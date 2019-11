Yle seuraa: Tampere on nostamassa veroprosenttia suurista kaupungeista selvästi korkeimmaksi – kompromissi pelastamassa sovun

Tampereen veroprosentti on nousemassa kompromissiesityksen mukaan 0,50 prosenttiyksikköä. Alkuperäinen pormestari Lauri Lylyn (sd.) ehdotus olisi nostanut kunnallisveroa 0,75 prosenttiyksikköä.

Yle seuraa maanantaina Tampereen kaupunginvaltuuston kokousta kello 9. alkaen. Kokousta voi seurata suorana lähetyksenä Tampereen kaupungin nettisivujen kautta täällä (siirryt toiseen palveluun).

Perussuomalaiset kertoo irrottautuvansa pormestarikoalitiosta. Vasemmistoliitto ei aio mennä mukaan koalitioon, koska se olisi halunnut nostaa veroja kompromissia enemmän.

Veroprosentti nousemassa 20,25:een

Tampereen kunnallisveroprosentti on tällä hetkellä 19,75. Tampere on kerännyt enemmän veroa kuntalaisten tuloista kuin muut suuret kaupungit.

Turku on päättänyt pitää veroprosentin 19,50:ssa, Helsingissä pormestari ehdottaa sen pysyvän 18,00 prosentissa. Myös Vantaalla (19,50) ja Espoossa (18,00) veroprosentin on ehdotettu pysyvän entisellään.

Yle seuraa kokousta:

klo 10.04 Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Olga Haapa-aho sanoo, että vihreät kannattaa budjettiesitystä. Budjetti panostaa vihreiden mukaan kouluihin, päiväkoteihin ja terveyskeskuksiin. Vihreitä ilahduttaa lisäksi, että Tampere ottaa käyttöön kaupunkipyörät ja että Tampere haluaa saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä.

klo 9.52 Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän Pekka Salmi sanoo, että talousarvioehdotus on paras vuosikausiin. Pienituloiset eivät maksa kuntaveroa, joten Salmen mukaan korotusehdotus on oikeudenmukainen. Tampere on jo aiemmin nostanut asiakasmaksuja, mikä on rasittanut pienituloisia.

klo 9.43 Valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilkka Sasi (kok.) sanoo, että kokoomus, kristillisdemokraatit ja rkp kannattavat kompromissiesitystä veron korotuksesta. Tämä käytännössä siunaa budjettisovun Tampereella. Valtapuolueet ovat sopineet, ettei veroa koroteta tästä eteenpäin vuoteen 2023 asti. Valtuustoryhmä haluaa Tampereelle Lotta-patsaan.

klo 9.36 Pormestari vahvistaa, että kunnallisverosta on saatu sopuehdotus 20,25 prosenttia.

klo 9.32 Ratikka ei saa jäädä torsoksi, pormestari sanoo. Ensi vuonna päätetään ratikan reitin laajentamisesta. Tampere on investoinut yhteensä 380 miljoonaa euroa ratikkaan ja suurimmat investoinnit on tehty.

klo 9.28 Jokaiselle tamperelaiselle lapselle on tulossa mahdollisuus harrastaa, tähän varataan pari miljoonaa euroa. Tampereella on ensi vuonna ilmastobudjetti.

klo 9.20 Tampereen alijäämä on suurempi kuin on arvioitu. Tarve on pormestarin mukaan jopa 90 miljoonaa euroa, ja talous on ollut vuosia alijäämäinen.

klo 9.17 Pormestari Lauri Lyly esittelee talouden haasteita. Tamperelaisia työttömiä on yhä 13 000, ja kaupunki kasvaa voimakkaasti. Sosiaali- ja terveysmenot vievät 42 prosenttia Tampereen menoista.

Äänestyksestä odotettiin tiukkaa

Paine korottaa kunnallisveroa on koetellut Tampereen pormestarikoalition kestävyyttä.

Pormestari Lauri Lylyn (sd.) talousarvioehdotus herätti vastustusta etenkin kokoomuksessa ja perussuomalaisissa.

Ylen tekemään kyselyyn vastasi 42 kaupunginvaltuutettua 67:stä. Heistä 23 oli valmis korottamaan kunnallisveroa. Vastanneista 19 valtuutettua ei nostaisi tuloveroprosenttia.