Ylen saamat dokumentit: Suomalaiset sijoittivat vähintään 40 miljoonaa euroa huijaukseksi paljastuneeseen OneCoin-virtuaalivaluuttaan

Virtuaalivaluutta OneCoiniin ympäri maailmaa sijoittaneet ovat menettämässä rahansa.

OneCoinin perustaja on kadonnut ja yhtiön johtajia vastaan nostettu rikossyytteitä Yhdysvalloissa. Oikeudessa yksi OneCoinin johtajista on jo myöntänyt virtuaalivaluutan olevan huijausta (siirryt toiseen palveluun) ja allekirjoittanut tunnustuksen.

Virtuaalivaluuttaan lähti mukaan myös kymmeniätuhansia suomalaisia. Väkilukuun suhteutettuna suomalaiset ovat kaikkein innokkaimpien OneCoiniin sijoittaneiden maiden kärkisijoilla.

Pelkästään kahden ensimmäisen vuoden aikana lähes 25 000 suomalaista sijoitti OneCoiniin.

Tiedot suomalaisten tekemistä sijoituksista käyvät ilmi OneCoinin sisäisistä dokumenteista, jotka luotettava lähde on luovuttanut MOT:n käyttöön.

OneCoin: Valuutta ei ole huijaus

MOT:n haltuunsa saamat dokumentit osoittavat, että suomalaiset ovat sijoittaneet loppuvuoden 2014 ja loppuvuoden 2016 välisenä aikana OneCoiniin noin 40 miljoonaa euroa.

Suomalaisten virtuaalivaluuttaan sijoittama summa on suurella todennäköisyydellä tätä suurempi, sillä OneCoin jatkoi kasvuaan Suomessa vielä vuoden 2016 jälkeen.

Mikä on virtuaalivaluutta? Virtuaali- tai kryptovaluutalla tarkoitetaan digitaalista rahaa. Se ei ole minkään valtion tai keskuspankin liikkeelle laskemaa.

Tunnetuin virtuaalivaluutta on Bitcoin.

Virtuaalivaluutan arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella.

Virtuaalivaluuttaa luodaan ”louhimalla” eli luomalla monimutkaisia algoritmejä.

Lohkoketjuun eli eräänlaiseen sähköiseen tilikirjaan tallennetaan tiedot virtuaalivaluutan käytöstä ja kulloisestakin omistajasta.

MOT pyysi haastattelua kymmeniltä suomalaisilta, jotka ovat sijoittaneet OneCoiniin. Sijoittaneiden joukossa on tavallisia työntekijöitä, pienyrittäjiä ja eläkeläisiä.

Kukaan heistä ei kuitenkaan halunnut puhua OneCoinista julkisesti. Yksi syy tähän on pelko. OneCoin on kieltänyt median kanssa puhumisen. Sijoittajia on myös uhkailtu virtuaalivaluuttojen menettämisellä, jos he kommentoivat yhtiön toimintaa julkisuudessa.

Myöskään Onecoin-yhtiön edustajat eivät halunneet antaa MOT:lle haastattelua. OneCoin kiisti sähköpostitse käytännössä kaikki sitä kohtaan esitetyt kriittiset väitteet. Yhtiö kiisti jyrkästi, että sen toimintaa liittyisi mitään kyseenalaista.

MOT:n haltuunsa saamien asiakirjojen ja BBC:n tietojen perusteella (siirryt toiseen palveluun)vaikuttaa kuitenkin siltä, että OneCoin voi paljastua lopulta yhdeksi maailmanhistorian suurimmista huijauksista.

Suomalaiset innokkaita OneCoin-sijoittajia

Riikka Kurki / Yle

OneCoiniin on sijoitettu vähintään miljardeja

OneCoiniin maailmanlaajuisesti sijoitetun rahasumman määrästä ei ole ollut tarkkaa tietoja.

MOT:n hallussa olevien asiakirjojen mukaan voi kuitenkin sanoa, että virtuaalivaluuttaan on varmuudella sijoitettu maailmanlaajuisesti vähintään 3,4 miljardia euroa. Tämä summa on yhtiön liikevaihto sen kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Useat lähteet osoittavat, että virtuaalivaluutan avulla on kerätty selvästi tätä enemmän rahaa.

Kaksi lähdettä on sanonut Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle (siirryt toiseen palveluun), että heidän tietojensa mukaan OneCoiniin on sijoitettu yli 15 milljardia euroa.

Myös MOT:lle puhunut OneCoinin entinen sisäpiiriläinen kertoi, että hänen arvionsa mukaan OneCoinin liikevaihto oli vuositasolla kolmesta neljään miljardia euroa.

