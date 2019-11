Maailman terveysjärjestö WHO haluaa markkinoille nykyistä halvempaa insuliinia – keinona rinnakkaislääkkeet

WHO haluaa insuliinimarkkinoille rinnakkaislääkkeitä. Emer Cooke.

WHO haluaa insuliinimarkkinoille rinnakkaislääkkeitä. Emer Cooke. EPA/ Martial Trezzini

Maailman terveysjärjestö WHO haluaa matala- ja keskituloisten maiden saataville aiempaa halvempaa insuliinia.

Insuliinia on käytetty diabeteksen hoitoon lähes sadan vuoden ajan. Nykyään insuliinimarkkinat ovat WHO:n pääosin kolmen suuren valmistajan kauppa. Kysynnän kasvu ja samanaikaisesti alati niukentuva tarjonta ovat nostaneet insuliinin hintaa. WHO:n mukaan esimerkiksi Länsi-Afrikassa sijaitsevassa Ghanassa diabeetikon lääkemenot voivat haukata viidenneksen tämän kuukausipalkasta.

– Diabeteksen yleistyminen on yksinkertaisesti fakta, saatavilla olevan insuliinin määrä liian pieni ja hinnat ovat liian korkeat, joten meidän täytyy tehdä jotain, sanoo lääkkeiden ja muiden terveysteknologioiden sääntelyjohtaja Emer Cooke WHO:n tiedotteessa.

Ykköstyypin diabetes voi puhjeta missä iässä tahansa, mutta tyypillisesti se puhkeaa alle 40-vuotiaana. AOP

Tähän WHO haluaa nyt puuttua tukemalla markkinoille uusia rinnakkaislääkkeitä.

Rinnakkaislääkkeellä tarkoitetaan eri valmistajien lääkkeitä, joissa on samat vaikuttavat lääkeaineet, mutta joilla on eri kauppanimi. Rinnakkaisvalmisteen teho on sama kuin alkuperäisen (siirryt toiseen palveluun).

WHO ilmoittaa olevansa valmis arvioimaan rinnakkaisvalmisteiden laatua, turvallisuutta, tehokkuutta ja edullisuutta. Kyseessä on kaksi vuotta kestävä pilottiprojekti.

Hiv-lääkkeiden hinta romahti samalla menettelyllä

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta kun WHO käyttää samaa menettelyä lääkevalmisteiden hintojen alentamiseen.

– Kun hiv-antiviraalilääkkeet tulivat markkinoille ensimmäistä kertaa, ne maksoivat potilaalle vuodessa 10 000 dollaria, Cooke kertoo WHO:n tiedotteessa.

Hänen mukaansa rinnakkaisvalmisteita käyttävän lääkelaskut putosivat merkittävästi, vain 300 dollariin vuodessa.

Saman uskotaan tapahtuvan myös diabeteslääkkeiden osalta.

– Olemme varmoja siitä, että kilpailu tuo valmisteiden hintoja alas. Tällä tavoin eri mailla on suurempi valikoima aiempaa edullisempia tuotteita, Cooke sanoo.

Kalliit hinnat eivät ole vain kehittyvien maiden ongelma.

Lue lisää: Yhdysvalloissa kallis insuliini ajaa diabeetikkoja ostoksille Kanadaan: ”Tämä matka on minulle elämän ja kuoleman kysymys”

Chris Griesbaum sairastui diabetekseen 34 vuotta sitten, koskaan aiemmin insuliini ei ole maksanut yhtä paljon kuin nyt. Lue Chrisin tarina ylläolevasta jutusta. Nina Svahn / Yle

WHO kertoo saaneensa jo tiedusteluita lääkevalmistajilta. Jos mielenkiintoa insuliinin valmistamiseen löytyy ja lääkettä saadaan riittävästi markkinoille, projektia voidaan terveysjärjestön mukaan laajentaa.

Miljoonat ilman kunnollista lääkitystä

Arviolta 20 miljoonaa ihmistä sairastaa ykköstyypin diabetesta. Heille insuliinihoito on välttämätöntä. WHO:n arvion mukaan maailmassa on kymmeniä miljoonia kakkostyypin diabetesta sairastavia ihmisiä, jotka eivät saa asianmukaista lääkitystä. Yksi merkittävä syy on lääkkeiden hinta.

Diabetesta sairastavien määrä on lähes nelinkertaistunut vuodesta 1980. Kaikkiaan diabeetikoita on WHO:n arvion mukaan 420 miljoonaa (siirryt toiseen palveluun). Heistä valtaosa asuu keskitulotason maissa ja köyhimmissä valtioissa. Sairaudella on kytköksiä huonoon ruokavalioon ja liikunnan puutteeseen.

Suomessa diabetesta sairastaa noin puoli miljoonaa ihmistä (siirryt toiseen palveluun), kertoo Diabetesliitto. Nykykäsityksen mukaan diabetes on joukko erilaisia sairauksia. Niitä yhdistää energia-aineenvaihdunnan häiriö, joka näkyy kohonneena veren sokeripitoisuutena.

Lue myös:

Kaapo Kakolle tunnustus esikuvana olosta: "Kaapon vaikutus nuoriin diabeetikoihin on valtava"

Yhdysvalloissa kallis insuliini ajaa diabeetikkoja ostoksille Kanadaan: ”Tämä matka on minulle elämän ja kuoleman kysymys”

Ykköstyypin diabeteksen puhkeamista lykkäävästä lääkkeestä on saatu lupaavia tutkimustuloksia