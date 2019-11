Afgaani yritti avata iranilaisille laittoman maahantuloreitin Suomeen käyttämällä uusinta tekniikkaa – pieleen meni

Itärajalla on paljastunut ammattimainen laittoman maahantulon järjestely. Rikollisryhmä yritti avata laittoman maahantuloreitin Venäjältä Suomeen.

– Suomessa on rikollisryhmän jäseniä, joiden tehtävänä on vastaanottaa Venäjältä Suomeen saapuneet laittomat iranilaiset, Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksen tutkinnanjohtaja Ville Mihl kertoo.

Rikollisjärjestön toimintaa johtaa Keski-Euroopassa asuva afganistanilainen henkilö, joka on tuonut laittomasti iranilaisia ja afgaaneja Turkin ja Kreikan kautta EU:n alueelle.

Rikollisryhmän toiminta paljastui kesäkuun alussa, kun ryhmä oli tuomassa koemielessä iranilaisia metsien läpi Viipurista Lappeenrantaan.

Rikollisryhmän oli tarkoitus kuljettaa iranilaisia henkilöitä Venäjän kautta Suomeen Schengen-alueelle. Ilkka Kemppinen / Yle

Epäiltyjen reittiä seurattiin älypuhelimella

Rikollisjärjestöön kuuluneet ulkomailla oleskevat henkilöt kävivät aiemmin keväällä tutustumassa itärajan alueeseen Miehikkälässä.

Tapauksen esitutkinnassa on selvinnyt, että myös Suomessa asuneet epäillyt ovat käyneet tutustumassa kaakkoisrajan olosuhteisiin muutamaa päivää ennen suunniteltua laitonta maahantuloa.

– Epäillyt ovat tienneet raja-alueen olosuhteista siltä osin, mitä ovat saaneet selville maanteiltä ja rajavyöhykkeen läheisyydestä. Lopulliset maasto-olosuhteet ovat jääneet pimentoon, sanoo Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksen tutkinnanjohtaja Ville Mihl.

Kaakkois-Suomen rajavartiolaitoksen tutkinnanjohtaja Ville Mihlin mukaan vastaavaa tapausta ei ole tiedossa. Kari Saastamoinen, Yle

Koematkalla Suomeen oli tulossa kolme henkilöä. Heidät kuljetettiin 15 kilometrin päähän Venäjästa rajasta, josta he kävelivät loppumatkan Suomeen.

Poikkeuksellista tapauksessa on, että laittomasti maahanpyrkiviä on ohjattu Keski-Euroopasta reaaliaikaisesti henkilöiden mukana olleen älypuhelimen avulla. Älypuhelimeen oli asennettu sijaintitietoa jatkuvasti lähettävä mobiiliiapplikaatio.

– Heille on annettu tarvittaessa ohjeita, jos suunnitellulta reitiltä on poikettu tai eksytty.

Mihlin mukaan tiedossa ei ole yhtään aikaisempaa tapausta, jossa olisi käytetty reaaliaikaista seurantaa.

– Normaaleja tekstiviestejä on lähetetty, ja niissä on kerrottu esimerkiksi paikkatietoja, mutta nyt on kyseessä ensimmäinen tapaus, jossa paikkatieto on reaaliaikaisesti siirtynyt rikollisryhmän jäsenelle.

Seurantalaitteiden käyttö kertoo Mihlin mukaan tapauksen suunnitelmallisuudesta.

– On mietitty vaihtoehtoja ja olosuhteita ja miten laiton maahantulo olisi helpoin ja turvallisin toteuttaa laittomille Suomeen pyrkijöille.

Paikannuslaitteiden takia rikollisjärjestön jäsenien ei ole tarvinnut saattaa laittomasti maahan pyrkineitä.

Koematkaajat jäivät kiinni

Venäjän rajavartiopalvelu sai yhden koematkalla olleista henkilöistä kiinni Venäjän rajavyöhykkeellä. Toiset kaksi otettiin kiinni Suomen puolella, Lappeenrannan Ylämaan alueelta.

Muutaman kilometrin päässä iranilaiskaksikon kiinniottopaikasta havaittiin myöhemmin kaksi pääkaupunkiseudulla asuvaa henkilöä liikkumassa henkilöautoilla. Heidän tarkoituksenaan oli noutaa laittomasti Suomeen saapuvat iranilaiset.

Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan valtakunnan rajan yli olisi tuotu kerrallaan 3–6 henkilöä. Kari Saastamoinen, Yle

Mikäli koematka olisi onnistunut, rikollisjärjestö olisi Kaakkois-Suomen rajavartioston mukaan tuonut seuraavan erän iranilaisia rajan yli muutamaa päivää myöhemmin.

– Uskoisin, että laittomien ylittäjien määrä olisi ollut 3–6 henkilöä kerrallaan. Silloin he olisivat mahtuneet henkilöautoihin molemmilla puolilla rajaa, tutkinnanjohtaja Ville Mihl toteaa.

Kaakkois-Suomen rajavartiolaitos ei usko, että vastaavien tapausten, joissa käytetään seurantalaitteita, määrä lähtisi nousuun.

Schengen-alueelle yhden rajan ylittämällä

Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittäminen kiinnostaa iranilaisia, koska sitä kautta pääsee Schengen-alueelle yhden rajan ylittämällä.

– Tällä hetkellä iranilaiset pääsevät laillisen Venäjän viisumin turvin helposti matkustamaan Venäjälle ja rajan läheisyyteen.

Ville Mihlin mukaan iranilaiset ovat olleet kaakkoisrajalla Venäjän puolella suurin kansalaisuusryhmä, jonka jäsenien maahantulon Venäjän rajavartiopalvelu on estänyt kahden viime vuoden aikana.

Viime vuonna noin sataa iranilaista estettiin tulemasta maahan. Tänä vuonna vastaava luku on jo noin 90, joten painetta on.

Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittäminen kiinnostaa iranilaisia, koska sitä kautta pääsee Schengen-alueelle yhden rajan ylittämällä. Kari Saastamoinen, Yle

Etelä-Karjalan käräjäoikeudella on parhaillaan käsittelyssä toinen tapaus, jossa iranilainen henkilö yritti tulla laittomasti Suomeen Allegro-junalla. Tapauksia yhdistää ainoastaan se, että molemmissa kyseessä olivat iranilaiset.

– Käräjäoikeuden käsiteltävänä olevassa tapauksessa yritettiin käyttää väärennettyä passia, kun taas tässä toisessa tapauksessa yritettiin tulla maaston kautta Suomeen ilman asiakirjoja,tutkinnanjohtaja Ville Mihl kertoo.

Laittoman maahantulon esitutkinta on valmistunut ja se siirtyy syyteharkintaan.

Lue seuraavaksi:

Ihmissalakuljetus Saimaan kanavalla paljastui jättimäiseksi – maailmanlaajuinen rikollisjärjestö toi huviveneellä yli 70 ihmistä salaa Suomeen

Suomeen tuotu laittomasti afrikkalaisia – asialla kansainvälinen rikollisjärjestö

Turvapaikan saaneita mukana laittoman maahantulon järjestämisessä – sukulaisia ja tuttavia Venäjän kautta Suomeen