Suomessa poliisi selvitti OneCoinia Keskusrikospoliisi selvitti OneCoinin toimintaa Suomessa 2015.

Poliisi katsoi, ettei se voinut arvioida liittyykö toimintaan rikosta, koska OneCoin ei ollut julkaissut lohkoketjuaan.

Virallisesti tutkintaa ei ole koskaan lopetettu, minkä takia poliisi ei kommentoi tapausta julkisesti.

Suomessa neljä OneCoin-aktiivia on epäiltynä veropetoksista. Yhtä epäillään myös rahanpesusta.

”Ihmiset tottuivat käsittämättömiin tileihin”

Suomalaiset ovat olleet mukana myös tienaamassa OneCoinista jättimäisiä summia. Yksi heistä on Kari Wahlroos.

Wahlroos on kokenut verkostomarkkinoija. Juuri sellaisia OneCoin tarvitsi maailmanvalloitukseensa.

Kokenut verkostomarkkinoija Kari Wahlroos on ansainnut miljoonia euroja markkinoimalla OneCoin-verkostoa. MOT:n haastatteluun hän saapui 600 000 euroa maksavalla Ferrarillaan. Janne Järvinen / Yle

Wahlroos työskenteli yhtiössä nimeltä OneLife. Se myi koulutuspaketteja ja hankki uusia jäseniä verkostoon. Wahlroosin tehtävä oli kouluttaa verkoston johtajia ja opettaa verkostomarkkinointia.

Wahlroos kertoo, että toiminta vaikutti hänestä alkuun liian hyvältä ollakseen totta.

– Sitten lakkasin välittämästä ja totesin vain, että olen täällä sitä varten, että vien tätä verkostoa eteenpäin. Kävin yli 80 maassa. Tilaisuuksiin osallistui 1,3 miljoonaa ihmistä.

Uusien jäsenten hankkimisesta maksettiin palkkioita. Osa tästä palkkiosta tuli euroina tai muina oikeina valuuttoina, osa oikeutena hankkia OneCoin-virtuaalivaluuttaa.

Rahat OneCoiniin ja verkostoa markkinoivaan OneLife-yhtiöön tulivat kuitenkin virallisesti koulutuspakettien myynnistä.

Ihmiset tottuivat käsittämättömiin tileihin. Kari Wahlroos

Wahlroosille verkoston rakentaminen takasi valtavat tulot. MOT:n saamien OneCoinin sisäisten asiakirjojen mukaan Wahlroosille luvattiin prosentti kaikesta Euroopan ja entisen Neuvostoliiton alueen maiden myynnistä joka kuukausi.

Tämä on tarkoittanut Wahlroosille miljoonien eurojen vuosituloja.

– Ihmiset tottuivat käsittämättömiin tileihin. Meitä oli 50 johtajaa yhdessä kokouksessa. Minä sanoin, että “ymmärrättekö te herrat, että tässä huoneessa jokainen teistä tienaa kuukaudessa enemmän kuin parhaat verkostomarkkinoijat vuodessa”.

Wahlroosin mukaan moni teki valtavia rahaa verkostolla.

– Käsittämättömiä määriä. Minun parhaat kaverit, joiden kanssa tein töitä, tienasivat kahta miljoonaa kuukaudessa.

OneCoiniin on sijoittanut yli kolme miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Wahlroosin mukaan OneCoin tuotti paljon enemmän rahaa kuin tähän asti on tiedetty.

– Ne luvut olivat käsittämättömiä, ihan tähtitieteellisiä. Käsitykseni mukaan liikevaihtoa tehtiin kolme tai neljä miljardia vuodessa.

Wahlroos jätti OneCoinin vuonna 2017.

MOT:n tiedostojen mukaan myös toinen suomalainen OneCoin-johtaja on ansainnut miljoonia euroja vuodessa työstään verkostossa. MOT ei tavoittanut ulkomailla asuvaa miestä.

OneCoinin pääkonttori on Bulgarian pääkaupungissa Sofiassa. Yhtiön rahoja on kuitenkin liikuteltu kymmenien eri pankkitilien kautta, joista moni on veroparatiiseissa olevissa pankeissa. Nadezhda Chipeva

Johtaja myönsi OneCoinin huijaukseksi

OneCoinin perustaja, bulgarialainen Ruja Ignatova on ollut kateissa lokakuusta 2017 lähtien.

Ignatova on oikeustieteen tohtori, joka on opiskellut arvostetussa brittiläisessä Oxfordin yliopistossa. Ennen OneCoinin perustamista hän työskenteli muun muassa maailman tunnetuimpiin kuuluvassa konsulttiyhtiössä McKinseyssä.

