tilata vettä tankkiautolla säiliöön. Kaivoa voi syventää tai tehdä uuden porakaivon, hän luettelee keinoja.

Lisää sateita tulossa, osa lumena

Suuressa osassa maata sadetta on tullut viimeksi kuluneen kuukauden aikana yli 60 millimetriä.

Sademäärä torstaiaamusta perjantaiaamuun. Yle

Tulevina päivinä vettä on luvassa 15–30 millimetriä lisää erityisesti Länsi-Suomeen, Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen, kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela. Osa sateista tulee lumena. Lappiin lunta voi tulla kymmenenkin senttiä.

Valtaosa sateista tulee jo tänään torstaina. Parin poutaisemman päivän jälkeen sunnuntaina ja maanantaina tulossa lisää sateita, Koskela sanoo.

Lue lisää:

Pohjavesi on laskenut paikoin niin alas, että kaivoista on loppunut vesi – "Jos talvi tulee aikaisin, kaivot ovat kuivana kevääseen saakka"