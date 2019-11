Ikea lupasi rakentaa tavaratalon 7 vuotta sitten – suurista suunnitelmista muistuttavat vain tyhjä tontti ja törröttävät putkien päät

Lappeenrannassa on odotettu Ikean tavaratalon tuloa vuodesta 2012 alkaen.

Verkkoaita ympäröi laajaa tonttia. Aidan sisäpuolella näkyy hiekkakenttää sekä kasvien valtaamaa maata. Siellä täällä on puiden alkuja.

Maasta törröttää putkia sen merkkinä, että tontilla on tehty kunnallisteknisiä töitä eli sinne on muun muassa vedetty vesijohdot ja viemäriputket. Yhteen kohtaan on kerätty tyhjiä, maan alle sijoitettavia säiliöitä sekä putkia.

Olemme huonekalujätti Ikean omistamalla tontilla Lappeenrannan Mustolassa lähellä Venäjän rajaa.

Ikean tontti sijaitsee vajaan kymmenen kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta itään. Jyrki Lyytikkä / Yle

21 hehtaarin kokoinen tontti rajautuu yhdeltä laidalta Nuijamaantiehen, jota pitkin ajamalla päätyy rajanylityspaikalle. Matkaa Suomen ja Venäjän väliselle rajalle on runsaat 16 kilometriä.

Venäläisturistit ovat yksi syy siihen, ettei Ikeaa ole tähän päivään mennessä tontille noussut.

Mikäli Ikean ja kaupungin alkuperäiset suunnitelmat olisivat toteutuneet, olisi tällä paikalla jo muutaman vuoden ajan olleet huonekaluja ja sisustustavaraa myyvä Ikean tavaratalo sekä kauppakeskus.

Vuosien pohjatyö julkistettiin vuonna 2012

Ikean odottaminen alkoi Lappeenrannassa vuonna 2012 suurin odotuksin. Sen vuoden marraskuussa Ikea ja Lappeenrannan kaupunki julkistivat suunnitelmat tavaratalosta ja kauppakeskuksesta. Tuolloin tontti oli vielä Lappeenrannan kaupungin omistuksessa.

Tarkoitus oli, että Ikea avautuisi Lappeenrantaan vuonna 2015.

– Kaakkois-Suomessa on paljon asiakaspotentiaalia, jota kesämökkiläiset ja turistivirrat täydentävät hyvin, sanoi Ikean Suomen maajohtaja André Schmidtgall seitsemän vuotta sitten.

Turistivirrat tarkoittivat Venäjältä tulevia matkailijoita.

Havainnekuva Ikeasta ja kauppakeskuksesta vuodelta 2013. Tästä suunnitelmasta Ikea on luopunut. Parviainen Arkkitehdit

Julkistusta edelsi vuosien pohjatyö. Lappeenrannan kaupunki ja tavaratalojätti olivat aloittaneet tunnustelut jo vuonna 2007. Vuonna 2010 Ikealle hahmoteltiin myös toista paikkaa, joka olisi sijainnut noin 15 kilometrin päässä Kuutostien laidalla Selkäharjussa.

Ikeasta kisailivat muutkin kaakkoissuomalaiset kaupungit. Yhtiö valitsi lopulta Lappeenrannan Mustolan.

Aikataulu alkaa siirtyä

Pohjatyöt eli kunnallistekniikan rakentaminen valtavalle tontille alkoi vuonna 2013. Paikalla toimi aiemmin kuljetusliikkeen terminaali, jonka kaupunki osti Ikean tieltä pois. Kaupunki rakensi kuljetusliikkeelle uudet tilat toisaalle.

Kauaa ei tiimalasissa ehtinyt hiekka valua, kun Ikean suunnasta alkoi tulla viestiä rakentamisaikataulun siirtymisestä.

Ikealla on Lappeenrannassa 21 hehtaarin kokoinen tontti. Kare Lehtonen/Yle

Vuoden 2014 alussa Ikean maajohtaja Lena Herder kertoi, että yhtiön tarkoituksena on tehdä rakentamispäätös niin, että rakentaminen alkaisi vuoden 2015 alussa.

Rakentamispäätöstä ei kuitenkaan vuonna 2014 tullut, ja näin ollen rakentamistakaan ei aloitettu. Ikean mukaan lykkääntymisen syynä oli kiristynyt markkinatilanne. Tavaratalo ei valmistuisi vuonna 2015, kuten alun perin oli suunniteltu.

Nyt Lappeenranta odotti Ikealta rakentamispäätöstä vuoden 2015 loppuun mennessä. Seuraavaksi yhtiö alkoi kuitenkin neuvotella kaupungin kanssa jatkoajasta. Ikea lupaili lopullista rakentamispäätöstä vuoden 2016 loppuun mennessä.

Kaupungin johdossakin alettiin turhautua Ikean päätöksenteon viivästymiseen. Kaupunki oli sijoittanut tonttiin 10 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtaja seisoi kuitenkin investoinnin takana.

– Uskon, että jokainen Suomen kaupunki olisi pannut nimensä tällaiseen paperiin, kaupunginjohtaja Kimmo Jarva arvioi keväällä 2016.

Kaupunki myönsi jatkoajan. Ikea maksoi kaupungille sopimuksen jatkosta ja rakentamisen viivästymisestä korvausta 262 000 euroa.