Ignatovan tavanneet ihmiset luonnehtivat häntä hyvin karismaattiseksi, älykkääksi ja vakuuttavaksi esiintyjäksi. Hän puhuu sujuvasti äidinkielensä bulgarian lisäksi ainakin saksaa ja englantia.

OneCoinin perustaja Ruja Ignatova on ollut kateissa yli kahden vuoden ajan. Yhdysvaltain viranomaisten mukaan hän katosi sen jälkeen, kun viranomaiset Bulgariassa olivat varoittaneet liittovaltion poliisi FBI:n käynnistäneen rikostutkinnan OneCoinista. Nadezhda Chipeva

Ruja Iganatovan kadottua OneCoinia alkoi johtaa tämän veli Konstantin Ignatov. Totuus OneCoinista alkoi paljastua, kun Konstantin Ignatov pidätettiin maaliskuussa 2019 Los Angelesin lentokentällä.

New Yorkin syyttäjänvirasto ja FBI olivat tutkineet OneCoinia jo vuodesta 2016 alkaen. Heidän mukaansa OneCoin on suuri kansainvälinen pyramidihuijaus.

Yhdysvalloissa tutkinta alkoi sen jälkeen, kun viranomaiset alkoivat selvittää epäiltyjä satojen miljoonien eurojen rahanpesua. Varat olivat peräsin OneCoinista.

Konstantin Ignatov myönsi marraskuun toisella viikolla oikeuden istunnossa OneCoinin olleen huijaus. Hän on edelleen tutkintavankeudessa.

Rikostutkinnan pääepäilty on kadoksissa oleva Ruja Ignatova.

OneCoinin edustajat eivät halunneet kommentoida Yhdysvalloissa nostettuja syytteitä, koska niiden käsittely on edelleen kesken.

Yksi OneCoinin johtajista on myöntänyt Yhdysvalloissa oikeuskäsittelyn yhteydessä, että virtuaalivaluutta on todellisuudessa huijaus.

Asiantuntija: Pirullisen ovela huijaus

Tietokirjailija ja IT-asiantuntija Petteri Järvinen on varoittanut OneCoiniin sijoittamisesta jo viiden vuoden ajan.

Hän oli yksi ensimmäisiä OneCoin-kriitikoita. Järvinen on käsitellyt virtuaalivaluutan toimintaa kymmenissä blogikirjoituksissaan (siirryt toiseen palveluun) ja useissa medioissa julkaistuissa haastatteluissaan.

Virtuaalivaluutat hyvin tuntevan Järvisen mukaan nyt voidaan jo kiistattomasti sanoa, että OneCoin on huijaus.

Hän sanoo kuitenkin ymmärtävänsä, miksi niin moni lähti mukaan virtuaalivaluutan toimintaan.

– OneCoin on tehty pirullisen ovelasti. Siinä on esimerkiksi hyödynnetty Bitcoinia, jonka arvo on noussut. Toinen vielä nerokkaampi oivallus oli se, että OneCoin tehtiin verkostomarkkinointina. Henkilöt värväsivät uusia jäseniä, heille maksettiin bonuksia ja rahat kanavoitiin alkuperäisille huijareille pääkonttoriin.

– Tällä tavalla jokaisesta uhrista, joka oli osallistunut tähän verkkoon, tuli tavallaan myös rikoksen tekijä, Järvinen sanoo.

Pitkäaikainen OneCoin-kriitikko ihmettelee, miksi Suomen poliisi ei tutkinut kunnolla virtuaalivaluutan toimintaa. Keskusrikospoliisi selvitti OneCoinia vuonna 2015. Riikka Kurki / Yle

OneCoin jatkaa edelleen toimintaansa, mutta sen painopiste on enemmän Afrikan ja Aasian maissa Euroopan sijaan.

– Afrikassa ihmiset ovat laittaneet elinikäisiä säästöjään OneCoiniin. Tämä on surullista. Länsimaissa ihmiset ovat jo jollain tavalla tottuneet nettihuijauksiin, mutta Aasiassa ja Afrikassa tämä on vielä uutta.

– Myös suomalaiset aktiivihenkilöt ovat kiertäneet ympäri Aasiaa ja Afrikkaa houkuttelemassa ihmisiä sijoittamaan viimeiset säästönsä. Se on härskiä. Kauheaa toimintaa, todella surullista, Järvinen sanoo.

Katso MOT: OneCoin – Jättihuijauksen suomalaisuhrit