"Ydinjätettä, palauta lähettäjälle" – Yle ikuisti graffitit Tyynenmeren ydinjätehaudalla, ja sitten Yhdysvallat poistatti ne

Tyynellämerellä sijaitsevilla Marshallinsaarilla, Enewetakin atollilla, tehtiin vuosina 1946–1958 kaikkiaan 43 ydinräjäytystä osana Yhdysvaltain asekehitysohjelmaa. Atollilla testattiin myös biologisia aseita, ja sinne tuotiin 130 tonnia maata Nevadan ydinkoealueelta tutkittavaksi.

1970-luvun lopulla atollia siivottiin radioaktiivisesta jätteestä ja jäte haudattiin yli sata metriä leveään kuoppaan, 45-senttisen betonikannen alle.

Paikalliset pelkäävät ydinjätehaudan vuotavan plutoniumpitoista vettä Enewetakin laguuniin ja Tyyneenmereen. Jätehaudan pohja on huokoista kiveä ja pohjaveden pinta nousee ja laskee vuoroveden mukaan. Betonikansikin rapistuu.

Kun Ylen toimittaja Mika Mäkeläinen kävi ydinjätehaudalla kuvaaja Jani Saikon kanssa 25. toukokuuta, 2018, ydinjätehaudan kanteen oli maalattu kaksi graffitia, joissa luki "Ydinjätettä, Yhdysvaltain hallituksen omaisuutta, ole hyvä ja palauta lähettäjälle". Silloin graffitit vaikuttivat melko uusilta, eivätkä paikalliset olleet Mäkeläisen mukaan tekstejä vielä aiemmin betonilla nähneet.

Viime sunnuntaina Yhdysvaltain kolmanneksi laajalevikkisin sanomalehti Los Angeles Times teki reportaasin Enewetakilta (siirryt toiseen palveluun). Pääkuvassa näkyy video ydinjätehaudan betonikannesta – ilman graffitteja.

Mika Mäkeläinen alkoi ihmetellä, oliko video vanha vai oliko joku nähnyt vaivaa poistaakseen graffitit.

– Tunnen sattumalta Stuart Leavenworthin, joka on LA Timesin Marshall-jutun tuottaja. Hän oli aikoinaan samaan aikaan toimittajana Pekingissä, kun minäkin olin siellä kirjeenvaihtajana. Kysyin, milloin LA Timesin kuvat oli otettu. Kävi ilmi, että ne oli otettu muutama kuukausi meidän vierailumme jälkeen. Graffitit oli siis vaivihkaa siivottu pois kesällä 2018, kertoo Mäkeläinen.

Mika Mäkeläisen ja Jani Saikon juttumatkalla toukokuussa 2018 Enewetakin atollilla ydinjätehaudan päällä oli vielä Yhdysvaltoja kritisoivat graffitit. Kesän aikana amerikkalaiset kuitenkin poistattivat tekstin. Mika Mäkeläinen / Yle

LA Times selvitti asiaa Mäkeläisen avustamana, (siirryt toiseen palveluun) ja kävi ilmi, että Yhdysvaltain energiaministeriö oli palkannut Lawrence Livermore National Laboratoryn paikallisen työntekijän Enewetakilla siivoamaan tekstit kuvusta.

– En halunnut tapella Yhdysvaltain hallituksen kanssa graffittien takia, sanoi Enewetakin pormestari, Jack Ading LA Timesille sähköpostitse.

Yhdysvaltain kanta on, että jätehauta on Marshallinsaaren omaisuutta. Silti maa katsoi, että graffitit olivat liikaa, ja ne on poistettava.

LA Times tiivisti episodin: on ironista, että Yhdysvaltain energiaministeriö urakoitsijoineen pitää ydinhaudan kannen puhtaana, muttei tee mitään estääkseen radioaktiivista jätettä vuotamasta sieltä ulos.

