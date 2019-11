Postin lakko pitkittyy ja kärjistyy: Työtaistelu uhkaa jo lentokenttiä ja pääkaupunkiseudun busseja – 5 ydinkohtaa lakon syistä ja seurauksista

Postilakko alkoi maanantaina 11. marraskuuta. PAU on varoittanut neljän viikon lakoista.

Postin työehtoriita on täyttänyt uutisoinnin ilmatilaa jo viikkoja ja varsinainen työtaistelu on kestänyt viikon.

Tällä viikolla työtaisteluun liittyy useita tukilakoista ilmoittaneita ammattiliittoja. Samalla riitaan haetaan sovintoratkaisua valtakunnansovittelijan johdolla.

Laajaan lakkoiluun edenneen riidan myötä kaikkia aloja koskevan liittokohtainen palkkaneuvottelukierros on alkanut tulehtuneessa ilmapiirissä.

1. Postilaiset lakkoilevat, koska pelkäävät palkkaköyhyyttä

Postin työntekijöitä edustava ammattiliitto Posti ja logistiikka-alan unioni (PAU) on valittanut pitkään, että Posti pyrkii johdonmukaisesti alentamaan palkkoja valmiiksi pienipalkkaiselta henkilöstöltään.

Peruspostilainen tienaa reilut pari tonnia kuussa, ja työntekijät katsovat Postin hakevan useiden kymmenien prosenttien alennusta tähän tasoon.

Osana tätä hanketta Posti on aiemmin siirtänyt työntekijöitään vuonna 2017 perustamansa tytäryhtiön Posti Palvelut Oy:n palkkalistoille ja sitä kautta merkittävästi halvemman, Medialiiton ja Teollisuusliiton välisen työehtosopimuksen piiriin.

Posti ilmoitti viimeksi elokuun lopussa siirtävänsä tähän sopimukseen 700 Postin pakettilajittelijaa. PAU ei hyväksynyt siirtoa, ja riidasta tuli nyt käynnissä olevan lakkoilun lähtölaukaus.

Osa Postin työntekijöistä aloitti lakon maanantaina 11. marraskuuta. Petteri Sopanen / Yle

Lakossa on kuitenkin kyse paljon suuremmasta joukosta, yli kymmenestätuhannesta postilaisesta, joiden työehtosopimus työnantajaliitto Palvelutyönantajien (Palta) ja PAUn välillä neuvotellaan nyt uusiksi.

Postia edustava Palta asetti ensin tavoitteekseen, että uuden sopimuksen on muistutettava mainittua Medialiiton ja Teollisuusliiton välistä, työnantajalle edullista sopimusta. PAU käynnisti vastauksena lakon viime viikon maanantaina.

Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto linjasi kuitenkin viime viikon lopulla, että ratkaisuun voidaan sittenkin päästä postilaisten nykyisen palkkauksen pohjalta. Tämä on herättänyt toiveikkuutta palkansaajapuolella.

2. Työnantaja on tiukkana, koska digitalisaatio muutti markkinat

Työnantaja Posti ja sitä neuvotteluissa edustava Palta ovat muistuttaneet, etteivät hae työehtoihin heikennyksiä pahuuttaan. Työnantaja katsoo, että kustannusten on kerta kaikkiaan pakko madaltua.

Valtionyhtiö Posti toimii kilpailluilla markkinoilla, jotka ovat syvällisen muutoksen kourissa. Osoitteellisen paperipostin määrä romahtaa, kun yhteiskunnan digitalisaatio etenee. Postilla on myös lakisääteisiä palvelutehtäviä (siirryt toiseen palveluun).

Työnantajaa edustavan Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto. Yle

Paketti- ja logistiikkabisnes on tuottoisampaa ja koko yhtiö teki edelliselläkin kvartaalilla voittoa. Kilpailutilanteen muutoksiin on kuitenkin pakko reagoida ja joustava henkilöstö on keskeinen kilpailuvaltti, Posti katsoo.

Postin mukaan sen kilpailijat ovat jo pitkään voineet teettää työtä huomattavasti Postia halvemmilla ja joustavammilla työehtosopimuksilla ja siksi yhtiön tulevaisuus on vaakalaudalla.

3. Muut liitot tukevat, koska postilaisten asia nähdään yhteiseksi

Joukko ammattiliittoja on ilmoittanut tukevansa postilaisten työtaistelua myötätuntolakoilla. Niistä merkittävin osa käynnistyy tällä ja ensi viikolla.

