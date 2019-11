Oulun poikkeuksellisen seksuaalirikosvyyhdin hovioikeuskäsittelyt alkavat tänään – seitsemän tekijää valitti hoviin, uhri ei

Osman Humadin tapauksen käsittely on alkanut tänään maanantaina Rovaniemen hovioikeudessa.

Rikosoikeuden emeritaprofessori mukaan on hyvä, että kaikki tapaukset käsitellään samassa hovioikeudessa.

Oulun seksuaalirikosvyyhdin hovioikeuskäsittelyt alkavat tänään Rovaniemen hovioikeudessa.

Ensimmäisenä käsitellään Osman Humadin tapaus. Käräjäoikeus tuomitsi Humadin kesäkuussa kolmen vuoden vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin.

Humad valitti tuomiosta hovioikeuteen ja on koko ajan kiistänyt tekonsa. Puolestaan uhri eikä syyttäjä ole valittanut hoviin. Uhrin asianajaja Jani Vuoti kertoo, että he olivat tyytyväisiä käräjäoikeuden tuomioon.

Humad ja uhri olivat tutustuneet Facebookissa miehen ottaessa yhteyttä uhriin. He olivat pitäneet yhteyttä Messenger- ja Snapchat -palvelujen välityksellä.

Oikeus piti rikosta kokonaisuutena arvostellen törkeänä, koska asianosaisten välinen ikäero on suuri. Tekijä on ollut tekohetkillä 22–23-vuotias. Uhri oli tapahtumien aikaan 13-vuotias.

Teot ovat tapahtuneet kesäkuun ja lokakuun 2018 välisenä aikana yksityisasunnossa.

Kaikki kahdeksan seksuaalirikoksista käräjäoikeudessa tuomittua vastaajaa ovat valittaneet käräjäoikeuden antamista ratkaisuista hovioikeuteen, tosin yksi perui valituksen myöhemmin.

Käräjäoikeuden tuomiot yhteneväisiä

Poikkeukselliset seksuaalirikostapaukset alkoivat paljastua poliisille loppukesästä 2018. Laajan seksuaalirikosvyyhdin lisäksi samoihin aikoihin tuli ilmi myös muita alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia.

Kahdeksan miehen seksuaalirikosvyyhdissä erikoista on tekijöiden määrä ja se, että tapauksessa on yksi uhri. Lapsen hyväksikäyttöä kesti miltei viisi kuukautta yksityisasunnoissa, kesäkuun alusta lokakuun loppuun viime vuonna.

Laajasta vyyhdistä annettiin ensimmäiset tuomiot toukokuussa ja viimeiset heinäkuussa. Kaikki heistä tuomittiin ehdottomiin vankeusrangaistuksiin, joiden pituudet vaihtelevat kahdesta vuodesta neljään vuoteen ja kuuteen kuukauteen.

Tuomioita annettiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, lapsen houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin ja törkeästä raiskauksesta.

Lue myös: Oulun seksuaalirikosvyyhdin laajat käsittelyt tulivat päätökseen: kahdelle miehelle vankeutta muun muassa törkeästä raiskauksesta

Lapin yliopiston rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriaisen mukaan Oulun käräjäoikeus on antanut tuomiot selkeässä linjassa: tapauksia on verrattu toisiinsa, sillä uhri on ollut sama.

Utriainen ei lähde tässä vaiheessa arvailemaan, mitä hovioikeudessa mahdollisesti tapahtuu. Voi olla, että hovioikeus asettaa rangaistustason toiseen kohtaan tai sitten ei.

– On hyvä, että kaikki seitsemän juttua käsitellään samassa hovioikeudessa. Silloin myös hovin on helppo vertailla tapauksia toisiinsa, niin että tuomiot ovat linjassa. Tosin luulen, että käräjäoikeus on tämän jo tehnyt.

