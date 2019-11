Suomalaiset ovat ostaneet arviolta jopa 100 000 hulavannetta: Professori käynnisti kesällä uuden liikuntavillityksen ja elää niin kuin opettaa

Sisätautiopin professori Hannele Yki-Järvinen on ollut koko torstain liikuntalääketieteen päivillä. Sielläkin puhuttiin tämän syksyn kuumasta hitistä: hulavanteesta.

Helsingin yliopiston professori tuli tutkimuksellaan käynnistäneeksi Suomen uusimman liikuntavillityksen. Kaikki alkoi kesällä, kun Yki-Järvisen rasvamaksatutkimuksen työryhmä selvitti, että 1,5 kiloa painavan hulavanteen pyöritys on hyvä vaihtoehto kävelylenkille.

Tutkimuksessa runsaat 50 ylipainoista naista jaettiin kahteen ryhmään. Toinen ryhmä pyöritti hulavannetta 13 minuuttia päivässä, ja toinen ryhmä käveli noin 10 000 askelta päivässä. Tutkimuksen puolivälissä ryhmät vaihtoivat liikuntalajia keskenään.

Hulavannetta pyörittäneillä vyötärönympärys pieneni merkittävästi kävelyyn verrattuna.

100 000 hulavanteen maa

Tutkimuksesta seurannut julkisuus käynnisti hulainnostuksen. Tämä huvittaa ja innostaa professoria.

– Sain liikuntalääketieteen päivillä kuulla myyjän arvion, että Suomessa on myyty yhteensä jopa 100 000 hulavannetta. Tämä on tosi hauskaa, vaikka en ole vannekauppias.

Tilastoja menekistä ei ole. Arviossa on mukana verkkokaupan luvut.

Aluksi tutkimukseen suhtauduttiin penseästi akateemisessa maailmassa.

– Jopa oma tutkimusryhmäni sanoi, mitä me nyt tällaista hulavannetta ruvetaan tutkimaan, Yki-Järvinen naurahtaa.

Pennosilla puulaakivoimin

Alun perin tutkimusaihetta ehdotti Yki-Järvisen ystävän naapuri. Naapuri oli innostunut hulavanteen pyörittämisestä ja puhui tästä fysioterapeutti Adele Saloselle. Salonen vakuutti professorin, että asiaa kannattaa tutkia. Rahaa tutkimukseen ei juuri ollut.

– Tutkimus tehtiin aika lailla jäljellä olevilla pennosilla puulaakivoimin. Tutkimuksessa on kuten urheilussa. Ensin pitää olla tulokset ja sitten saa rahoitusta.

Yki-Järvinen halusi selvittää, voiko hulavanteen pyörityksestä olla hyötyä keskivartalon ja vyötärön lihomisen ehkäisyssä.

Tutkimus osoitti, että voi. Koeryhmän keskivartalon lihas- ja rasvapitoisuutta mitattiin. Vyötärön ympärys pieneni keskimäärin kolme senttiä, ja lihasmassa kasvoi. Hulavanteen pyöritys vähensi myös pahanlaatuisen LDL-kolestrolin määrää.

Täsmäase vyötärölihaville

Siksi professori iloitsee siitä, että hulavanteesta on tullut urheilubuumi. Myös tutkimusryhmä on alkupenseyden jälkeen innoissaan.

– Ihanaa, että suomalaiset ovat ottaneet tämän omakseen, ennen kaikkea vyötärölihavat naiset. Hulavanteen pyörittäminen on niitä harvoja liikuntalajeja, joissa on hyötyä siitä, että on rasvaa vyötäröllä.

Jos vyötäröllä ei ole rasvaa, painollisen hulavanteen pyörittäminen voi sattua. Siksi hulavanne on täsmäväline erityisesti muodokkaille.

Yritys näki markkinaraon ja päätti toimia

Tamperelainen Kuntokauppa näki heti hulavanteessa kultasuonen. Kuntokaupan toimitusjohtaja Matias Kukkonen sanoo, että ennen juhannuksena julkaistulla tutkimuksella ja medialla on iso rooli menekissä.

– Tutkimus herätti selvän kysynnän. Juhannuksen aikaan meillä paloi yrityksessä valot, kun koetimme ylitöinä saada tavaraa maailmalta. Vyötärön kaventuminen on ikuisuustarve ihmisillä, ja nyt siihen löytyi vielä hauska tapa.

Menekki on ollut niin kovaa, että hulavanteet ovat välillä loppuneet kesken.

Tyypillinen painohulavanteen hankkija on Kukkosen mukaan lähellä eläkeikää oleva 50–60-vuotias nainen, mutta ostajien kirjo on laaja.

– Moni haluaa saada vyötärön lihavuutta kuriin. Hulaaminen on nuoruudesta tuttua keski-ikäisille naisille.

