Tyynenmeren saarivaltio Samoassa jyllää tuhkarokkoepidemia – pakolliset rokotukset alkavat tällä viikolla

Samoan pääkaupungissa Apiassa koulut on suljettu tuhkarokkoepidemian takia.

Maahan on julistettu hätätila epidemian vuoksi.

Samoan saarivaltion Tyynellämerellä määrää tuhkarokkorokotteen pakolliseksi. Uudistuksen on määrä astua voimaan tällä viikolla.

Yli 700 ihmistä on sairastunut tuhkarokkoon ja ainakin kuusi on kuollut tautiin. Kuolleista viisi on ollut lapsia.

Samoaan on julistettu hätätila taudin vuoksi. Viranomaiset eivät kuitenkaan heti kertoneet, miten rokotukset järjestetään, ja saavatko niistä kieltäytyvät mahdollisesti jonkin rangaistuksen.

Samoan koulut, lastentarhat ja maan ainoa yliopisto on suljettu taudin leviämisen estämiseksi.

Tuhkarokko on levinnyt myös naapurivaltioon Tongaan, missä on rekisteröity liki 200 tapausta. Myös Tongalla koulut ja lastentarhat on suljettu. Tuhkarokko saattaa aiheuttaa muun muassa sokeutta, aivovaurioita tai jopa kuoleman.

Samoassa asuu arviolta 200 000 ihmistä.

