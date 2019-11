Verkossa tapahtuvaan häirintään pitäisi puuttua samalla pontevuudella kuin kadulla tapahtuvaan. Näin vaatii kirjailija Elina Hirvonen.

Hän seurasi kuluneella viikolla oikeudenkäyntiä, jossa käsiteltiin toimittaja Jessikka Aroon kohdistunutta vainoa. Hirvonen ja Oula Silvennoinen seurasivat oikeudenkäyntiä sananvapausjärjestö PEN:in johtokunnan edustajina.

–Oli hätkähdyttävää huomata, että sama häirintä, joka oli oikeudenkäynnin aiheena, toistui oikeudenkäynnin aikana, ja sitä tekivät samat ihmiset, Hirvonen sanoi Ylen aamun Viimeinen sana -keskustelussa lauantaina. Voit katsoa keskustelun klikkaamalla tämän artikkelin pääkuvaa.

Käräjäoikeus on jo antanut kahdelle miehelle kovat tuomiot lukuisista rikoksista. Kumpikin on valittanut hovioikeuteen, joka jatkaa asiaa asian käsittelyä joulukuussa. Syytettyjen tukijat saivat hovioikeuden käsittelyssä käsiinsä Aron sisaren todistajanlausunnosta laaditun tallenteen ja jakoivat ivallisesti kommentoiden sitä verkossa.

–Jos minulle huudellaan Suomi-areenassa, häirikkö poistetaan paikalta. Miten tehdä tämä verkossa?, Hirvonen kysyi.

Oikeusistuinten on ymmärrettävä tarvittaessa rajoittaa oikeutta käyttää salissa sähköisiä viesti- ja tallennusvälineitä, HIrvonen on kirjoittanut aiemmin blogissaan (siirryt toiseen palveluun). Yksi mahdollisuus olisi velvoittaa internetin suuryhtiöitä nykyistä tiukempaan moderointiin.

Toimittajien häirintä yleistyy

Jopa kaksi kolmasosaa journalisteista on kohdannut erilaisia solvauksia tai vihan ilmauksia etenkin verkossa, arvioi Tampereen yliopiston tutkija Ilmari Hiltunen. Väkivaltaisia uhkauksia itselle tai läheisille on saanut viidesosa. Hiltunen on toteuttanut laajan kyselyn aiheesta.

Tutkijan mukaan Jessikka Aroon kohdistuneen vainon lisäksi meneillään olevassa oikeudenkäynnissä linjataan, mitä toimittajan tulee sietää työnsä vuoksi.

–Journalistin ammatti on julkinen ammatti, mutta tässä häirintä on kohdistunut yksityishenkilöön.

Vaikuttaako ja hiljentääkö painostus journalisteja?

–Sitä sillä tavoitellaan. On toimittajia, jotka välttävät joitain aiheita, joista tietää, että ryöppy seuraa. Selvää on se, että vaikka toimittajat eivät vaikenisi, häirintä kuormittaa, Hiltunen sanoi.

–Häirintä yleistyy. Ja on huolestuttavaa, että on toimittajia jotka kohtaavat sitä usein: kuukausittain, viikoittain tai jopa päivittäin.

Journalistien lisäksi juttujen haastateltavat joutuvat entistä useammin someryöpytyksen kohteeksi. Tämä on uhka sananvapaudelle, Hiltunen sanoi.

Toimituksissa pohditaan, miten haastateltavia tavallisia ihmisiä on syytä valmistaa ja tukea julkisuudessa.

– On pelottava ajatus, että julkisuudessa puhuvat tulevaisuudessa vain ne, jotka kestävät tällaista.

Hiltunen korosti, että toimituksissa on varauduttava jo ennalta vihakampanjoihin.

–Toimittajaa ei saa työyhteisössä jättää yksin, Hirvonen taas sanoi.

