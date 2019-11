Anonymiteetti ja kilpaileminen ovat huonoa pelikäyttäytymistä vahvistavia tekijöitä: "Sanotaan, että olet surkea pelaaja ja sinun pitäisi lopettaa kokonaan"

Helsingissä tänä viikonloppuna järjestetyn GameXpo-pelitapahtuman teemoihin on kuulunut nettipeleissä tapahtuva kiusaaminen ja huono käytös.

Peleissä kiusaaminen ja huono käytös liittyvät usein kilpailutilanteeseen. Jonkun pinna palaa ja siitä se alkaa.

– Netissä ja peleissä kiusaaminen on harmittavan helppoa, koska siellä ollaan usein nimimerkkien takana. Kun et toimi omalla nimelläsi tai persoonallasi, negatiiviseen huuteluun on helpompi lähteä mukaan.

– Kun pelit ovat todella kilpailullisia ja erät ja ratkaisut tiukkoja, voi turhautuminen tilanteisiin ja häviöön aiheuttaa reaktioita, jotka saattavat purkautua negatiivisena kommunikaationa, HAVU Gamingin toimitusjohtaja Lasse Salminen toteaa.

HAVU Gamingin toimitusjohtajan Lasse Salmisen mukaan kiusaaminen ja trollaaminen sotketaan joskus toisiinsa. Jussi Mankkinen / Yle

Pelimaailmaan kuuluvat oleellisena osana myös meemit ja trollaaminen. Salmisen mukaan kiusaamisen ja trollaamisen rajaa on toisinaan vaikeaa vetää ja se on yksilökohtaista.

– Pelikiusaaminen on ongelma, mutta joskus sitä saatetaan ilmiönä liioitella ja kiusaamisen ja trollaamisen käsitteet sotketaan toisiinsa.

Tuukka Suurnäkki ei ole kokenut omakohtaista pelikiusaamista. Jussi Mankkinen / Yle

– Kiusaaja voi sanoa, ettei sinusta pidä kukaan, Morris Ikäheimo kertoo. Jussi Mankkinen / Yle

GameXpossa vieraileva Tuukka Suurnäkki ei ole itse joutunut kiusaamisen kohteeksi, mutta on kyllä huomannut ja kuullut, että sitä pelimaailmassa esiintyy.

– Kiusaajien käyttämät sanat ja termit ovat toisinaan sen verran painokelvottomia, ettei niitä voi tässä yhteydessä kertoa. Miedoimmasta päästä ovat kommentit joissa todetaan, että olet huono pelaaja ja että sinun kannattaisi lopettaa pelaaminen kokonaan.

– Ei tällainen ole hyväksyttävää, se pilaa pelaamisen koko idean. Hyvin monelle pelaaminen on juuri se paikka, jossa saa toteuttaa itseään rauhassa, Suurnäkki sanoo.

Lähinnä Minecraftia ja Fortnitea pelaava Morris Ikäheimo ei ole kokenut kiusaamista eikä myöskään tunne ketään, jota olisi pelaamisen tiimoilta kiusattu.

– Tiedän, että kiusaamiseen voi kuulua esimerkiksi toisen haukkumista tai toisen tavaroiden viemistä. Voidaan esimerkiksi sanoa, että sinusta ei pidä kukaan.

Pelaamista GameXpossa. Jussi Mankkinen / Yle

GameXpon yleisöä. Jussi Mankkinen / Yle

Naisia saatetaan pelimaailmassa vähätellä

Videopelaaminen on edelleen miesvaltainen ala, jossa etenkin räiskintäpelejä pelaavat naiset kokevat toisinaan vähättelyä. Tällaista on todistanut PUBGia eli PlayerUnknown's Battlegroundsia pelaava Laine Bruce.

– Hirveän negatiivista kiusaamista en ole henkilökohtaisesti kokenut, mutta naispelaajien aliarvioimista on kyllä tullut vastaan. Yhdeksänkymmentä prosenttia pelaajista on miehiä, joten piikittelyä joutuu toisinaan kuuntelemaan. Sanotaan, että sä olet nainen, sä et osaa ampua.

Brucen mukaan pelimaailmassa on ongelmallista muun muassa se, ettei pelikavereita osata aina kannustaa.

– Jos et pärjää jossakin pelissä, sinua ei rohkaista kokeilemaan uudelleen, vaan painetaan negatiiviseen sävyyn entistä alemmas.

Laine Brucen mukaan naispelaajia saatetaan yhä aliarvioida miesvaltaisessa pelimaailmassa. Jussi Mankkinen / Yle

Huonoa ilmapiiriä ympärilleen jakavien toxic-pelaajien toimintaan Bruce on kehittänyt omat selviytymiskeinonsa.

– Yleensä reagoin niin, että tämähän on vain peliä, koska saatan joskus itsekin suutahtaa. Ehkä sanon, etten välttämättä halua pelata kanssasi, jos asenteesi on tuollainen. En myöskään halua katsoa striimejä, joissa ilmapiiri on huono. Itse en tahdo toimia pelimaailmassa negatiivisella asenteella.

Peleissä tapahtuvaan kiusaamiseen ja huonoon käyttäytymiseen on jo puututtu peliyhtiöiden taholta. Kiusaamisesta on esimerkiksi mahdollista raportoida.

– Pelien kehittäjät voisivat tuoda lisää henkilökuntaa seuraamaan ja käymään läpi raportteja, joita pelaajat tekevät häiriökäyttäytymisestä. Meillä on myös mahdollisuus näyttää tuleville nuorille kilpapelaajille, millaista käytöksen tulisi olla ja kuinka empaattisuutta voisi tuoda lisää mukaan pelaamiseen, HAVU Gamingin Lasse Salminen summaa.