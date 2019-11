Poliisiammattikorkeakoulun opettajaa vastaan nostettu syytteitä seksuaalisista hyväksikäytöistä ja ahdistelusta

Konstaapeli on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Kuvituskuva.

Asiassa on seitsemän asianomistajaa.

Poliisiammattikorkeakoulun opettajana toiminutta ylikonstaapelia vastaan on nostettu useita syytteitä. Syytteet koskevat seksuaalisia hyväksikäyttöjä, seksuaalista ahdistelua ja virkavelvollisuuden rikkomisista, syyttäjälaitos kertoo.

Asiassa on seitsemän asianomistajaa. Konstaapeli on ollut pidätettynä virasta koko esitutkinnan ajan ja on edelleen pidätettynä edelleen.

Vastaaja on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Poliisi on määrännyt koko esitutkinta-aineiston salassa pidettäväksi. Oikeudenkäynnin ja sen asiakirjojen julkisuudesta päättää tuomioistuin.

Poliisi ei tiedota asiasta toistaiseksi enempää.

