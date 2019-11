Tuoretta salaattia pitkille Mars-matkoille? – Ruokaa kasvattamalla konteissa voi lyhentää vuorokautta

Kasvien kerrosviljelystä odotetaan maailmanlaajuisesti nousevaa trendiä. Myös avaruusmatkat voisivat hyötyä keinotekoisesta kasvuympäristöstä.

Ensimmäiset nykymuotoiset kerrosviljelmät rakennettiin kymmenkunta vuotta sitten. Suosituinta kerrosviljely on Aasian suurissa kaupungeissa niin Japanissa, Kiinassa kuin Taiwanissakin, joissa maapinta-alasta on pulaa. Euroopassa kerrosviljelyssä ollaan alkutaipaleella.

HAMK:n hortonomiopiskelijat Samuel Liuja Milla Mäkelä mittaavat merikontissa kasvatettuja salaatteja. HAMK:n kerrosviljelykoulutus on Suomessa uutta. Timo Leponiemi / Yle

Kasvihuone Mars-lennolle?

Kerrosviljelyssä kasveille luodaan keinotekoinen kasvuympäristö. Siksi se on mahdollista sijoittaa mihin vain, jopa avaruuteen. Pitkälle viedyissä visioissa kerrosviljelykontti voitaisiin ottaa mukaan Mars-lennolle.

– Kyllä se teoriassa on mahdollista ja teknisestikin se varmasti onnistuu. Painoton tila ja uv-säteily tuovat uusia haasteita. Ne pitää tietysti ratkaista. Se kyllä tiedetään jo, mitä kasvi tarvitsee kasvaakseen, sanoo HAMK Bion tutkijayliopettaja Teo Kanniainen.

Onko Nasa sitten ollut jo kiinnostunut kerroskasvatuksesta? Siihen Teo Kanniainen vastaa, ettei vielä ja hymähtää, että yhteydenottoa odotellaan.

Kasvatusolot täysin säädettävissä

Lepaalla Hämeen ammattikorkeakoulun eli HAMK:n käytössä on kuusimetrinen merikontti. Sen sisälle on rakennettu kolme kerrosta kasvatustasoja ja niiden yläpuolelle aallonpituudeltaan säädettävissä oleva led-valaistus. Valaistuksen lisäksi kontin sisällä voidaan säätää muun muassa lämpötilaa ja kosteutta.

Kuusimetriseen merikonttiin on rakennettu kerrosviljelylaitteisto. Timo Leponiemi / Yle

Vuorokauden voi säätää esimerkiksi vain 20 tunnin mittaiseksi.

Lepaan kerrosviljely on tilaustyö, johon liittyvä koulutus on Suomessa täysin uutta. Ensimmäinen erä salaatteja on jo saatu kasvatettua ja tulokset ovat lupaavia. Kasvit ovat kasvaneet hyvin täysravinneliuoksessa valon punaisen ja sinisen aallonpituuden alla.

Sopii parhaiten salaateille ja yrteille

Teo Kanniainen sanoo, että salaatit ja yrtit soveltuvat parhaiten kerrosviljelyyn, mutta tutkimusmielessä kiinnostavia ovat myös väriaineita tuottavat kasvit. Perunoita konttiviljelyyn tuskin kannattaa ottaa, mutta esimerkiksi terveiden mansikantaimien kasvatukseen olosuhteet sopivat, esittelee Teo Kanniainen.

Lepaan yhden kasvatuskontin hinta on yli 50 000 euroa.

