Lasten ja nuorten kivunhoidossa puutteita - kunnat eivät aina maksa tarvittavaa hoitoa

Lasten ja nuorten kipuklinikoita ja moniammatillisia tiimejä on vastikään perustettu, mutta niillä ei kuitenkaan ole riittävästi resursseja. Fysiatrian erikoislääkäri Minna Ståhl kertoo, että ne toimivat osa-aikaisesti esimerkiksi päivän viikossa.

- Kaikkein ikävintä hoitavana lääkärinä on se, että vaikka tehdään moniammatillisia ja kalliitakin selvityksiä lapsen kivuista ja tehdään selkeä hoitosuunnitelma, kunnat eivät välttämättä anna maksusitoumusta hoitoon. Tämä on todella harmittava asia, sanoi Ståhl Radio Suomen Päivä -ohjelmassa.

Ståhlin mukaan voi käydä niin, että jossain sairaanhoitopiirissä yhdessä kunnassa lapsi saa hoitoa, mutta naapurikunnassa ei.

Alakoululaisilla tavallisin oire on niskakipu. Heillä 15 prosentilla on vähintään kolme kuukautta kestävää niskakipua, jota esiintyy viikottain. Yläasteikäisillä niskakipua on 30 prosentilla ja 16 - 18 -vuotiailla yli puolella niskakipua viikottain.

– Kaikki heistä eivät kuitenkaan päädy lääkärille. Niin käy yleensä, kun kipu haittaa toimintakykyä ja lapsi ei esimerkiksi pysty käymään koulussa.

Nuorten tuki- ja liikuntaelinten kivun syitä on monia. Ne voivat johtua vammoista tai lapsella voi olla myös jatkuvasti pahenevaa kipua, johon liittyy turvotusta, lämpöä ja iho-oireita.

– Ne ovat merkkejä siitä, että erikoislääkärin tutkimus on aiheellinen.

Myös paljon liikkuvilla lapsilla voi olla kipua. Ståhlin mukaan lapsilla voi olla selän ylirasitusmurtumia ja erilaisia muita rasitusvammoja. On myös sellaisia kiputiloja, joiden syystä ei aina päästä perille.

Rasitusperäisten vammojen hoidossa keskeistä on lepo. Lisäksi on mietittävä, mikä on johtanut ylirasitukseen.

– Voi olla kehonhallinnan ongelmia, voi olla heikkoja harjoitustekniikoita ja yksipuolista treeniä.

Ståhl kertoo, että on olemassa myös hyvin laaja-alaista kipua. Silloin fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten kuormitustekijöiden kartoittaminen on tärkeää. Asiantuntijan mukaan vaikeista ja pitkäaikaisistakin kivuista voi toipua.

– Lasten ja nuorten hermosto on muovautuva. Aivoissa tapahtuu ihmeitä, kun kuntoutus on suunniteltu hyvin ja perhe ja lapsi ovat motivoituneet ja sitoutuneet kuntoutukseen.

Ståhl luennoi torstaina Liikuntalääketieteen päivillä lasten tuki- ja liikuntaelinongelmista. Hän toimii TAYS:ssa lasten ja nuorten sairaalan kipupoliklinikan lääkärinä.

