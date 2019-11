Ylen sovellus "Selviätkö vuoden tukiviidakossa?" palkittiin – Oman sarjansa ykkönen pohjoismaisen datajournalismin kilpailussa

Ylen uutis- ja ajankohtaistoimitus sai palkinnon torstaina järjestetyssä pohjoismaisessa datajournalismikilpailussa. Ylen juttu köyhyysrajalla selviämisestä voitti kilpailun sovellukset-sarjan.

Kyseessä on Ylen jukaisema sovellus, perusturvapeli, jossa ideana on astua työttömän yksinhuoltajan saappaisiin ja kokeilla, selviäisikö tukiviidakossa. Jutun tarkoitus on haastaa lukija kokeilemaan, miten hankalaa arjesta tulee, kun rahat eivät yksinkertaisesti riitä. Suomalaisista noin 650 000 elää köyhyysrajan alapuolella. Tästä pääset kokeilemaan itse.

Palkittu sovellus syntyi Ylen verkkojournalismin erikoistiimi Plus-deskin ja politiikka- yhteiskuntatoimituksen yhteistyönä. Sovelluksen tekivät toimittaja Eero Mäntymaa, koodaava toimittaja Eemeli Martti, graafikko Stina Tuominen ja tuotannosta vastannut Mika Pippuri.

Palkinnot jaettiin torstai-iltana Norjan Trondheimissa NODA-datajournalismitapahtuman yhteydessä.

Tämän vuoden kilpailussa oli kolme sarjaa: feature-jutut, sovellukset ja tutkivat jutut. Plus-deski ylsi viiden parhaan finalistin joukkoon niin feature- kuin sovellukset-sarjassa.

Yle Svenskan datatiimi oli ehdolla kahdella jutulla, joista toinen syntyi yhteistyössä Ruotsin radion kanssa.

Vuodesta 2013 lähtien jaettuja datajournalismin palkintoja myöntää The Nordic Data Journalism (NODA) Conference.