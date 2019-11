Vesa Keskinen ei huolestu Seinäjoen uudesta Ideaparkista mutta järjesti kuitenkin bensa-alen: "Enemmän jännittää joku Helsingin Tripla"

Tuurin kyläkaupan toimitusjohtaja Vesa Keskinen on vakuuttunut: Seinäjoen Ideapark ei tule vaikuttamaan hänen asiakasvirtoihinsa.

Kuitenkin Keskinen järjesti bensa-alen samalle päivälle, kun Ideapark aukesi.

Kyläkaupan joulunavaus alkoi samalla kestäen neljä päivää, aivan kuin Ideaparkinkin avajaiset.

– Se kertoo siitä, että kyläkaupalla on aina ollut joulunavaus näihin aikoihin. Sattumalta Sukari on valinnut tämän saman avajaispäiväksi, Keskinen toteaa.

Tuuriin kertyi vähintään parin kilometrin jonot torstai-iltana. Kyläkaupan ja Seinäjoen Ideaparkin etäisyys toisistaan on reilut 60 kilometriä

Veljekset Keskisen huoltoasemalle jonotettiin torstaina polttoaine-alen takia. Antti Kettumäki / Yle

"Minä olen kyläkauppias"

Ideapark pyrkii alueen matkailukohteeksi viihdepalveluillaan, mutta Keskinen toteaa olleensa edelläkävijä siinä, että kaupoista alkoi kehittyä matkailukohteita.

– Aika paljon on oltu edellä muita. Mutta kyllä Suomen kansa on sellaista, että peruskivi on se hintataso, sieltä se lähtee ja ystävällisestä palvelusta. Viihtyminen on siinä rinnalla aina vain enemmän ja enemmän noussut.

Keskinen uskoo, että Ideapark näivettää Seinäjoen keskustan, mutta ei vaikuta Tuuriin. Ideaparkia enemmän kauppias sanoo jännittävänsä, miten vaikkapa Jumbon ja Flamingon yhdistyminen vaikuttavat.

– Enemmän jännittää joku Helsingin Tripla kuin joku pieni Ideapark Seinäjoella.

Hän laajentaa Tuurin palveluja jatkuvasti. Nyt on käynnistynyt uusi hotellihanke, karavaanialueen laajennus ja tänään aukesi myös ilmainen lasten sisäseikkailupuisto.

Loppuun tulee vielä kuitti liikemies Toivo Sukarille:

– Toivo on hallinvuokraaja ja minä olen kyläkauppias, siinä on vissi ero.

