Herätys: Postilakko jatkuu ja täydentyy tukilakoilla, Hongkongissa levoton yö, monet kiinteistönvälittäjät maksavat työssäkäymisestä

Postin työehtoriidassa ei sovintoa – tukilakot käyntiin maanantaina

Postin työehtokiistassa ei löydetty ratkaisua sunnuntai-iltana. Riitaa ratkottiin valtakunnansovittelijan johdolla iltayhteentoista asti. Koska sovintoesitystä ei syntynyt, postin lakko jatkuu ja useat tukilakot alkavat. Neuvotteluita jatketaan maanantaina kello 12. Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan mukaan neuvotteluissa edistyttiin, vaikka sovintoa ei syntynyt.

Hongkongissa levoton yö, pattitilanne yliopistolla jatkuu

Jo lähes puoli vuotta kestäneet mielenosoitukset ovat poliisin mukaan viime päivinä muuttuneet mellakoiksi. Jerome Favre / EPA

Hongkongissa pattitilanne vallatulla teknillisellä yliopistolla jatkuu. Yö on ollut levoton, kun poliisi on yrittänyt päästä sisään yliopistolle. Aamulla paikallista aikaa muutama kymmenen opiskelijaa yritti poistua yliopistolta, mutta poliisi ampui heitä kohti kyynelkaasukranaateilla. Räjähdysherkkä tilanne on jatkunut jo lähes kaksi päivää, ja sen pelätään päättyvän verenvuodatukseen.

Moni kiinteistönvälittäjä maksaa työnantajalle, että saa käydä töissä

Timo Lötjönen maksoi viime talvena useita tuhansia euroja siitä, että sai tehdä viisi kuukautta töitä. Markku Pitkänen / Yle

Kiinteistönvälittäjän työ näyttää siistiltä sisätyöltä näteissä kodeissa. Todellisuudessa moni välittäjä maksaa satojen eurojen kuukausimaksuja saadakseen käydä töissä ja velkaantuu, ellei kauppa käy. Ylen selvitys kertoo, että ala on aloittelevalle välittäjälle raadollinen.

Uudella teknologialla voidaan säästää ihmishenkiä suuronnettomuuksissa

Toxi Triage -harjoituksessa harjoiteltiin muun muassa kemikaalionnettomuusuhrien puhdistamista. Esa Huuhko / Yle

Ihmishenkiä uhkaavissa kriiseissä voidaan hyödyntää uutta teknologiaa, kuten drooneja. Erilaiset jo olemassa olevat teknologiset keksinnöt eivät kuitenkaan ole vielä viranomaisten arkea Suomessa, sillä niiden käyttöönottoa rajoittavat monet hidasteet. Uusia teknologioita viranomaiskäyttöön kehitettiin ja testattiin tänä syksynä päättyneessä kansainvälisessä Toxi Triage -hankkeessa.

Useille eri antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit yleistyvät Suomessa

Suomessa terveydenhuollon ammattilaisten tiedot antibiooteista ja antibioottiresistenssin torjumisesta ovat paremmalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa ja Euroopassa keskimäärin. Mikko Savolainen / Yle

Antibioottien kulutuksessa on isoja alueellisia eroja. Vähiten niitä käytetään Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiireissä, eniten Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä. Yli puolet Euroopan laajuiseen kyselyyn vastanneista suomalaisista terveydenhuollon ammattilaisista ei näe tarvetta käytäntöjen parantamiseen.

Viikko alkaa suuressa osassa maata lauhana ja pilvisenä

Matti Huutonen / Yle

Alkuviikolla ilmavirtaus käy kaakosta ja sää on laajalti pilvisen harmaa. Tihkusadetta, sumua tai utua esiintyy viikon alkupuolella suuressa osassa maata. Maanantaina lämpötila on vielä Lapissa pakkasen puolella ja pohjoisen sää laajalti poutainen. Viikon edetessä lauhaa ilmaa virtaa myös pohjoiseen.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.