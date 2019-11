"Olemme tuhonneet Venetsian" – turistien suosima Pyhän Markuksen tori suljettu tulvien takia

Venetsiassa Pohjois-Italiassa vesi on jälleen tulvinut. Kaupungin pormestari Luigi Brugnaro on määrännyt turistien suosiman Pyhän Markuksen torin suljettavaksi. Vesi on arvioiden mukaan noussut 1,6 metriä normaalia korkeammalle. Viranomaisten arvion mukaan noin 70 prosenttia kaupungista on jäänyt tulvaveden alle.

Tulvavedet näyttävät jäävän alhaisemmalle tasolle kuin tiistaina miljoonavahingot aiheuttaneessa tulvassa, mutta nykyinenkin vedennousu riittää aiheuttamaan vahinkoja.

– Aukio on pakko sulkea, koska se muodostaa terveysriskin kansalaisille. Tämä on katastrofi, Brugnaro valitti.

– Olemme tuhonneet Venetsian. Puhutaan miljardivahingoista jo pelkästään entisten vahingoiden suhteen, ei vielä tämän päivän, pormestari jatkoi.

Ihmiset kävelivät penkeillä ja ottivat kuvia tulvivassa Venetsiassa tiistaina. Andrea Merola / EPA

Venetsiaan julistettiin eilen tulvien vuoksi hätätila. Lisäksi Italian hallitus sopi 20 miljoonan euron hätäavun myöntämisestä kaupungille tulvatuhojen korjaamiseksi. Vedenpinnan ennustetaan laskevan viikonloppuna, mutta nousuveden korkeus pysyttelee silti noin kymmeniä senttejä hallittavana pidetyn rajan yläpuolella.

Viranomaiset ovat luvanneet asukkaille 5 000 euron avustuksen valtiolta, jos heidän kotinsa ovat vaurioituneet tulvissa. Ravintolanpitäjille ja kauppiaille taas on lupailtu 20 000 euron korvauksia. Viranomaisten mukaan tulvavesi on kastellut noin 80 prosenttia kaupungista.

Venetsiassa asuu vain noin 50 000 ihmistä, mutta kaupungissa vierailee vuosittain liki 36 miljoonaa turistia.

Venetsialaiset syyttävät korruptoituneita poliitikkoja siitä, että kaupungin suojaksi suunniteltu tulvajärjestelmä ei vieläkään ole toiminnassa. Projekti noin 80 tulvaportin rakentamiseksi aloitettiin jo vuonna 2003.

