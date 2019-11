Ekosäätiö haluaa tukea alkuperäiskansojen oikeuksien puolustamista – palkitsi saamelaispoliitikko Anne Nuorgamin

Oikeustieteiden maisteri ja saamelaispoliitikko Anne Nuorgam on palkittu Ekosäätiön Pekka Kuusi -palkinnolla. Anne Nuorgam on suomalainen saamelaisvaikuttaja, joka on puolustanut saamelaisten ja muiden arktisten alkuperäiskansojen oikeuksia kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla.

Palkinto jaettiin eilen torstaina Helsingin keskuskirjasto Oodissa Ekosäätiön keskustelutilaisuuden yhteydessä.

Nuorgam iloitsee: "Suomessa huomattu, miten tärkeää on puolustaa alkuperäiskansojen oikeuksia"

Anne Nuorgam on on toiminut Saamelaiskäräjien jäsenenä vuodesta 2000. Hän on toiminut Saamelaisneuvoston puheenjohtajana ja on samassa yhteydessä edustanut saamelaisia myös Arktisessa neuvostossa.

Tällä hetkellä Nuorgam edustaa arktisia alkuperäiskansoja, saamelaisia ja inuiitteja YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin jäsenenä kaudella 2017–2022. Nuorgam toimii myös kyseisen pysyvän foorumin puheenjohtajana vuodesta 2019 lähtien.

– Ekosäätiö haluaa Pekka Kuusi-palkinnolla osoittaa tukensa Anne Nuorgamille alkuperäiskansojen ja erityisesti saamelaisten oikeuksien puolustamisessa, säätiö tiedottaa.

Nuorgam on iloinen saamastaan tunnustuksesta.

– En tunne, että vain minä sain tämän palkinnon, vaan se on myönnetty koko saamelaisyhteisölle, kertoo Nuorgam.

Anne Nuorgam on yksi niistä neljästä kalastajasta, jotka kesällä 2017 rikkoivat tarkoituksella kalastussääntöjä kotijoissaan Tenon vesistössä päästäkseen käräjille.

Helmikuussa 2019 pidetyssä Lapin käräjäoikeuden istunnossa heitä syytettiin luvattomasta kalastuksesta ja kalastusrikkomuksesta. Syytetyt vetosivat perustuslakiin, jonka mukaan saamelaisilla on oikeus harjoittaa omaa kulttuuriaan, johon kalastus olennaisena osana kuuluu.

Kuva Tenon luvattoman pyynnin käräjiltä Utsjoella 14.2.2019. Kuvassa syytetyt Esko Aikio, Anne Nuorgam, Heidi Eriksen ja Kati Eriksen. Vesa Toppari / Yle

Syytteet kuitenkin hylättiin käräjäoikeudessa maaliskuussa. Päätöksestä annettiin myöhemmin valituslupa korkeimpaan oikeuteen.

Nuorgam tuntee, että tällaiset palkinnot ja huomionosoitukset tukevat alkuperäiskansojen oikeustaistelua.

– On hienoa, että Suomessa on huomattu, miten tärkeää on tukea ja puolustaa myös alkuperäiskansojen oikeuksia, sanoo Nuorgam.

Pekka Kuusi -palkinto annetaan kestävää kehitystä edistäneille tahoille

Ekosäätiö on 1990-luvun alussa perustettu Pekka Kuusen muistosäätiö. Kuusi oli suomalainen poliitikko, joka 1960-luvulla toimi ahkerasti Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämiseksi.

Ekosäätiö jakaa määrävälein Pekka Kuusi-palkinnon ansioituneille kestävää kehitystä edistäneille tahoille tai yksityisille henkilöille, joiden panos kestävässä kehityksessä, ekologisessa ajattelussa ja teoissa on ollut merkittävä.

Palkinto on jaettu vuodesta 1993 lähtien 14 kertaa. Edellisen kerran palkinnon sai presidentti Tarja Halonen.