Sinkkituotteiden myynti on moninkertaistunut parissa vuodessa – imeskelytabletista toivotaan vientituotetta

Entistä useampi hakee helpotusta flunssaan sinkki-tuotteista. Niiden myynti on moninkertaistunut parin viime vuoden aikana.

Pahimpaan flunssa-aikaan, loka-marraskuussa, pakkauksia myydään satoja kuussa, kertoo kuopiolaisen Niiralan apteekin farmaseutti Eetu Raatikainen.

– Suurin osa asiakkaista tietää tuotteet, koska on lukenut niistä mediasta, Raatikainen kertoo.

Tutkimusten mukaan juuri sinkkiasetaattia sisältävät imeskeltävät tai suihkutettavat tuotteet lyhentävät tehokkaimmin flunssan kestoa.

Ensimmäinen kotimainen imeskelytabletti kehitettiin Kuopiossa

Ensimmäisiä positiivisia tutkimustuloksia sinkin hyödystä flunssan hoidossa kantautui Yhdysvalloista jo 1980-luvulla.

Myöhemmin sinkkiä alettiin tutkia myös Suomessa ja marraskuussa vuonna 2017 julkaistiin Helsingin yliopiston dosentti Harri Hemilän tutkimustulokset, jotka osoittivat hyödyn olevan totta.

Tutkimuksia seurattiin mielenkiinnolla myös Kuopiossa, jossa apteekkituotteisiin keskittyvä Fennogate Finland Oy ja lääketehdas Galena Pharma Oy alkoivat kehittää ensimmäistä suomalaista sinkkiasetaatti-imeskelytablettia.

Tabletti tuli markkinoille vuonna 2016. Ensimmäisen vuoden aikana tuotetta valmistettiin noin 60 000 pakkausta. Tällä hetkellä pakkauksia valmistetaan vuosittain noin 200 000.

Sinkkiasetaatin hyödyistä kertova tutkimustulos ei ole kuitenkaan yrittäjien mukaan ainoa asia, joka on vaikuttanut myynnin kasvuun.

– Ihmiset ovat saaneet apua tuotteista ja sitä kautta niille on jäänyt pysyviä käyttäjiä, kertoo Fennogate Finland Oy:n toimitusjohtaja Antti Pylkkänen.

Lääketehtaalle on palkattu hyvän menekin vuoksi lisää väkeä

Galena Pharma Oy:n lääketehtaalla hyvä menekki on tarkoittanut käytännössä sitä, että siellä on voitu investoida uusiin laitteisiin ja tuotantoa on siirretty osittain kahteen vuoroon.

– Olemme palkanneet myös lisää työntekijöitä, Galena Pharma Oy:n toimitusjohtaja Atte Kukkonen kertoo.

Kukkonen uskoo, että imeskeltävä sinkkiasetaatti-tabletti olisi myös hyvä vientituote.

– Tulevaisuuden kannalta kansainväliset markkinat antaisivat meille eniten mahdollisuuksia.

Sinkkiä "mummon oppien" lisäksi

Kuopiolainen Henna Lyytinen on kokenut saaneensa apua oireisiin käyttämällä sinkkiä suihkeena ja imeskelytablettina. Joskus tauti ei edes tule päälle.

– Viimeksi viime viikolla oli flunssa tulossa ja otin sinkkitabletteja ja ainakin ne tehoavat minuun.

Henna Lyytisellä on käytössä flunssan torjumisessa ja hoidossa myös omalta mummolta opitut konstit: hunaja-inkivääri-sitruuna -juoman nauttiminen, merisuolavedellä nielun kurlaaminen, lämpimässä merisuolavedessä jalkojen liottaminen ja villasukat. Miro Karhunen / Yle

Kuopiolainen Sari Karniranta on ylipäätään kiinnostunut terveydestä ja lukenut tutkimustietoa sinkistä. Hän päätyi sitä kautta kokeilemaan sinkkiasetaatti-tuotteita.

Koko perhe on testannut niiden vaikutusta, mutta Karniranta ei osaa sanoa onko tuote tuonut helpotusta flunssaan vai ei.

Flunssan varalta sinkkiasetaattia ei kannata kuitenkaan nauttia. Myös annoskokoa kannattaa noudattaa. Liiallinen käyttö aiheuttaa muun muassa vatsavaivoja.

Lue lisää:

Vinkit flunssan selättämiseen vähissä – lääkkeistä ja vitamiineista ei juuri apua irtoa, sinkki voi hieman helpottaa

Iskikö flunssa? Sinkki ja C-vitamiini voivat auttaa, kunhan aloitat ajoissa