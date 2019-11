Epäiletkö omia nuotiontekotaitojasi? Yhä useampi kaipaa retkelle ja cityeräopas auttaa

Suomen Ladun Taloustutkimuksella tänä syksynä teettämän kyselytutkimuksen mukaan kuusikymmentäyksi prosenttia suomalaisista retkeilee. Vielä useampi haluaisi retkeillä, mutta kiire, retkiseuran tai retkeilytaitojen puute ovat usein syynä siihen, että halusta huolimatta retkelle ei tule lähdettyä.

Retkeilyn suosion kasvu näkyy ulkoilualueilla, retkeilyreiteillä jakansallispuistoissa. Varsinkin viikonloppuisin monen retkikohteen parkkipaikat ovat täynnä ja nuotiopaikoilla on ruuhkaa.

Opastusta retkeilemiseen kaivataan

Suomen Latu kysyi retkeilemättömyden syytä heiltä, jotka eivät ole viimeisen vuoden aikana käyneet retkellä. Suurin osa tästä joukosta on kiinnostunut retkeilystä, mutta vastauksissa nousi esiin epäilys omista taidoista.

Hämeenlinnassa partiolippukunta Jaarlin pojissa on pantu merkille ihmisten halu oppia retkeilemään. Lippukunta on parhaillaan käynnistämässä Cityeräopastoimintaa.

Tarkoitus on, että ensi vuonna cityeräoppaita voisivat vuokrata sekä paikkakunnan omat asukkaat että matkailijat. Hän hallitsee erätaidot kuten nuotion sytyttämisen ja kiehisten vuolemisen.

– Kaikilla ei ole puusaunaa tai kesämökkiä, jossa tulentekotaitoja olisi luontevasti voinut oppia, sanoo partiojohtaja Jenna Kankaanpää Jaarlin Pojista.

Aikuisliikunnan suunnittelija Saija Suominen uskoo, että cityeräopas-tyyppinen palvelu voisi madaltaa ihmisten kynnystä lähteä retkelle.

Suomen Ladun kyselyyn vastanneet mainitsivat retkeilemättömyyden syyksi myös sen, että omasta kaveripiiristä tai perheestä ei löydy retkikumppaneita.

– Oppaan kanssa ihmiset uskaltaisivat lähteä retkelle ja tästä henkilöstä olisi myös seuraa, sanoo Suominen.

Kaupungissakin voi retkeillä

Eniten Suomessa tehdään lyhyitä päiväretkiä.

– Päiväretki on helppo tapa retkeillä, sanoo Suomen Ladun aikuisliikunnan suunnittelija Saija Suominen.

Muun muassa Hämeenlinnassa on viime vuosina lisätty retkeilypaikkoja lähelle kaupungin keskustaa. Jaarlin Poikien Cityeräopastoiminta ohjaa juuri tällaisille retkipaikoille.

– Meistä olisi tosi kiva, että kaupungissa asuvat perheet, aikuiset ja ihan kaikki uskaltaisivat enemmän lähteä ulos ja käyttäisivät läheisiä retkipaikkoja. Nuotiolle pääsee keskellä kaupunkia, sanoo Jenna Kankaanpää.

Tuleen tuijottaminen rauhoittaa

Oleskelu luonnossa laskee tutkitusti verenpainetta ja rauhoittaa. Suomen Ladun aikuisliikunnan suunnittelija Saija Suominen sanoo, että väki lähtee retkelle, koska nuotiolla saa istua tekemättä mitään. Moni kaipaa suorittamisen täyttämälle arjelleen vastapainoksi rauhallista oleilua.

– Retkellä on hyväksyttyä vain nauttia upeasta, suomalaisesta luonnosta. Niistä äänistä ja tuoksuista ja upeista, erilaista sääolosuhteista, sanoo Suominen.

Partiojohtaja Jenna Kankaanpää on viettänyt lukemattomia tunteja nuotion äärellä partioleireillä ja metsäretkillä. Siitä huolimatta tulen äärellä istuminen on säilyttänyt lumonsa. Parasta tuleen tuijottamisessa on se, että siinä ei ajattele mitään.

– Se on rauhoittumista ja tuleen tuijottamisessa on ihan oma fiiliksensä, sanoo Kankaanpää.