Ikea haluaa eroon aikatauluista

Seuraava käänne tuli syksyllä 2016, kun Ikea tarjoutui ostamaan Mustolan tontin 10,1 miljoonalla eurolla. Summa kattaisi Lappeenrannan kaupungin tonttiin sijoittaman summan.

Ehtona oli, että yhtiön ei tarvitse sitoutua tiettyyn rakentamisaikatauluun.

– Haluamme keskittyä suunnitteluun rauhassa, joten aivan lähivuosina rakentamispäätös ei tule ajankohtaiseksi, Ikea Suomen kiinteistöjohtaja Ann-Christin Pilviö sanoi syksyllä 2016.

Samalla Ikea ilmoitti, että aluetta lähdetään kehittämään uudelta pohjalta. Mustolaan ei siis välttämättä nousisi Ikean suurtavarataloa ja kauppakeskusta.

Ikean toive toteutui ja Lappeenranta myi tontin yhtiölle.

Säiliöt odottavat asentamistaan Ikean tontilla. Kare Lehtonen/Yle

Venäläismatkailijoiden väheneminen vaikutti osaltaan

Venäläisten turistien määrä Suomessa alkoi vähentyä rajusti vuonna 2014. Syinä olivat Ukrainan tapahtumat sekä Venäjän talouden epävarmuus.

Lappeenrannassa on spekuloitu, että Ikea alkoi jarrutella investointipäätöstään venäläisturistien määrän romahtamisen takia.

Ikeasta on kuitenkin vakuuteltu kaikkien vuosien aikana, että tavarataloa ei rakenneta venäläisturistien varaan. Yhtiö on perustellut suunnitelmien muuttumista alueen taloudellisen tilanteen muuttumisella.

– Yhtenä osatekijänä on venäläisten matkailuun liittyvä taantuma. Se on kuitenkin vain yksi osa. Tässä on muitakin tekijöitä ollut mukana, jotka ovat vaikuttaneet kokonaisuuteen, Ikea Suomen kiinteistöjohtaja Ann-Christin Pilviö painotti vuonna 2016.

Muutamana viime vuotena venäläismatkailijoiden määrä on ollut jälleen kasvussa. Romahdusta edeltävissä vuoden 2013 luvuissa ei kuitenkaan vielä olla.

Luonto ottaa omaa tilaansa

Ikea on saanut tähän päivään asti laatia Lappeenrantaa koskevia suunnitelmiaan rauhassa.

Olemme ilmaisseet Ikealle tahtotilamme, että tontti rakentuu. Kimmo Jarva, Lappeenrannan kaupunginjohtaja

Vuonna 2014 valmistuneiden kunnallisteknisten töiden jälkeen Mustolan tontilla ei ole tapahtunut mitään lukuunottamatta luonnon tekemää valtausta. Tontilla nimittäin kasvaa kymmeniä eri kasvilajeja sekä puita.

Marraskuun harmaudessa tontin luontoarvoja on vaikea hahmottaa, mutta Etelä-Saimaan aiemmin tänä vuonna julkaisemassa jutussa (siirryt toiseen palveluun) asiantuntijat kuvailivat tonttia arvokkaaksi paahdeympäristöksi.

Hiljaista on ollut Ikean ja kaupungin välisessä yhteydenpidossakin viime aikoina, kertoo kaupunginjohtaja Kimmo Jarva.

– Olemme ilmaisseet Ikealle tahtotilamme, että tontti rakentuu, Jarva sanoo.

Muuta kaupunki ei oikein voi. Tontin omistaja päättää itse, mitä ja milloin tontilla tapahtuu.

Ikea: Ei uutta kerrottavaa

Ikealla on Suomessa viisi tavarataloa. Niistä uusin avautui Kuopiossa vuonna 2012.

Lappeenrannan ohella Ikea suunnittelee avaavansa tavaratalon Helsingin Koivusaareen Länsiväylän päälle. Helsingin Sanomien mukaan Ikealla on Koivusaaressa suunnitteluvaraus vuoteen 2020 asti (siirryt toiseen palveluun).

Ikealla on ollut lähipiste Jyväskylässä vuodesta 2015 alkaen. Marraskuun alussa Ikea kertoi sulkevansa lähipisteen. Leena Petman / Yle

Ikea on kokeillut Suomessa muunlaistakin toimintatapaa. Vuonna 2015 yhtiö avasi Jyväskylään lähipisteen, mistä on voinut noutaa tilattuja huonekaluja sekä ostaa pienempää kodin tavaraa.

Kartoitamme edelleen tontin kehitysmahdollisuuksia. Ann-Christin Pilviö, Ikea Suomen liiketoiminnan kehitysjohtaja

Tosin marraskuun alkupuolella Ikea kertoi lakkauttavansa lähipisteen. Tilalle tulee kodin sisustukseen keskittyvä suunnittelupiste.

Lappeenrannan suunnitelmista Ikealla ei ole tällä hetkellä uutta kerrottavaa.

– Hankimme Lappeenrannan tontin liittyen alueen potentiaaliin pitkällä tähtäimellä, emmekä ole sen osalta sitoutuneen mihinkään tiettyyn aikatauluun. Kartoitamme edelleen tontin kehitysmahdollisuuksia, tavoitteenamme löytää sopiva ratkaisu yhdessä Lappeenrannan kaupungin kanssa lähitulevaisuudessa, viestittää nykyisin Ikea Suomen liiketoiminnan kehitysjohtajana toimiva Ann-Christin Pilviö.