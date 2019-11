Kiinan suurimmalla kaatopaikalla roskavuori kohoaa jo 150 metriin, eikä enempää mahdu – kaatopaikka täyttyi 25 vuotta etuajassa

/All Over Press

Jiangcungoun kaatopaikalle kipattiin keittiöjätettä elokuussa 2019. /All Over Press

Jiangcungoun kaatopaikka lähellä Xi’anin kaupunkia Kiinassa on noin 100 jalkapallokentän kokoinen. Nyt sinne kasatut jätevuoret ovat noin 150 metrin korkuiset eikä enempää enää mahdu, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Shaanxin maakunnassa sijaitsevaan kaatopaikkaan on tuotu päivittäin 10 000 tonnia jätettä, noin neljä kertaa enemmän kuin alkujaan suunniteltiin. Yksi syy on se, että yli 12 miljoonan Xi’anin asukkaan jätteistä valtaosa on päätynyt kaatopaikalle.

Kaatopaikka perustettiin vuonna 1994 ja sen piti olla toiminnassa 50 vuotta.

Siirtolaistyöntekijät kävivät läpi kaatopaikkaa Guiyangin kaupungissa Guizhoun provinssissa vuonna 2015. Lapsi hymyilee onnellisena löydettyään ison nallen. /All Over Press

Satoja miljoonia tonneja roskaa vuosittain

Kiina on yksi maailman suurimmista saastuttajista, ja se on kamppaillut jo vuosikausia 1,4 miljardin kansalaisen tuottaman jätteen kanssa.

Kiina ohitti Yhdysvallat suurimpana jätteidentuottajana vuonna 2017 – kotitalousjätettä syntyy vuosittain 400 miljoonaa tonnia (siirryt toiseen palveluun), ja määrä kasvaa vuodessa 8 prosenttia, kertoo South China Morning Post.

Kiinan kaupunkialueiden osuus vuonna 2017 syntyneestä kotitalousjätteestä oli 215 miljoonaa tonnia (siirryt toiseen palveluun). Ei ole selvää, kuinka suuri osuus jätteestä päätyy kierrätettäväksi, sillä Kiina ei ole julkaissut virallisia lukuja.

Noin puolet kaupunkialueiden tuottamasta jätteestä (siirryt toiseen palveluun) haudattiin maan alle ja noin 40 prosenttia poltettiin, kertoo jätteidenhuollosta vastaava ministeriö.

Monissa suurissa kaupungeissa kaatopaikat ovat jo täynnä.

BBC:n mukaan Kiina aikoo lisätä jätteidenpolttolaitosten määrää tuntuvasti. Tarkoituksena on myös kierrättää suurimpien kaupunkien jätteistä 35 prosenttia ensi vuoteen mennessä. Esimerkiksi Shanghaissa lajittelu on jo pakollista sakkojen uhalla.

Lue lisää: "Shanghailaiset ovat tulossa hulluksi" – Yli 25 miljoonan asukkaan kiinalaiskaupungissa voi nyt saada sakot ellei lajittele roskiaan

Shanghain keskustan asuinkortteleihin on tuotu uudet jäteastiat. Päivisin ne pidetään suljettuna. Jenny Matikainen / Yle

– Kyseessä on vakava uhka. Kaupunkilaisväestön määrän kasvun ohella kotitalousjätettä on kuluneen vuosikymmenen aikana syntynyt myös talouskehityksen ja elämäntyylin muutosten vuoksi, esimerkiksi tuotteita ja ruokaa tilataan verkosta kotiin, sanoo kierrätystalouden instituutin johtaja Du Huanzheng Tongjin yliopistolta South China Morning Postille.

Pelkästään verkkokaupasta tilattujen tuotteiden pakkausjätettä syntyi Kiinassa viime vuonna 9,4 miljoonaa tonnia (siirryt toiseen palveluun). Ympäristöjärjestö Greenpeacen raportissa arvioidaan, että pakkausjätteen määrä nousee jopa 41,3 miljoonaan tonniin, mikäli kasvutrendi pysyy samana.

Lähteet: Reuters