Työtön Rauno Halme odotti työttömyyskorvaustaan lähes viisi kuukautta: "Oli ahdistavaa, kun ei tiennyt saako rahaa vai ei" – tuhansia kohtalotovereita

Eipä arvannut espoolainen kuorma-auton kuljettaja Rauno Halme polvensa loukatessaan, että työtapaturma johtaa lopulta työttömyyteen ja kuukausia kestävään paperisotaan ja pallotteluun työttömyyskorvausten saamiseksi.

– Ilmoittauduin (TE-toimistoon) 10. huhtikuuta ja rahat tuli tilille syyskuun ensimmäisenä. Melkein viisi kuukautta kesti, Halme ynnäilee.

Se on erittäin paljon pidempään kuin yleensä. TE-toimistot hoitavat hakemukset yleensä reilusti alle kuukaudessa, jotkut jopa päivässä.

Ansiosidonnaista hoitavat työttömyyskassatkin ovat rivakoita ja Kelassakin peruspäiväraha- ja työmarkkinatukiratkaisut syntyvät nopeasti. Kolmasosa niistä päätetään vielä samana päivänä ja 95 prosenttia alle kuukaudessa.

2 700 pitkäaikaisodottajaa

Mutta: aina ei suju. Työttömälle maksettavan työttömyyskorvauksen saanti voi pahimmassa tapauksessa kestää useita kuukausia hakemuksen jättämisestä.

Lähes 2 700 työtöntä on joutunut tänä vuonna odottamaan korvauspäätöstä vähintään kolme kuukautta. Reilua tuhatta päätöstä on odotettu vähintään neljä kuukautta tai yli. Pääosin korvauspäätökset syntyvät alle viikossa.

Lasse Isokangas / Yle

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen ratkaisut syntyvät Kelassa 99-prosenttisesti alle kahdessa kuukaudessa, keskiarvoisesti noin viikossa. Yli 8 000 ratkaisua on vienyt Kelassa aikaa yli kaksi kuukautta.

Halme oli siis poikkeus, mutta ei ainut. Yli tuhat korvaushakemusta on pyörinyt Kelan päätösrattaissa päälle neljä kuukautta tänä vuonna.

– Ei se kyllä mitään kivaa ollut. En suosittele. En ymmärrä, kuinka jotkut sanovat, että siellä vaan maataan ja syljetään kattoon. Kyllä se oli aika ahdistavaa, kun ei tiennyt, saako rahaa vai ei ja koska saa. Ja aina vaan venyy ja venyy ja venyy, Halme puuskahtaa.

Hätä ilmenee

– Palautteissa tulee ilmi hätä, mikä meidän asiakkaillamme on, jos käsittely kohtuuttomasti viivästyy, sanoo juristi Teija Hautera suomalaisten sosiaaliturvasta huolehtivasta Kelasta.

Kelan Teija Hauteran mukaan korvauspäätöksen odottelija voi hakea toimeentulotukea, jos päätös venyy. Päivi Leppänen / Yle

– Asiakkaan oma toimeentulo ja hänen perheensä toimeentulo voi olla vaarassa. Se kyllä käy ilmi näistä palautteista, Hautera toteaa.

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien Keskusjärjestöstä kutsuu tukien viivästymistä inhimilliseksi tragediaksi.

Päätöstä odotellessa joudutaan hakemaan toimeentulotukea tai joudutaan turvautumaan vanhempien tai ystävien tukeen tai ns. pikavippeihin.

– Pikavippejä käytetään yleisesti, jos tuet viivästyvät. Tukien viivästymisestä saattaa sitten syntyä pitkiäkin velkaloukkuja, jotka menevät ulosottoon, jos pikavippejä ei ole ollut varaa maksaa takaisin, muistuttaa Haapakoski.

Korvaustaistelu

Halmeen korvaustaistelu sai alkunsa viime talvena, kun hän loukkasi polvensa työtapaturmassa.

– Sen hoito venyi ja sitten työnantaja oli sitä mieltä, että ei jatketa työsuhdetta ja minä tulin loppujen lopuksi samaan johtopäätökseen, koska hoito meni hankalaksi.

Hankalaksi meni myös korvausten haku. Halmeen mukaan TE-toimisto pyysi kahteen kertaan uudet selvitykset, Kela kertaalleen uudelleen ja sitten piti vielä liittoon toimittaa kolme eri selvitystä.

Oma viivästyksensä korvauspäätöksiin koitui virkailijoiden kesälomista. Paperit odottivat lomien päättymistä.

Neljä pääsyytä

Ratkaisujen viivästymisille on Kelan mukaan yleisesti neljä pääsyytä: muutosvaatimusten oikaisupäätökset vievät aikaa, tarvittavia tietoja on puuttunut, TE-toimiston selvittelyjä on odoteltu ja monesti tietoja on pitänyt kaivaa hyvin pitkältä ajalta.

– Osassa tapauksia etuusasiaa on selvitelty jopa vuosien ajalta, ja se on sitten vienyt tavanomaista pidemmän ajan, Hautera sanoo.

