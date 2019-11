Chilen presidentti tuomitsi liiallisen poliisiväkivallan nelisen viikkoa jatkuneissa mielenosoituksissa

Levottomuuksissa on kuollut ainakin 20 ihmistä.

Chilen presidentti Sebastian Pinera on arvostellut ensimmäistä kertaa poliisien toimintaa maata viikkokausia riivanneiden mielenosoitusten aikana.

– Voimankäyttö oli liiallista. Rikoksia ja vallan väärinkäyttöä tapahtui, eikä kaikkien oikeuksia kunnioitettu. Koskemattomuutta lain edessä ei kuitenkaan ole. Ei sen paremmin niille, jotka syyllistyivät väkivaltaan, kuin niille, jotka syyllistyivät ylilyönteihin tai väärinkäytöksiin. Toimimme uhrien edun mukaisesti, presidentti sanoi.

Pinera ylisti myös taannoista päätöstä, jonka mukaan maan perustuslaki uudistetaan, ja se tuodaan kansanäänestykseen.

Chilessä lokakuun lopussa alkaneissa mielenosoituksissa on kuollut ainakin 20 ihmistä. Poliisin mukaan lähes 10 000 ihmistä on otettu kiinni levottomuuksien aikana, mutta suurin osa on vapautettu pian kiinnioton jälkeen.

Aiheesta lisää:

Chilen mellakoissa kuolonuhreja – Nousevat hinnat ja rikkauden epätasainen jako turhauttavat ihmisiä

Lähteet: AFP