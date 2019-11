Yle seuraa postilakkoa: sovittelu jatkuu pian, AKT:n tukilakko lamauttaisi ensi maanantaina HSL:n liikennettä

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry laajentaa tukitoimiaan Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:lle entisestään. Nyt AKT:n myötätuntotaisteluun osallistuvat myös pääkaupunkiseudun HSL:n liikenteen ja huoltokorjaamoiden työntekijät.

Vaihe alkaa ensi viikon maanantaina 25. marraskuuta kello 3.00 ja päättyy 24 tuntia myöhemmin, mikäli PAU ja Palvelualojen työnantajat Palta eivät pääse sopuun.

Tukitoimien aikana AKT:n jäsenet, jotka ajavat paikallis- ja lähiliikennettä pääkaupunkiseudulla, pidättäytyvät työstä. Työstä pidättäytyminen koskee myös myötätuntotyötaistelun kohteina olevien yritysten huoltokorjaamoiden työntekijöitä.

Aiemmat työtaistelutoimet pysyvät edelleen voimassa.

PAM kieltää pakettien ja kirjeiden käsittelyn asiamiesposteissa

Palvelualojen ammattiliitto PAM ilmoittaa, että se tukee Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n työehtosopimusneuvotteluja kieltämällä Postin jakeluverkossa kulkevien pakettien ja kirjeiden käsittelyn Postin palvelupisteissä eli asiamiesposteissa.

PAM:in tukitoimi alkaa ensi viikon maanantaina ja sen on määrä jatkua postilakon loppuun asti eli joulukuun 8:nteen ellei sopua synny ennen sitä.

Postin palvelupisteitä on kaikkiaan noin 750. Ne sijaitsevat muun muassa kaupoissa, kioskeissa, liikenne- ja huoltoasemilla, kahviloissa ja apteekeissa.

Sovittelu jatkuu puoliltapäivin

Postin työkiistan sovittelu jatkuu tänään puoliltapäivin. Eilen osapuolet olivat koolla valtakunnansovittelijan johdolla aina yhteentoista illalla, mutta sovintoesitykseen saakka ei silti päästy. Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtajan Tuomas Aarton mukaan pöydälle jäi isoja asioita, joiden ratkaisu ei ole helppoa.

Myös Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen korosti, että vaikeiden asioiden vuoksi hän ei pysty arvioimaan, kuinka kauan ratkaisun löytymiseen vielä menee.

Muut ammattiliitot ovat ilmoittaneet useista tukilakoista, jotka osaltaan hidastavat postintoimitusta. Ilmailualan Unionin IAU:n tukilakko on jo lopettanut postinlajittelun lentoasemilla. Tänään aamukuudelta alkanut Suomen Merimies-Unionin tukilakko vaikeuttaa postinjakelua saaristossa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n ja Rautatiealan Unioni RAUn tukitoimet aiheuttavat merkittävää haittaa rautateiden tavaraliikenteelle huomisesta alkaen. JHL:n tukilakko alkaa tavaraliikenteen ratapihoilla huomenna aamulla ja päättyy saman päivän iltana. RAUn saarto pysäyttää tavaraliikenteen turvaamisen ja ohjauksen huomisillasta alkaen 24:n tunnin ajaksi. Henkilöliikenne jatkuu normaalisti.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT:n jäsenet ovat jo aiemmin pidättäytyneet työstä Posti Kuljetus Oy:ssä sekä Postin tavaroiden ja lähetysten käsittelystä muilla työpaikoilla tämän vuorokauden alusta alkaen. AKT on laajentamassa tukitoimiaan lisäksi huomenna ja ylihuomenna.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on päättänyt tukitoimista, jotka on määrä julkaista tänään. Myös Sähköliitto on ilmoittanut olevansa valmis käynnistämään tukitoimet.

Postilakko jatkuu 8. joulukuuta asti, ellei sopua löydy ennen sitä.

Lue lisää:

Postin työehtoriidassa ei sovintoesitystä – postin lakko jatkuu ja useat tukilakot alkavat