Eduskunta yksimielinen: Veteraanien rintamalisä yli kaksinkertaistuu

Veteraanien rintamalisä nousee 125 euroon kuukaudessa. Rintamalisä on nykyisin 50,19 euroa. Kyseessä on suurin korotus, mitä rintamalisään on koskaan tehty.

Kaikki eduskuntaryhmät ovat päättäneet asiasta yhdessä. Ryhmät ovat sitoutuneet siihen, että korotuksen edellyttämät lakimuutokset viedään eduskunnassa läpi kuluvan syksyn aikana. Päätös pohjautuu veteraaniliittojen valtuuskunnan vetoomukseen veteraanien aseman parantamisesta.

– Korotus tuo helpotusta monelle jo korkeaan ikään ehtineelle, pienillä tuloilla elävälle veteraanille arjen välttämättömiin menoihin, kuten asumis- ja lääkekuluihin ja muihin elämisen tarpeisiin, eduskuntaryhmät toteavat tiedotteessa.

Veteraaneja on jäljellä noin 8 000.

Eduskuntaryhmät esittävät myös, että asetusta vaikeavammaisten sotainvalidien aviopuolisoiden kuntoutusoikeuteen liittyvää haittaraja-astetta alennetaan nykyisestä 50 prosentista 30 prosenttiin. Muutoksen myötä aviopuolisoihin sovellettaisiin samaa haittaraja-astetta kuin leskien kohdalla.