Esteettömässä e-urheilussa pelin ratkaisee vartalon liikuttaminen – ei sorminäppäryys

Kaverukset Isto Ilomäki ja Markus Pieniluoma Tampereelta ovat tasaväkisiä kilpakumppaneita: eroa heillä on vain sadasosasekunteja kun ajetaan moottoripyörällä lähes 300 kilometrin tuntinopeutta. Kuulostaa vaaralliselta ja siltä se tuntuukin. Ajo tapahtuu kuitenkin sisätiloissa.

Ilomäen kilpailijanimi e-urheilussa on Ikaros, mutta Pieniluoma tyytyy pelaamaan omalla nimellään.

– Mutta olen kyllä hurjapää, hän kuitenkin muistuttaa.

Kysymys on e-urheilusta eli elektronisesta urheilusta. Yleensä se vaatii tarkkaa sorminäppäryyttä, ja haasteet hienomotoriikassa jättävät lajin ulkopuolelle. Tilanne on nyt muuttumassa.

Pelaaminen voi olla myös liikuntaa, jos peliä voi ohjailla vartalon liikkeillä.

Luontaiset vaistot peliin

Ilomäki ja Pieniluoma osallistuivat Suomen ensimmäisiin Special eSports SM-kisoihin, jotka pidettiin Apuvälinemessujen yhteydessä Pirkkalassa marraskuussa. He saivat kokeilla erityisryhmille suunniteltuja pelejä.

Laitteita on kehitellyt eXerium, joka on tamperelainen start up -yritys. Sen tarkoituksena on tuottaa pelejä, joitten tehtävänä on aktivoida keskivartaloa ja muutenkin saada ihminen liikkumaan pelatessaan.

Kisoissa oli valittavana kolme vaihtoehtoa: Road Racing eli moottoripyörällä ajo asfalttiradalla, tarkkuuslento lentokoneella tai Tuubiryntäys, jossa väistellään kovaa vauhtia lähestyviä esineitä. Reaktionopeutta koetellaan näissä kaikissa.

Hurjastelua ja vaaran tunnetta

Pelien tuomiseksi myös vammaisten ulottuville on perustettu Special eSports -verkosto. Se on syksyn mittaan järjestänyt karsintoja Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Oulussa, Seinäjoella ja Tampereella.

Ilomäelle ja Pieniluomalle on erityisesti ollut mieleen moottoripyörällä hurjastelu. Oikeaakin moottoripyörää ohjaillaan kallistelemalla ja niin myös tässä. Pelituoli taipuu ja kallistelee kun näytön kuva liikkuu. Kurvin lähestyessä pyörän kallistaminen tapahtuu ikäänkuin vaistomaisesti. Vaaran tuntu on ilmiselvä, joten jännitystä piisaa.

– Siinä aivan kuin itse istuisi moottoripyörän selässä, kuvaa Markus.

Alunperin laitteet suunniteltiin kuntoutukseen, mutta pian huomattiin muutkin hyödyt.

– Nämä soveltuvat myös kilpailuvälineiksi, sanoo Janne Lähdekorpi. Hän on Suomen Kuntoutusvälineet Oy:n eli eXeriumin kehitysjohtaja.

Esteetön e-urheilu Kuntouttamiseen tarkoitetut välineet voivat sopia myös e-urheiluun. Saavutettavan e-urheilun ensimmäiset SM-kisat pidettiin Tampereella marraskuussa. Tänä vuonna perustettu Special eSports- verkosto järjestää kilpailuja ja sarjamuotoista toimintaa.

Pelien kehittely alkoi vuonna 2003. Tavoitteena on ollut, että peliä olisi helppo käyttää.

–Tämä malli madaltaa kynnystä pelata, mutta se sopii myös ei-vammaisille, huomauttaa Lähdekorpi.

Paikallaan istuminen ei siis ole enää pelaajan helmasynti.

– Keskivartalon liike pumppaa ravinteita liikkeelle. Tätähän pelataan selkärankaa liikuttamalla, mikä on ihmiselle hyvin luonnollinen tapa liikkua, selvittää Lähdekorpi.

Pyörällä ajanut tietää tämän pelin periaatteet. Luontaiset vaistot ohjaavat asfalttiradan mutkassakin. Jani Aarnio / Yle

Pelien passivoivasta vaikutuksesta ovat olleet huolissaan muutkin kuin liikunnanopettajat. Liikkumaan pistävä peli voisi olla osa ratkaisua.

– Tämä sopii myös vaikka välituntiliikunnaksi, kun koululaiset muutenkin pelaavat, visioi Lähdekorpi.

Markkinointia ulkomaillekin

Lähdekorpi näkee kehon avulla tapahtuvalla pelaamisella hyvät mahdollisuudet vaikka vientituotteena.

– Sähköinen urheilu on nousussa ja esteettömyys siinä on valtti. Tähtäin onkin asetettu ulkomaille vaikka kotimaassakin käyttöä olisi, arvioi hän.

Moottoripyöräkokemus on innostanut uusiin suorituksiin Ilomäkeä ja Pieniluomaa, jotka ovat muutenkin innokkaita tietokoneen äärellä viihtyjiä.

– Yleensä pelaaminen on hankalaa, mutta näillä laitteilla se onnistuu, sanovat Ilomäki ja Pieniluoma yhteen ääneen.

Pelin jännitys kasvaa kun pelaajia on monta ja kokemuksia voi jakaa heti paikan päällä. Jani Aarnio / Yle

– Ei sen väliä miten pärjää, mutta reilulla pelillä mennään. Mutta kuitenkin kärkeen on aina päästävä, sanovat Ilomäki ja Pieniluoma

Pieniluoma voittikin moottoripyöräkisan finaalissa kultaa ja Ilomäki sai hopeaa.

Esteettömyydessä vielä tehtävää

Saavutettava e-urheilu on vielä matkansa alussa. Nyt käytettävissä olevat pelit ovat lähinnä kuntoutukseen suunniteltuja.

– Kuntouttavien laitteiden käyttö on ihan hyvä asia, mutta varsinaisia saavutettavan e-urheilun välineitä ei vielä markkinoilla juurikaan ole, huomauttaa liikuntabiologi Aapo Räntilä. Hän toimii Suomen elektronisen urheilun liitossa valmentajana ja kouluttajana.

– Tavoitteena olisi, että kaikki pääsisivät pelaamaan eikä tarvitsisi katsoa, onko henkilö esimerkiksi pyörätuolissa tai muuten esteellinen. Markkinoita kehittyneille saavutettavan e-urheilun välineille olisi kyllä olemassa, uskoo Räntilä.

– Tiedetään, että esimerkiksi Microsoftilla on peli rajoittuneille pelaajille, mutta se lienee prototyyppiaseella.

Halu pelata e-pelejä elää kuitenkin kovana, eikä istuminen pyörätuolissa ole mikään este. Innostus on tiettävästi johtanut omintakeisiin ratkaisuihin.

– Jotkut ovat ratkaisseet nämä ongelmat omatoimisesti, tietää Räntilä.

– On tehty virityksiä vaikkapa hiiren käyttöön, mutta kaupallisiin tuotteisiin asti ne eivät tietenkään näy, hän sanoo.