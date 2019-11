Postilakko sai osan lehtiyhtiöitä avamaan näköislehtiään maksuttomiksi – "Lisännyt selvästi lukijoiden määrää"

Muiden muassa Keskisuomalaista, Savon Sanomia ja Helsingin Sanomia on voinut lukea verkossa ilmaiseksi.

Postilakon takia osa tavallisesti maksumuurin takana olevista sähköisistä näköislehdistä on ollut vapaasti luettavissa netissä.

Muun muassa mediakonserni Keskisuomalaisen lehdistä ilmaiseksi on voinut selailla esimerkiksi Keskisuomalaisen ja Savon Sanomien näköislehtiä. Avoimena ovat olleet myös monet paikalliset lehdet. Tiedonsaannin turvaamisen ohella näköislehdet on avattu markkinointimielessä.

– Tämä on ollut niin lyhyt tämä lakko, että ei voi sanoa mitä se pitkällä tähtäimellä vaikuttaa, mutta isossa kuvassa tämä on lisännyt selvästi lukijoiden määrää, sanoo Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Näköislehtien käyttäjämäärät ovat avaamisen myötä kasvaneet selvästi, vahvistaa Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi. Markku Pitkänen / Yle

Myös Sanoma on avannut näköislehtiään lakon aikana ilmaisiksi. Vapaasti luettavana on ollut muun muassa maan suurin sanomalehti Helsingin Sanomat.

– Helsingin Sanomien näköislehden käyttö on kasvanut jonkin verran, toteaa Sanoma Media Finlandin liiketoimintajohtaja Petteri Putkiranta.

Mutta ajavatko näköislehdistä nyt saadut kokemukset paperilehden tilaajia peruuttamaan tilauksiaan?

– Emme usko näköislehden käytöllä olevan suurta vaikutusta lehtitilauksiin. Huomioitavaa on myös se, että Helsingin Sanomien asiakkaista vain alle viisi prosenttia on Postin päiväjakelun piirissä ja kärsii siten lakon vaikutuksista, Putkiranta vastaa.

Myös mediakonserni Keskisuomalaisessa ajatukset ovat samansuuntaisia. Postin päiväjakelun piirissä olevien asiakkaiden osuus Keskisuomalaisella on kuitenkin selvästi suurempi.

Postin kannalta näköislehdistä nyt tarjolla olevat ilmaiset maistiaiset voivat kuitenkin olla hankalia.

Totuttaa näköislehteen

– Siinä mielessä harmi ehkä Postin kannalta, että ihmiset ovat kokeneet digitaalisen lehden, näköislehden varsin toimivaksi vaihtoehdoksi, toteaa Kangaskorpi.

Entä onko näköislehtien avaaminen ilmaisiksi lakon murtamista?

– Kyse on asiakaspalvelusta ja käytännössä ainoa tapa palvella lakon piirissä olevia asiakkaitamme, katsoo Putkiranta.

– Markkinointimielessä sitä käytetään muulloinkin. Sitten ajattelen, että lakon osapuolienkin kannalta on varmaan hyvä, että lukijoilla ja kuluttajilla on mahdollisimman paljon informaatiota siitä mitä tapahtuu, toteaa Kangaskorpi.

"Ei rikkuritoimintaa"

Viime viikon lopulla myös Medialiitto tiedotti, että suuri joukko paikallislehtiä on viikonvaihteessa ilmaiseksi luettavana verkossa. Paikallislehdille Postin jakelupalvelujen merkitys on usein suurempi kuin sanomalehdille.

– Itse kun olen myös Medialiiton puheenjohtaja, tuollainenkin on käynyt mielessä. Itse olen sitä mieltä, että päin vastoin. Meidän tehtävämme on välittää tietoa kaikissa eri tilanteissa – niin kuin median tehtävä on – maksimaalisella tavalla. En näe sitä millään tavalla rikkuritoimintana tai lakon murtamisena, sanoo Kangaskorpi.

Sekä Keskisuomalainen että Sanoma Media Finland aikovat viimeistään lakon jälkeen siirtää näköislehdet takaisin maksullisiksi palveluiksi.