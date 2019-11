Iranilaiset raivostuivat bensan hinnan valtavasta korotuksesta – hallitus kiistää korotusten johtuvan talousvaikeuksista

Eri puolilla Irania on puhjennut levottomuuksia sen jälkeen, kun maan hallitus ilmoitti yllättäen mittavista korotuksista bensiinin hintaan.

Hallitus ilmoitti lisäksi tiukentavansa bensiinin säännöstelyä. Bensan hinta kohosi perjantaina ainakin 50 prosenttia.

Aiemmin autoilijat ovat voineet hankkia kuukaudeksi 250 litraa bensaa 0,30 euron litrahintaan. Nyt bensiiniä voi hankkia kuukaudeksi enää 60 litraa ja siitä taytyy pulittaa 0,45 euroa litralta. Tämän jälkeen kaiken ylimääräisen bensalitran hinta on 0,90 euroa.

Ainakin yhden ihmisen kerrotaan kuolleen Sirjanin kaupungissa maan keskiosissa, kun raivostunut väkijoukko yritti sytyttää tuleen rakennuksen, jossa varastoidaan polttoainetta. Useita ihmisiä on lisäksi loukkaantunut.

Useissa kaupungeissa, kuten pääkaupunki Teheranissa, autoilijat tukkivat teitä ja osa hylkäsi ajoneuvonsa keskelle liikennettä, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun).

Iranissa bensa on äärimmäisen edullista valtiontukien vuoksi. Maa on myös yksi maailman suurimmista öljyntuottajista. Öljyntuotanto on ollut kuitenkin vaikeuksissa Iranille asetettujen pakotteiden vuoksi.

Hallitus on kiistänyt, että hinnankorotus johtuisi maan talousvaikeuksista. Sen mukaan hinnankorotuksista saatavat lisärahat käytetään vähäosaisten auttamiseen.

Lähteet: AP, AFP, STT