Haapakosken mukaan viivästymiset voivat johtua myös inhimillisistä virheistä.

Jukka Haapakosken mukaan tukien viivästymisestä saattaa syntyä pitkiäkin velkaloukkuja työttömälle. Terhi Liimu / Yle

– Esimerkiksi TE-toimiston puolelta ei ole kirjattu asioita, jotka on sovittu. Yleisesti myös tutkintotodistusten saamiset saattavat venyä ja vastavalmistuneiden etuudet saattaa viivästyä sen takia, Haapakoski sanoo.

Haapakosken mukaan erilaiset valitusprosessit pitkittävät päätösten saamista ja jos hakijan taustalla on useita työpaikkoja, niin aikaa kuluu vanhojen palkkatodistusten ja työtehtävien haalimiseen monesta paikasta.

Säästöliekillä

Halmeen piti totta kai syödä ja maksaa laskut myös sinä aikana, kun korvauspaperit pyörivät byrokratian päätösmyllyssä. Toimeentulotukea piti hakea jo kesäkuussa ja pyytää lykkäystä vuokranmaksuun.

– Säästöliekillä mentiin. Ostin lähinnä vain ruokaa ja söin vähemmän. Minulla kun on varaa olla vähän laihiksella, sanotaanko näin, Halme naurahtaa ja vilkaisee vatsaansa.

Rauno Halme kalasti ja sienesti, kun työttömyyskorvaushakemus juuttui byrokratian rattaisiin. Pekka Pantsu/ YLE

– Näin siitä selvittiin. Sitten tietysti oli omatoimista ruuanhankintaa. Kävin sienessä ja kalassa. Se oli samalla mielenterveydellinen juttu, kun teki jotain aktiivisesti ruuan hankinnan eteen. Savustin kaloja ja tein niistä muutakin.

Toimeentulotuki pelastaa

Jos työttömyyskorvaushakemuksen käsittely viivästyy, niin Kelasta voi hakea toimeentulotukea. Sen perusosa oli yksin asuvalle 497 euroa kuussa vuonna 2018.

Pidän itseäni aika hyvänä pärjäämään byrokraattien kanssa, mutta tällä kertaa pyörittivät minua. kuorma-auton kuljettaja Rauno Halme

– Se on viimesijainen tuki, joka turvaa vähimmäistoimeentulon asiakkaalle ja hänen perheelleen, Hautera sanoo.

Kela maksoi perustoimeentulotukea viime vuonna 716 miljoonaa euroa.

Korjausehdotus

Lopulta Halmeen korvaushakemus oli kiertänyt kaikki tarvittavat tahot ja vihreää oli väläytelty riittävästi. Kierros oli valaiseva myös Halmeelle, vaikkei hän ollut ensimmäistä kertaa tekemisissä työvoima- ja korvausviranomaisten kanssa.

– Pidän itseäni sentään aika hyvänä pärjäämään byrokraattien kanssa, mutta tällä kertaa pyörittivät minua, Halme naurahtaa.

Korvausrumba ja selvitysten toimitus moneen kertaan, moneen tuuttiin tuotti Halmeen mieleen kuitenkin korjausehdotuksen nykyiseen systeemiin.

– Minusta olisi hyvä, jos irtisanottu työntekijä saisi heti paketin, jossa olisivat kaikki korvaukseen tarvittavat liitteet. Työnantaja luovuttaisi ne vaikka pyynnöstä irtisanomisen yhteydessä.

Työministeri Timo Harakka ehdottanut, että yli 50-vuotiaiden työnsaantia helpotettaisiin "kokemusedulla". Lehtikuva

Toiveet Harakkaan

Halmeella itsellään menee nyt huomattavasti paremmin kuin kesällä. Korvaukset rullaavat, ja töihin olisi haluja päästä.

– Kyllä mä nyt pärjäilen tässä. Työnhaku on päällä koko ajan, mutta tässä lajissa ei hopeasijoja jaeta. Luotan siihen, että olen vahvoilla, kun pääsen haastatteluun. Olen vahva ammattilainen ja osaan käsitellä erilaisia koneita.

– Jos katsovat vain papereita, niin ikä painaa ikävästi ja karsitaan sen pohjalta. Kun 60 tuli täyteen, se tuntuu pikkaisen haittaavan, mutta kyllä mä yritän ainakin, Halme sanoo.

Hän asettaa toiveita myös työministeri Timo Harakkaan (sd.), joka on väläytellyt yli viisikymppisille työnhakijoille "kokemusetua" helpottamaan työnsaantia.

– Jos se vaikka auttaisi.

Lisää aiheesta:

Jari Matikainen, 56, kieltäytyi menemästä kuntouttavaan työtoimintaan 9 eurolla päivässä: "Miksi minä sinne menisin?"

Yhä useampi työtön päätyy kuntouttaviin töihin yhdeksällä eurolla päivässä – osalle kunnista se tuo säästöä, osalle kuluja