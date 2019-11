Valtion omistajaohjausyksikkö keskusteli Postin kanssa vuokratyön käytöstä lakon aikana – Posti ei vielä kommentoi

Valtion omistajaohjausyksikön virkamiehet ovat neuvotelleet Postin johdon kanssa yhtiön toiminnasta työtaistelun aikana.

Postin lakon yhteydessä ammattiliitto PAU on syyttänyt Postia lakon murtamisesta vuokratyöntekijöiden avulla.

Virkamiehet olivat omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd.) asialla. Tämä linjasi keskiviikkoiltana, että valtionyhtiössä ei voi käyttää rikkurityövoimaa. Ministeri totesi, että asia käydään torstaina Postin kanssa läpi.

Ministeri Paatero ei itse osallistunut torstain tapaamiseen, mutta kommentoi tilannetta Ylelle eduskunnassa.

– Omistajaohjauksen ihmisen keskustelivat Postin kanssa ja huomenna sovittelija jatkaa työtään.

Paatero totesi, että Posti tiedottaa itse, mihin toimenpiteisiin se mahdollisesti nyt ryhtyy.

– Heidän kanssaan on varmaan käyty ihan hyvä keskustelu.

Postin viestintäjohtaja Piia Kumpulainen viestitti Ylelle, että asia on vielä keskeneräinen.

– Asiasta kerrotaan, kun kerrottavaa on, Kumpulainen viestitti.

Postin kaksiviikkoinen lakko alkoi maanantaina. Riitaa sovitellaan seuraavan kerran perjantaiaamuna.

Paatero: Sama linja kuin Sipilällä

Ammattiliitto Paun puheenjohtaja Heidi Nieminen syytti keskiviikkona Postia suoraan valehtelusta vuokratyövoiman käytöstä.

Posti on sanonut, että se käyttää normaalitilanteessakin vuokratyöntekijöitä, eikä näitä ole palkattu lakon vuoksi lisää.

– He ovat sanoneet, että esimerkiksi pakettilajittelussa vuokratyövoimaa käytettäisiin (vain) sen verran kuin sitä on käytetty ennen lakkoa. Sen pystyvät meidän lakkovahdit todistamaan, että se väite on kyllä valhe, Nieminen sanoi toimittajille valtakunnansovittelijan toimistolla.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero totesi, että halusi lisäselvityksiä Postilta, koska on ollut epäselvää, käytetäänkö vuokratyövoimaa rikkureina.

– Niin ei saa tehdä. Sitä me ei haluta, eikä sallita, Paatero sanoi torstaina.

Paaterolta kysyttiin myös, onko hän käynyt keskustelua entisen pääministerin Juha Sipilän (kesk.) kanssa, joka niin ikään puuttui aikanaan Postin vuokratyön käyttöön työtaistelun yhteydessä.

Paatero sanoi, ettei ole Sipilän kanssa Postin nykyisestä lakosta puhunut.

– Silloin tilanne oli toinen. Silloin ei ollut niitä lakeja, jotka on tällä hetkellä voimassa. Mutta sama linja on ollut niin silloisen pääministerin kuin nykyisenkin kanssa, että rikkureita ei sallita.