Kevättulvan aikaan Muonionjoella surffataan, siitä syntyi idea keinotekoisesta aallosta – katso video

Kun katsoo pientä Jerisjokea Muonion keskustassa, tuntuu ajatus surffaamisesta kosken matalissa kuohuissa silkalta utopialta. Muonion melojien kehittelemästä ideasta on kuitenkin syntynyt jo vakavasti otettava hanke.

Tarkoituksena on rakentaa Jerisjoen Suukoskeen laitteisto, jolla pystyisi tekemään kosken yläosaan ison aallon.

Koskessa pystyisi surffaamaan lainelaudalla ja koskikajakilla sekä tietenkin myös bodyboardilla, SUP-laudalla ja millä tahansa välineellä, jolla voi ratsastaa aallolla. Kyseessä olisi tiettävästi Pohjois-Euroopan ensimmäinen luonnonvesissä oleva keinotekoinen surffauspaikka.

Jerisjoki näyttää pikkulirulta, kun puhutaan surffauksesta. Selvityksen mukaan paikka kuitenkin sopii sekä virtauksen että pudotuskorkeuden suhteen erinomaisesti surffiaallolle. Vesa Vaarama / Yle

Surffauksesta tulee maallikolle ensimmäisenä mieleen Havaijin aurinkorannat ja valtameren aalloilla viilettävät lainelautailijat.

Kontrasti Jerisjokeen on iso. Muonion surffiaallosta on kuitenkin tehty jo perusteellinen selvitys ja sen mukaan hankkeella on vahva pohja.

– Meillä oli selvityshanke ja sen tuloksen kävi ilmi, että surffiaalto sopisi tähän paikkaan oikein hyvin. Tässä on tarpeeksi korkeuseroa ja virtaamaa niin, että surffausta voisi harrastaa ehkä koko sulavesikauden, sanoo hankkeen puuhamies Teemu Myllynen Muonion melojista.

– Sitten jos vesi käy oikein vähiin, tähän saataisiin kuitenkin aikaiseksi stoppari, jossa voisi harrastaa freestylemelontaa.

Surffiaalto on suunniteltu Jerisjoen Suukoskeen heti koskenniskan alapuolelle. Vesa Vaarama / Yle

Toteutus olisi yksinkertainen

Surffiaalto tulisi kylän yhden pääkadun, Puthaanrannantien sillan kohdalla olevaan koskeen. Paikan on tutkinut ja hyväksi todennut kanadalainen yhtiö, joka on suunnitellut surffiaaltolaitteistoja eri puolille maailmaa.

– Suunnittelijana meillä on Surf Anywhere Kanadasta. Yhtiö tekee näitä työkseen ympäri maailmaa ja se on tehnyt surffiaaltoja vastaavanlaisiin olosuhteisiin kuin meilläkin, paikkoihin joissa järvet ja joet on jäässä talvisaikaan, Teemu Myllynen sanoo.

– Muutoin kaikki toimijat ja rakentajat ovat suunnitelman mukaan paikallisia.

Aalto saataisiin aikaan siten, että joen pohjaan rakennetaan pari levyä, joiden kulmaa voisi säätää virtauksen ja sen mukaan kuinka ison aallon haluaa. Säätö olisi mekaaninen.

Suunnitelmakuva näyttää sekä surffiaallon että ympäröivän puistoalueen rakenteet.

Laitteisto ei vaikuttaisi veden pinnan tasoon sen paremmin kosken yläpuolelle kuin koskessakaan. Kun aaltoa ei tarvita, levyt voidaan laskea kokonaan pohjaan niin, että vesi virtaa vapaasti

Idea syntyi Muonionjoen tulvakuohuissa

Loppujen lopuksi ei ole lainkaan sattumaa, että Suomen ensimmäistä ulkosurffiaaltoa suunnitellaan juuri Muoniossa. Kunnassa on ollut aktiivisia melojia jo monessa sukupolvessa. Koskikajakit ja surffilaudat ovat Muonion melojille tuttuja välineitä.

Surffausta melojat ovat päässeet harrastamaan paitsi lomareissuilla, myös Muonionjoen keväisissä kuohuissa.

– Muonionjoella pystyy surffaamaan noin kaksi viikkoa, kevättulvien aikaan. Siinä tuli mieleen, että jos sitä pystyisi harrastamaan koko kesäkauden tässä keskellä kylää, niin olisihan se mahtavaa, Teemu Myllynen sanoo.

Kosken aalloissa voi iloitella lainelaudalla ja koskikajakilla. Kuvassa Muonion melojat Muoniojoen kevättulvassa 2018. Antti Pietikäinen

Muonion surffiaalto voisi kiinnostaa väkeä kauempanakin. Lainelautailu eli surffaus on suosittu harrastus isojen vesien äärellä. Ja sen julkisuusarvo on kasvussa, sillä laji on ensimmäistä kertaa kilpailulajina olympialaisissa Tokiossa ensi kesänä.

– Laji on nosteessa, nyt olisi juuri oikea hetki tarttua siihen kiinni. Lainelautailu on yllättävän suosittu laji maailmalla ja yllättävän suosittu Suomessakin, sanoo Teemu Myllynen Muonion melojista.

Kuntakin on valmis hankkeen tukemiseen

Koko surffiaaltohankkeen kustannusarvio on 190 000 euroa. Siihen olisi ehkä mahdollista saada EU-rahaa Leader-rahoituksen kautta.

Hankkeen esiselvitykseen saatiin Leader-rahaa 65 prosenttia kustannuksista. Jos taso on sama seuraavallakin ohjelmakaudella, rakentamiseen tarvittaisiin kunnan rahoitusta 66 000 euroa. Kolmelle vuodelle jaettuna investointi olisi vain 22 000 euroa.

Hankkeen rahoitusta on käsitelty jo kunnanhallituksessa. Rahoitus on kiinni vain siitä, että hankkeeseen halutaan ulkopuolista tukea.

– Me on etsitty erilaisia rahoitusinstrumentteja miten hanketta voitaisiin lähteä viemään eteenpäin. On kunnankin voimavara, että meiltä löytyy tuommoisia innovatiivisia ihmisiä, jotka jaksaa puskea näitä asioita eteenpäin ja sitä tietenkin pyritään tukemaan parhaamme mukaan, Muonion kunnan elinkeinokoordinaattoriKaisa Kylä-Kailasanoo.

Havainnekuvasta selviää surffiaallon mittasuhteet

Surffiaalto ja sitä ympäröivä puistoalue on Muonion master plan -keskustaajaman kehittämishankkeessa. Surffauspaikka voisi olla vetovoimainen kohde Kilpisjärventiellä kulkevan turistiliikenteen houkuttelemiseksi kylälle.

– Me on keskustaajaman kehittämishankkeessa nimenomaan mietitty mikä voisi olla pysäyttävä tekijä tässä keskustassa. Joku erikoinen asia, minkä takia ohi ajavat ihmiset voisivat kääntyä tänne keskustan suuntaan. Sitä kautta surffiaallolla voisi ehkä olla vaikutuksia aluetaloudellisessakin merkityksessä, Kylä-Kaila sanoo.

