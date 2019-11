Ravintola luopui käteisestä eivätkä asiakkaat olleet moksiskaan – Suomesta löytyy kuitenkin vielä ihmisiä, jotka ovat riippuvaisia käteisestä

Ravintolapäällikkö Jone Salmelan mukaan Triplan ravintola on ensimmäinen käteismaksuton O'Learys Suomessa.

Peruspalvelut tulisi jatkossakin saada ostaa käteisellä, muuten Suomen Pankki on valmis puuttumaan asiaan.

Ravintolassa ei käy käteinen.

Urheiluravintola O'Learys vasta-avatussa kauppakeskus Triplassa halusi kokeilla jotain uutta. Se jätti käteisen kokonaan pois. Maksaa voi kortilla ja ehkä tulevaisuudessa mobiilimaksulla.

Kysytäänpäs asiakkailta.

Lounasaika on alkamassa ja ravintola täyttyy nopeasti keltatakkisista rakennustyöntekijöistä. Asiakkaita kortilla maksaminen ei tunnu haittaavan.

Helsinkiläinen Omar Mekhane ei edes aluksi huomannut, että ravintolassa käy vain kortti.

– Ei tämä minua haittaa. Itse maksan yleensä mobiilimaksulla, en edes kortilla enää niin paljoa, sanoo parikymppinen Mekhane.

Vaikka kortti- ja mobiilimaksaminen yleistyvät kovaa vauhtia, noin kymmenen prosenttia suomalaisista maksaa edelleen pelkästään käteisellä. Suomen rahaviranomainen pelkää nyt, että nämä suomalaiset joutuvat eriarvoiseen asemaan, jos seteleillä ja kolikoilla ei voi tulevaisuudessa enää maksaa ostoksiaan.

Yksi asiakas on kääntynyt pois, kaikki muut ovat olleet ihan ok tämän kanssa. Jone Salmela, ravintolapäällikkö, O'Learys

O'Learys on ollut nyt auki kuukauden. Ravintolapäällikkö Jone Salmelan mukaan kokemus käteismaksusta luopumisesta on ollut hyvä.

Tarjoilijoiden työ on nopeutunut, kun ei tarvitse enää laskea vaihtorahoja. Kulut ovat pienemmät, kun yritys ei maksa pankille käteisen tallettamisesta tai vartiointifirmalle rahojen noutamisesta. Edes kassakaappia ei enää tarvita.

Myös tiskin toisella puolella käteismaksuttomuus on otettu hyvillä mielin vastaan – ainakin pääsääntöisesti.

– Yksi asiakas on kääntynyt pois, kaikki muut ovat olleet ihan ok tämän kanssa. Osa tietty kummeksuu hieman, sanoo Salmela.

Käteismaksuttomia putiikkeja vielä vähän

O'Learysin lisäksi Triplassa on myös muutama muu kahvila, joka on luopunut käteisestä. Ympäri vuorokauden auki olevassa K-kaupassa ei voi maksaa käteisellä yön tunteina, turvallisuussyistä.

Käteisestä kokonaan luopuneita kauppoja ja ravintoloita on Suomessa vasta kourallinen, kerrotaan Kaupan liitosta sekä matkailu- ja ravintola-alaa edustavasta Marasta.

Syksyllä avattiin Lappeenrannan opiskelijakampukselle ensimmäinen käteismaksuton ruokakauppa. Muuten kolmella isoimmalla vähittäiskaupan ketjulla ei ole suunnitteilla uusia käteismaksuttomia kauppoja.

Maran varatoimitusjohtajan Veli-Matti Aittoniemen mukaan liitolla ei ole virallista kantaa käteisen käyttöön, mutta hän näkee kortti- ja mobiilimaksamisen yleistymisessä hyviä puolia.

– Käteisen käsittely on nykyään yrityksille hankalaa ja kallista, kun pankkien palvelut ovat supistuneet. Harmaa talous vähenee, kun kortti- ja mobiilimaksusta jää aina jälki, sanoo Aittoniemi.

Pioneerimaihin Ruotsiin ja Norjaan verrattuna Suomi tulee hieman jäljessä. Ruotsissa on jopa julistettu tavoitteeksi päästä joku päivä kokonaan eroon käteisestä.

Peruspalvelut pitäisi saada käteisellä

Pitäisikö seteleistä ja kolikoista päästä meilläkin eroon? Suomen Pankin mukaan ei.

Pelkästään käteistä käyttäviä ihmisiä on noin kymmenen prosenttia suomalaisista ja määrä hupenee tasaisesti, sanoo maksujärjestelmistä vastaava osastopäällikkö Päivi Heikkinen Suomen Pankista.

Keitä he ovat? Vanhuksia, maahanmuuttajia, maksuhäiriöisiä, tietosuojastaan tarkkoja sekä lapsia. Osalla voi olla fyysisiä ominaisuuksia tai oppimisvaikeuksia, joiden takia digitaalinen maksaminen ei onnistu.

– Suomessa on ihmisiä, jotka tarvitsevat käteistä. Siksi on tärkeää, että myös käteisellä voi osta palveluita ja tuotteita. Erityisesti silloin, kun on kysymys arkipäivän elämälle tärkeistä asioista, sanoo Heikkinen.

Heikkinen ei näe ongelmallisena, että isossa kauppakeskuksessa Helsingissä muutama ravintola luopuu käteismaksusta. Läheltä löytyy varmasti ruokapaikkoja, joissa käteinen käy.

Mutta entä jos paikkakunnan ainoa apteekki tai ruokakauppa lopettaisi käteisen vastaanoton? Heikkisen mukaan se asettaisi osan asukkaista eriarvoiseen asemaan. Silloin Suomen Pankki joutuisi puuttumaan asiaan.

– Tällaisessa tilanteessa joutuisimme aika vakavasti miettimään, että voidaanko näin toimia, sanoo Heikkinen.

Osastopäällikkö Päivi Heikkinen Suomen Pankista muistuttaa, että lapset oppivat tutkitusti vastuullisemmiksi rahankäyttäjiksi käteisen avulla. Korttirahan kulumista on aikuistenkin hankalampi hahmottaa kuin kukkarossa olevia seteleitä ja kolikoita. Markku Pitkänen / Yle

Jopa sähköisen maksamisen mallimaassa Ruotsissa on noustu pienimuotoiseen kapinaan käteisen käytön puolesta, kirjoittaa BBC (siirryt toiseen palveluun). Nyt naapurissa pohditaan, pitäisikö pankkeja velvoittaa käteisen vastaanottamiseen ja tarjoamiseen (siirryt toiseen palveluun) (Sveriges Riksbank).

Norjassa ja Tanskassa lainsäädäntö velvoittaa ottamaan vastaan käteismaksuja. Suomessa näin ei ole, mutta asiakkaalle on kerrottava selkeästi hyväksytyt maksuvälineet.

– Suomessa ei ole vielä tarvinnut ottaa sääntelyllä kantaa käteiseen. Jos lieveilmiöitä syntyy, meidän pitäisi olla valmis reagoimaan, sanoo Heikkinen.

Heikkinen muistuttaa, että käteinen on ainoa toimiva maksuväline, jos tietoverkot kaatuisivat koko maassa.

Vaikka lounastauolla oleva rakennustyöntekijä Omar Mekhane on tykästynyt mobiilimaksamiseen, ei hän luopuisi kokonaan käteisestä.

– Vanhemmat ihmiset käyttävät edelleen käteistä. On se hyvä, että käteinen on vielä maksuvaihtoehtona, vaikka sen käyttö varmasti vähenee, Mekhane pohtii.