Matias Kukkonen ei vielä tiedä, milloin innostus lopahtaa tai lopahtaako se. Suomi on kuitenkin pieni maa ja on rajallista, miten paljon piikkimattoja ja hulavanteita mahtuu yhteen maahan.

– Kaupallisesti ensiarvo kun on tyydytetty, sen jälkeen ei ole kysyntää määräänsä enempää.

Toistaiseksi hulavanne käy kaupaksi loistavasti ja Kukkonen povaa siitä joulun lahjahittiä.

– Vähittäiskaupassa tämä menee kuin kuumille kivllle.

Miehillä vyötärölihavuus myös ongelma

Professori Hannele Yki-Järvinen haluaisi jatkaa tutkimusta hulavanteesta. Hän tahtoisi seuraavaksi tutkia, miten hulaaminen vaikuttaa miehillä ja kuinka lihava pystyy pyörittämään vannetta.

– Miehillä vyötärölihavus on vähintään yhtä iso ja vielä vaarallisempi kuin naisilla. Haluaisin tutkia, onko siinä ylärajaa, milloin hulaaminen ei onnistu.

Tutkimusryhmässä isoin vyötärö oli 120 senttiä, mutta myös tätä ylipainoisemmat ovat onnistuneet käyttämään liikuntavälinettä.

Lihavuus yleistyy Suomessa erityisesti työikäisillä. Yli 30-vuotiaista vain neljännes on normaalipainoisia.

THL:n vuoden 2017 tutkimukseen mukaan mukaan yli 30-vuotiaista miehistä 72 prosenttia ja naisista 63 prosenttia oli vähintään ylipainoisia. Miehistä 26 prosenttia ja naisista 28 prosenttia oli lihavia.

Lähes joka toinen aikuinen oli vyötärölihava. Rajana (siirryt toiseen palveluun) naisilla on pidetty 90:tä senttiä ja miehillä metriä.

Ihmiset jakavat kuvia

Tutkimuksessa käytettiin 1,5 kilon vannetta, jossa on muhkuroita. Markkinoilla on myös eripainoisia ja sileitä malleja.

– Voisin kuvitella, että sileää on vaikeampi pyörittää. Jos hiki nousee ja lantio liikkuu, kyllä se sileä malli varmaan ihan hyvä sekin on, Yki-Järvinen sanoo.

Professori iloitsee hulavillityksen synnyttämästä sosiaalisuudesta, mikä auttaa elämänmuutoksessa. Ryhmäläiset ovat jakaneet Whatsapp-ryhmissä viestejä ja kuvia.

– Joillakin on vanne työmatkalla mukana. Kesällä yksi meni Kuusamossa jokeen hulaamaan. Alkuvaiheessa voi tulla mustelmia, niitäkin on kuvattu.

Kuntosaleilla uusi hitti

Hulavanne on innoittanut pitämään myös ryhmäliikuntatunteja.

Fysioterapeutti Inkku Penttilä pitää tunteja tamperelaisella GoGo City -liikuntasalilla.

Fysioterapeutti Inkku Penttilä pitää hulavannetuntia. Marjut Suomi / Yle

– Tosi hyvä, jos hulavanne innostaa liikkumaan ja motivoi ylös sohvalta. 13 minuuttia päivässä on parempi kuin ei mitään, Penttilä sanoo.

Hulavanteen pyörittelyssä aktivoituvat pakarat, keskivartalo ja selkä. Myös Penttilän mielestä tutkimus räjäytti lajin suosion. Penttilän hulatunneilla ei ole käynyt juuri miehiä, mutta kuntosalin puolella miehetkin pyörittävät vannetta.

– Onhan tämä hauskaa, alkaa naurattaa.

Yövuorosta tuleva Hanna Nieminen kokeili hulavannetta liikuntakeskuksessa. Myös hän on lukenut Helsingin yliopiston tutkimuksesta.

– Ainahan on kaikenlaista tutkimusta. Uskon, että kaikki liikunta on hyväksi. Saa nähdä, onko tämä hetken villitys vai jääkö tämä osaksi suomalaista kuntoilua.

Tv-uutiset ja hulavanne

Professori Hannele Yki-Järvinen pyörittää itse 20 minuuttia päivässä hulavannetta. Hän pyörittää vannetta Ylen tai MTV:n televisiouutisten ajan.

Vanne odottaa television vieressä ja tv-uutisten katsominen on ehdollistunut urheilusuoritukseen.

Onko tulosta näkyvissä?

– Ihan aluksi en mitannut vyötäröä. Kyllä tässä on lähtenyt vyötäröltä ainakin kolme senttiä siitä, kun aloin mittaamaan. Itse koen, että yläselän toimintaa ja ryhti ovat parantuneet.

