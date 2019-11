Yksityishenkilö kanteli kyläkapakan natsikyltistä yhdenvertaisuusvaltuutetulle

Anniskeluravintolan kylttiä on paheksunut muun muassa Auschwitzin museo.

Anniskeluravintolan seinälleen ripustamasta natsihenkisestä kyltistä on tehty kantelu yhdenvertaisuusvaltuutetulle. Kärköläläisen kyläkapakan ulkoseinällä on teksti Arbeit macht frei, josta yksityishenkilö on kannellut yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon.

Juutalaisyhteisöön kuuluvan yksityishenkilön mielestä teksti on juutalaisten häirintää ja hän vaatii valtuutetulta toimenpiteitä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta on oltu jo yhteydessä baarinomistajaan. Nyt odotetaan poistuuko kyltti, sillä toimiston mukaan kylttiä voidaan perustellusti pitää yhdenvertaisuuslain vastaisena häirintänä.

Kylttiä hämmästellään Keski-Euroopassa asti

Kärkölän kylttiä on jo paheksunut muun muassa puolalainen Auschwitzin museo tviitissään. Museon mielestä on tuskallista, että symbolia käytetään näin. Leirillä tapettiin toisen maailmansodan aikana yli miljoona juutalaista.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on ennenkin puuttunut vastaavanlaiseen toimintaan. Aiempi lainvoimainen häirintätapaus liittyi natsilipun pitämiseen kerrostalohuoneiston ikkunassa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta totesi toiminnanhäirinnäksi lainvoimaisessa ratkaisussaan joulukuussa 2018.

Henkilö ehti poistaa lipun ennen ratkaisua.