Kuljetusalan liitot katsovat olevansa velvoitettuja auttamaan PAUta tilanteessa, jossa työntekijöiden työehtoja yritetään heikentää. Kaikilla liitoilla on myös omat työehtosopimusneuvottelut joko käynnissä tai pian edessä, joten niillä on tarve viestiä periksiantamatonta asennetta koko työnantajaleirille.

Sisarliittojen taistelutahtoa ovat yllyttäneet myös PAUn syytökset siitä, että Posti murtaa lakkoa vuokratyön tekijöillä.

Järeimmästä päästä on rautateiden tavaraliikenteen tiistai-iltana pysäyttävä Rautatiealan unionin saarto. Tavaraliikenne on pysähdyksissä vuorokauden ajan. Julkisen alan JHL:n tukilakko vaikeuttaa rautateiden tavaraliikennettä jo tiistaiaamusta alkaen ja pysäyttää tavarajunien huollon keskiviikkona.

Auto- ja kuljetusalan liitto AKT:n ja Ilmailualan unionin IAU:n laajentuvat tukilakot puolestaan uhkaavat pysäyttää lentoliikenteen ja hidastaa pääkaupungin joukkoliikennettä vuorokauden ajan ensi viikon alussa.

Tukilakot uhkaavat muun muassa raiteiden tavaraliikennettä. Yle, MOT

Kuljetusliittojen muut työtaistelutoimet hidastavat laajasti postin kulkua tällä viikolla.

Palvelualan jättiliitto PAM ilmoitti maanantaina liittyvänsä rintamaan jumittamalla asiamiespostien postilähetykset.

Monet myötätuntolakkoihin osallistuvat liitot ovat varoittaneet laajentavansa ja pidentävänsä työtaistelujaan, jos Paltan ja PAUn työehtoriidassa ei synny sopua.

4. Kirjeet ja aikakauslehdet jumissa, paketit myöhästelevät

Lakon keskeisimmät vaikutukset kaikille suomalaisille liittyvät tietysti postin kulkuun. Kirjeet, aikakauslehdet tai mainokset eivät käytännössä kulje lakon aikana.

Sen sijaan sanomalehtien varhaisjakelu toimii normaalisti. Pakettilähetysten luvataan kulkevan kohtalaisen sujuvasti, mutta joidenkin päivien viiveitä saattaa olla.

Lakko on käytännössä pysäyttänyt kirjepostin kulun ympäri maata. All Over Press/Ismo Pekkarinen

Tukilakkojen erilaiset vaikutukset täsmentyvät päivä kerrallaan. Posti tiedottaa lakon vaikutuksista omilla verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun).

Lakkoilu jatkuu ainakin joulukuun 8. päivään asti, jos sopua ei synny. Pitkittyessään se vaikuttaisi myös yhtiölle ja kansalaisille tärkeään joulupostin jakeluun, mikä lisää neuvottelupöydän paineita entisestään.

5. Lakko heijastuu koko palkkakierroksen kulkuun

Postin lakoiksi tulehtunut työehtoriitely on alkusoitto kaikkia aloja koskevalle työehtosopimuskierrokselle, jonka neuvottelut alkoivat alkusyksystä ja ulottuvat pitkälle ensi kevääseen.

Vaikka tämä yksittäisen yrityksen työehtoriita on saanut valtavasti huomiota, vähintään yhtä merkittäviä neuvotteluja käydään koko ajan vientiteollisuudessa. Postilaisten työehtoselkkauksella voi tosin olla vaikutusta myös muiden pöytien henkeen.

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuus ry:n sopimuksesta on odotettu kierroksen päänavaajaa ja kiintopistettä kaikkien alojen sopimuksille. Tämäkin neuvottelu on jo yliajalla ja työtaistelu käynnissä.

Teollisuusliitto on jatkanut ylityökieltoaan 24. marraskuuta asti, mutta ei ole antanut lakkovaroitusta.

Postin työehtoriidan näkyvä puiminen on sähköistänyt muitakin ammattiliittoja valmiusasemiin. Niissä katsotaan, että työantajapuolelta aiotaan koordinoida kivikovat vaatimukset kaikkiin palkkaneuvottelupöytiin.

