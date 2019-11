Ympäristöministeri Mikkonen pienentyneistä hiilinieluista: Hallitus ei ole kiinnittänyt ilmastotavoitettaan Luken lukuihin

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuoreimmat hiilinieluluvut eivät juuri hetkauta vastuuministereitä.

Luke on alentanut aiempia arvioitaan Suomen hiilinielujen koosta merkittävästi alaspäin.

Kun metsät sitovat hiiltä vähemmän, päästövähennyksiä pitäisi tehdä enemmän esimerkiksi maataloudesta, liikenteestä ja rakentamisesta.

Hallitus on linjannut, että Suomi on hiilineutraali päästöjen suhteen jo viidentoista vuoden päästä. Mitä uudet laskelmat merkitsevät kunnianhimoiselle tavoitteelle?

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) korostaa, että hallituksen ilmastopolitiikka ei ole nojannut Luken lukuihin, vaan kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) arvioihin.

– Sen mukaan hiilinielun pitäisi olla noin 20 miljoonaa tonnia vuonna 2035. Siihen nähden tässä ollaan samassa suurusluokassa, vaikka nämä luvut näyttävät vähän sen alle. Emme olleet kiinnittäneet hallituksen hiilineutraliustavoitetta näihin Luken aiempiin lukuihin, Mikkonen sanoo.

Teknologian tutkimuskeskuksen laskelmissa maankäyttösektorin nettonielu on vuonna 2035 puolet pienempi kuin aiemmassa laskelmissa. (siirryt toiseen palveluun) Luken toimittamien lukujen mukaan hiilinielun koko olisi noin 18 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Mikkosen mukaan pudotus ei ole täten niin suuri kuin alkuun näyttää.

– Vuosi sitten Lukelta tuli hiilinielulaskelmat, joissa luvut pompahtivat huomattavasti aiempia laskelmia korkeammalle. Nyt sitten palataan sitä edeltäneeseen tasoon, Mikkonen muistuttaa.

Luken aiemmassa arviossa vuoden 2035 nielun suuruus oli noin 35 miljoonaa tonnia hiilidioksidia.

Leppä: Hallitus tekee oman arvionsa

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppäkään (kesk.) ei paina paniikkinappulaa uusien lukujen takia.

– Kyse on tutkijoiden skenaarioista eli ne ovat eri tarinoita siitä, mitä voisi olla, jos hiilinielut kehittyvät näiden arvioiden mukaan. Tässä ei ole kysymys hallituksen linjauksesta. Lisäksi tässä on kyse hyvin suppeasta hiiliajattelusta, joka ei ota huomioon alueellisia, sosiaalisia tai taloudellisia vaikutuksia, Leppä toteaa.

Ministeri Leppä painottaa, että hallitus tulee tekemään aikanaan oman arvionsa, jossa on otettu huomioon muutkin asiaan vaikuttavat laskelmat ja kestävän kehityksen kokonaisarvio.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.). Jarno Kuusinen / AOP

– Sen jälkeen on vasta johtopäätösten aika. Se on selvä, että fossiilista luopumista täytyy vauhdittaa. Tämä koskee kaikkea, niin polttoaineita kuin rakentamista. Tässä on selvä viesti: Puurakentamista lisää, Leppä tulkitsee.

Lepän mukaan tuoreet laskelmat osoittavat sen, kuinka pienet päästövähennykset saadaan aikaan tosi rajuilla toimenpiteillä. Hän viittaa tutkijoiden skenaarioon ruoantuotannossa tapahtuvista muutoksista.

– Siksi meidän pitää kiinnittää huomio kaikkein tärkeimpään eli fossiilista raaka-aineista luopumiseen. Niistä tulee meidän päästöistä 80 prosenttia. Senhän nämä skenaariot toi selvästi tulleessaan, Leppä painottaa.

Leppä: Metsiä ei hakata liikaa

Millaisia vaikutuksia tuoreilla laskelmilla on kiisteltyihin metsien hakkuumääriin? Mikkosen mukaan Luken skenaarioissa on arvioitu, että hakkuumäärät pysyisivät nykytasolla.

– Jos tähän lähdetään, niin sitten tietysti pitää vahvistaa maankäyttösektorin nielua. Skenaarioissa on katsottu, että tämä tulisi oikeastaan kaikki maatalouden puolelta, ei niinkään metsäpuolelta, Mikkonen sanoo.

– Jos maatalous ei kehity sen mukaan, mitä skenaarioissa arvioitiin, sitten täytyy huolehtia siitä, että metsien nielut vastaavasti vahvistuu, Mikkonen toteaa.

Ministeri Lepän mielestä laskelmista ei voi päätellä sitä, että nykyisin hakattaisiin liikaa metsää.

– Kun me hoidamme metsämme hyvin, ja huolehdimme, että ne kasvavat jatkuvasti enemmän kuin niitä käytetään, pystymme hakkaamaan metsää kestävyyden rajoissa. Toki haluamme huolehtia myös hiilinieluista, teemme kaikkemme sen eteen, Leppä painottaa.

Mahtuuko Suomen vielä näiden lukujen jälkeen kaksi suurta uutta sellutehdasta?

– Tämä riippuu puun kokonaismäärästä, siitä korvaavatko uudet vanhoja tehtaita ja mihin siitä puuta ylipäätään sitten ohjautuu, Mikkonen sanoo.

Lepän mukaan tämä ole hallituksen asia, vaan metsäteollisuus tekee itse ratkaisunsa.

– Toki tarvitsemme tänne uusia investointeja ja haluamme ilmastotehokkaampia teollisuuslaitoksia, jotka pystyvät tekemään puusta yhä pidemmälle jalostettuja tuotteita. On ihan päivän selvä asia, että teollisuutemme pitää uudistua, Leppä korostaa.

Mikkonen: Ei kannata investoida turpeen polttoon

Luonnonvarakeskuksen laskelmassa esitetään tuntuvaa leikkausta viljeltyyn turvemaahan.

Ympäristöministeri Krista Mikkosen mielestä olisi hyvä, jos turvepelloilta pystyttäsiin siirtymään muun tyyppisiin peltoihin. Tämä ei onnistu tuosta vain, koska Suomessa on paljon turvemaata.

– Kun turvemaata muokataan, oli se sitten maataloudessa tai metsähakkuissa, sieltä vapautuu valtavasti hiiltä. Silloin viljelymenetelmien pitää olla sellaisia, ettei hiiltä vapaudu niin paljon, Mikkonen sanoo.

Maa- ja metsätalousministeri Leppä luottaa viljelymenetelmien kehittymiseen. Lepän mukaan raportti ei nopeuta hallituksen aikeita luopua turpeen käytöstä.

– Meidän täytyy muuttaa maatalouspolitiikkaamme siten, että se pelto mikä on, myöskin viljeltäisiin, ettei tarvitsisi raivata uutta, Leppä sanoo.

Lepän mukaan tukia ohjaamalla voitaisiin parantaa esimerkiksi peltojen vuokramarkkinoiden toimintaa.

Mikkonen myöntää, että turve olisi helppo kohde tehdä ilmastoratkaisuja.

– Kun tehdään uusia investointeja, ei ole enää fiksua pohjata niitä siihen, että turvetta poltettaisiin, Mikkonen muotoilee.

