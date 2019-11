”Ei tiedossa, että Turkissa pidätettyjen joukossa olisi suomalaisia” – Isisin vastainen liittouma haki yhteistä säveltä Washingtonissa

WASHINGTON Yhdysvalloilla ja eurooppalaisilla on erilaisia näkemyksiä siitä, missä ja miten Turkin pidättämät Isis-taistelijat pitäisi tuomita. Tämä kävi ilmi Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon johtamassa Isisin vastaisen liittouman kokouksessa.

Liittouma kokoontui ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump viime kuussa kertoi vetävänsä Yhdysvaltain joukot Syyriasta ja Turkki hyökkäsi Syyrian koilliosiin.

–Yleinen kanta eurooppalaisten keskuudessa on, että vierastaistelijoiden tulisi saada tuomionsa mahdollisimman läheltä aluetta, jossa rikokset on tehty. Tästä ehkä on erilaisia näkemyksiä. Yhdysvaltain mielestä taistelijoita pitäisi palauttaa nopeasti pois näiltä alueilta, kokoukseen osallistunut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi.

Kokoukseen osallistui ulkoministereitä 29 maasta. Suomi oli mukana ensimmäistä kertaa. Kutsu tuli, koska Suomi on EU:n puheenjohtajamaa.

Taistelijoita on siirtynyt Afrikkaan ja Afganistaniin

Turkki kertoi viime viikonvaihteessa palauttavansa 250 Isis-taistelijoina pidättämäänsä henkilöä näiden kotimaihin. Heidän joukossaan ei ole suomalaisia.

Sen sijaan siitä ei Haaviston mukaan ole varmuutta, onko Turkin vankiloissa viruvien ainakin 1500 pidätetyn joukossa Suomen kansalaisia.

–Ainakaan vielä ei ole tullut sellaista tietoa, että olisi, Haavisto sanoi.

Suomi pyrkii Haaviston mukaan jatkossakin osallistumaan Isisin vastaisen liittouman toimintaan. Työsarkaa riittää. Isisin taistelijoita ja järjestön kannattajia on viime aikoina siirtynyt Syyriasta ja Irakista muualle.

–Selvästikin Länsi- ja Pohjois-Afrikkaan Sahelin alueelle ja Afganistaniin jonkin verran. Kun itse kävin viimeksi Afganistanissa Taliban kertoi olevansa huolissaan nuortensa radikalisoimisesta. Ihmettelin mistä on kyse, jos Taliban on tällaisesta on huolissaan? He sanoivat, että Isis-liike käy kampuksilla henkistä taistelua nuorten sieluista, Haavisto kertoi.

