Kuningatar vaihtuu Netflixin huippusuositussa sarjassa – The Crown jatkuu sunnuntaina

On vaikea kuvitella mitään suurempaa tehtävää englantilaiselle naisnäyttelijälle kuin rooli kuningatar Elisabet II:na.

Netflixin suosittu sarja The Crown tekee siitä vielä haastavamman. Sunnuntaina alkavalla kolmannella tuotantokaudella kuningatar on vaihdettu, ja rooliin astuu Claire Foyn sijaan Olivia Colman. Vertailulta ei voi välttyä.

Colman on yksi Britannian rakastetuimpia näyttelijöitä, joka toi tänä vuonna kotiin parhaan naisnäyttelijän Oscarin. Sen hän sai esitettyään 1700-luvun alkuvuosina hallinnutta kuningatar Annaa kreikkalaisen Yorgos Lanthimosin omintakeisessa elokuvassa The Favourite (2018). Annan roolista on tuskin apua Elisabetin tulkitsemisessa, sillä Elisabet on elävä monarkki. Hän on hallinnut iso-Britanniaa yli 60 vuotta, ja ihmiset tietävät tarkkaan, millainen Elisabet on. Julkisuudessa.

Kaikkia Colmanin valinta ei miellyttänyt Britanniassa, vaikka näyttelijästä on jo ehtinyt tulla “kansallisaarre”.

Colman joutui erikoisen panettelun kohteeksi, kun kävi ilmi, että hän astuu The Crownin uusissa jaksoissa Elisabetin saappaisiin.

Brittilehti The Guardianin mukaan Briteissä epäiltiin, voiko Colman olla uskottava Elisabet, koska vasemmistolainen näyttelijä ei ole poliittisesti linjassa kuningattaren tehtävän kanssa. The Daily Telegraphin kolumnistin Charles Mooren mukaan Colmanilla on selkeästi “vasemmistolaiset kasvot”.

– Mitä hemmettiä se tarkoittaa? Colman ihmetteli The Guardianin jutussa.

– Naurettava väite, hän lisäsi.

Maailma ja monarkia muuttuvat The Crownin kolmannella tuotantokaudella. Des Willie / Netflix

"Koko maailma tietää, mitlä Elisabet näyttää ja kuulostaa"

Uuden tuotantokauden jaksot sijoittuvat vuosien 1964 ja 1977 välille. Vuonna 1977 Elisabet oli ollut vallassa 25 vuotta.

Kuningattaren lisäksi myös muut keskeiset roolit on miehitetty The Crownissa uudelleen. Helena Bonham Carter on prinsessa Margaret ja Tobias Menzies prinssi Philip. Margaretin miestä näyttelee Ben Daniels.

Amerikkalainen CBS News ihmetteli, miten on mahdollista, että huippusuositun tv-sarjan pääosanesittäjät voi ylipäänsä vaihtaa.

Sarjan luojan ja käsikirjoittajan Peter Morganin mukaan se oli väistämätöntä.

Maskilla ja peruukeilla voi tehdä tv-sarjassa paljon, mutta elämänkokemusta ei voi näytellä, jos sitä ei ole.

– Elämänkokemus näkyy meissä. Sitä ei voi kopioida, Morgan kertoo CBS Newsin haastattelussa.

Kuningattaren vaihtuminen esitellään sarjassa postimerkkinä. Vanhassa on nuori kuningatar (Foy) ja uudessa Colman. Elisabet vertailee niitä.

Kuningattaren esittäminen on Colmanin mukaan aikamoinen rasti, koska koko maailma tietää, miltä Elisabet näyttää ja kuulostaa.

– Kaikilla on hänestä mielipide, mutta yritän olla ajattelematta sitä, Colman toteaa CBS Newsin haastattelussa.

Myös käsikirjoittaja painii samanlaisten ongelmien kanssa, mutta Morgan kertoo, ettei hän tiedä, mitä Englannin kuningashuoneessa ajatellaan sarjasta. Huhuja tietysti liikkuu.

– Olisi hienoa saada kuningattarelta audienssi ja kysyä, mitä hän ajattelee sarjasta, mutta sitä ei tule koskaan tapahtumaan, Morgan sanoo.

Prinsessa Margaret aiheuttaa päänvaivaa The Crownissa. Häntä esittää Helena Bonham Carter. Sophie Mutevelian / Netflix

Elisabetin hevoselle etsitään "sulhasta"

Lähes 60 miljoonalla eurolla pystyyn pantu uusi tuotantokausi on kuvattu muun muassa Elstreen alueella sijaitsevilla studioilla Lontoon pohjoispuolella. Britit alkoivat tehdä siellä elokuvia viime vuosisadan alkupuolella.

Kohteeseen on rakennettu kuviteltu kopio Buckinghamin palatsin yksityisistä osista, joissa kuningasperhe liikkuu.

Uusissa jaksoissa The Crown jatkaa siitä, mihin toinen tuotantokausi johdatti katsojat: monarkian muutokseen Britanniassa.

Elisabet ja Philip seuraavat televisiosta, kun Apollo 11 laskeutuu kuuhun.

Amerikkalainen tv- ja elokuva-alan vaikutusvaltainen julkaisu Hollywood Reporter pitää sarjan uusinta tuotantokautta läpeensä onnistuneena, vaikka tarina sen mukaan kerran lässähtää.

Yhdessä jaksossa Elisabetin hevoselle etsitään “sulhasta”.

Netflixin sarja kestää todennäköisesti hyvin pienet tarinalliset kolhut, ja odotukset neljännelle tuotantokaudelle ovat jo nyt korkealla.

Silloin ruutuun astuvat Margaret Thatcher ja prinsessa Diana.