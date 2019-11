Keltaliivien vuosipäivän protestit alkoivat Ranskassa – Pariisissa suljettu metroasemia ja useita pidätetty

Ranskassa keltaliiviliike aloittelee juhlamielenosoituksia useissa kaupungeissa. Tänä viikonloppuna tulee kuluneeksi vuosi protestien alkamisesta, ja vuosipäivän kunniaksi liike on kutsunut koolle jopa 200 mielenosoitusta.

Pariisissa poliisi odottaa useita tuhansia ihmisiä kaduille. Turvatoimina useita metroasemia on suljettu ja protestit on kielletty kokonaan keskustan kuuluisalla Champs-Elysees-kadulla. Myös muun muassa ministeriöiden valvontaa on tehostettu.

Aamupäivän aikana Pariisin poliisi pidätti jo yli 20 ihmistä, jotka olivat poliisin mukaan muun muassa sytytelleet tulipaloja.

Enemmistö kansasta ymmärtää keltaliivejä yhä

Kansanliike lähti liikkeelle vastalauseena polttoaineverojen korotuksille, mutta kasvoi ajan mittaan protestiliikkeeksi presidentti Emmanuel Macronia ja tämän politiikkaa vastaan. Mielenosoittajien mukaan presidentti on suhtautunut pienituloisten ongelmiin välinpitämättömästi.

Liikkeen nimi tulee mielenosoittajien käyttämistä kirkkaan keltaisista heijastinliiveistä, jotka Ranskan lain mukaan jokaisella pitää olla autossaan. Alkuun protestit keräsivät kaduille jopa satojatuhansia ihmisiä. Viime aikoina osanottajia on ollut joitain satoja.

Politiikantutkija varoittaa julistamasta protestiliikettä kuolleeksi vain siksi, että mielenosoitukset ovat pienentyneet.

– Keltaliivit ovat kiistämättä menettäneet vauhtiaan verrattuna viime vuoden protesteihin. Mutta kansanliikkeiden vaikutukset ulottuvat aina pidemmälle ajalle kuin niiden mobilisaatio jatkuu, sanoi pariisilainen professori Laurent Jeanpierre.

Aiemmin viikolla julkaistun mielipidekyselyn mukaan ranskalaisista 55 prosenttia edelleen tukee tai ainakin ymmärtää keltaliivien toimintaa. Toisaalta vastaajista 63 prosenttia sanoi, ettei kaipaa protestiliikkeen alkuaikojen jättiprotesteja.

Noin 2 500 mielenosoittajaa saanut vammoja

Keltaliivit ovat saaneet osan vaatimuksistaan läpi. Esimerkiksi kansanliikkeen kirvoittajana toiminut polttoaineiden veronkorotus peruttiin ja minimipalkkoja korotettiin.

Saavutuksilla on ollut kuitenkin hintansa. Varsinkin alkuvaiheessa keltaliivien protestit äityivät usein väkivaltaisiksi. Mielenosoittajat myös vandalisoivat esimerkiksi Pariisin Champs-Elysees-kadun kauppoja ja kahviloita.

Ranskan sisäministeriö on laskenut, että mielenosoituksissa on loukkaantunut noin 2 500 mielenosoittajaa ja 1 800 poliisia. Aktivistien mukaan 24 mielenosoittajaa on menettänyt silmänsä ja viisi kätensä.

Keltaliivit ovat syyttäneet poliisia liiallisesta voimankäytöstä. Esimerkiksi silmänsä menettäneistä ihmisistä monet olivat saaneet kasvoihinsa poliisin ampuman kumiluodin.

Tähän mennessä kaksi poliisia on joutumassa oikeuden eteen protesteihin liittyen. Syytteiden mukaan toinen poliiseista löi mielenosoittajaa kädellä kasvoihin ja toinen heitti mielenosoittajia kivellä vapunpäivänä Pariisissa.

