Suositusta kirjailijasta tuli vihreiden poliitikko ja nyt hän on nosteessa Saksan johtoon – Onko tässä Angela Merkelin seuraaja?

Vihreiden Robert Habeck on noussut kansleriarvailujen kärkeen Saksassa. Onko Saksa valmis liittokansleriin, joka ei käytä solmiota?

BIELEFELD Juoksiko tuosta ohi Saksan seuraava liittokansleri?

Saksan vihreiden puoluekokous lähestyy loppua Bielefeldin kaupungissa, ja puoluejohtajalla Robert Habeckilla on kiire. Hän kirjaimellisesti juoksee puoluekokousäänestysten ja televisiohaastattelujen välillä.

Koko Saksan katseet ovat nyt Robert Habeckissa, kirjailijassa ja nykyisessä ammattipoliitikossa. Hän saattaa olla ehdolla Saksan seuraavaksi liittokansleriksi, kun Angela Merkel luopuu vallasta vuoden 2021 liittopäivävaaleissa.

Mutta oikeastaan tästä ei vielä saisi puhua.

Ylen haastattelussa Robert Habeck heltyy puhumaan kanslerikysymyksestä, eli saksalaisittain K-Fragesta, vain siitä syystä, että toimittaja on Suomesta.

– Spekulointi sillä, sanonko kyllä vai ei, on todellinen ansa, Habeck sanoo puoluekokouksen päätyttyä.

Selvää kantaa ehdokkuusaikeisiin on turha odottaa. Hänen mukaansa koko kysymys on vaarassa muuttua vitsiksi, koska ehdokkuudesta puhutaan aivan liian aikaisin.

Vaaleihin on vielä kaksi vuotta aikaa, mutta keskustelu vihreästä liittokanslerista käynnistyi jo oikeastaan viime kesänä. Silloin vihreä puolue eli viralliselta nimeltään Liittouma90/Vihreät nousi gallupeissa hetkeksi suurimmaksi (siirryt toiseen palveluun). Nyt se on toisena Merkelin kristillisdemokraattisen CDU:n jälkeen.

Angela Merkel on jo aloittanut vetäytymisen Saksan johdosta, mikä on kiihdyttänyt keskustelua hänen mahdollisesta seuraajastaan.

Vihreitä hyödyttää suurten puolueiden tämänhetkinen kriisi. Perinteiset kansleripuolueet CDU ja sen sosiaalidemokraattinen hallituskumppani SPD ovat ajautuneet sisäisiin riitoihin. Niiden kannatus on laskussa, eikä kummallakaan ole selvää ehdokasta Merkelin seuraajaksi.

Ilmastokeskustelu on nostanut vihreitä ympäri Eurooppaa. Saksassa vihreiden vetoapuna on ollut myös suosittu johtajakaksikko, 50-vuotias Habeck ja tandempari 38-vuotias Annelena Baerbock.

Saksan vihreiden puheenjohtajat Annalena Baerbock ja Robert Habeck keskustelivat puolueen päämajassa Berliinissä 18. marraskuuta 2019. Felipe Trueba / EPA

Lauantaina molemmat valittiin uudestaan puoluejohtoon yli 90 prosentin ääniosuudella. Riitaisasta historiasta tunnettu vihreät on yhtäkkiä Saksan suurista puolueista yhtenäisin, mikä parantaa mahdollisuuksia päästä valtaan.

– Voimme käyttää kaiken energian ulospäin vaikuttamiseen sisäisen tappelun sisään. Ihmiset ovat huomanneet tämän, Habeck sanoo.

Hänen mukaansa vihreitä ei nosta vain Euroopan pääaiheeksi noussut ilmastonmuutos. Myös muista vihreiden vakioaiheista, kuten kestävästä ruoantuotannosta, tasa-arvosta ja päivähoidosta on tulossa valtavirtaa.

EU-parlamenttivaaleissa toukokuussa vihreät kaksinkertaisti kannatuksensa Saksassa 20,5 prosenttiin.

Puoluekokouksessa avoimesti lausuttu tavoite on päästä seuraavaan Saksan hallitukseen. Vaikeampi aihe vihreille on keskustelu Saksan ensimmäisestä vihreästä kanslerista.

Monia vihreitä naisia ärsyttää se, että saksalaislehdistö nostaa vain Habeckia mahdolliseksi Merkelin seuraajaksi. Onhan heillä myös toinen suosittu puheenjohtaja tarjolla kansleriehdokkaaksi.

Leipzigista kotoisin oleva vihreä paikallispoliitikko Paula Louise Piechotta sanoo Baerbockin olevan Habeckia suositumpi puolueen sisällä.

– Annelena on saanut täällä enemmän aplodeja ja ehkä juuri sen vuoksi, että monia ärsyttää Robertin hehkutus, Piechotta sanoo.

Puhuttelu etunimillä ja sinuttelu on tyypillistä Saksan vihreille. Konservatiivisissa piireissä teititellään.

Habeck sen sijaan kerää suosiota Saksassa yli puoluerajojen. Kyselytutkimuksissa Habeck on noussut (siirryt toiseen palveluun)ykkösvaihtoehdoksi Merkelin seuraajaksi. Hänellä on myös kokemusta osavaltiotason ministerinä toisin kuin Baerbockilla.

Saksalaisiin vetoaa Habeckin maanläheinen tyyli. Myös Bielefeldin puoluekokouksessa Habeck on pukeutunut farkkuihin. Hiukset ovat vähän sekaisin ja tumman kauluspaidan hihat kääritty.

Habeck työskenteli ennen poliitikon uraa kirjailijana. Hän osaa valita sanansa osuvasti. Ylen haastattelussa hän nostaa esiin sivulauseessa neljä poikaansa puhuessaan sotilaista ja Saksan puolustuspolitiikasta.

Saksalaisille Habeck ei ole se vihreä, joka haluaa viedä makkarat lautasilta tai pakottaa vaihtamaan dieselmersut sähköautoihin. Bielefeldissä Habeck kertoo haluavansa mennä kotiin ja avata oluen rankan puoluekokousviikonlopun päätteeksi.

– Enkä halua nähdä enää yhtäkään mikrofonia, hän sanoo.

Puheenjohtaja Robert Habeck puhui Saksan vihreiden puoluekokouksessa Bielefeldissä 17. marraskuuta 2019. David Hecker / EPA

Pitkäaikainen vihreä vaikuttaja suostuu arvioimaan Habeckia vain nimettömänä. Kuusikymppinen nainen kehuu Habeckia poikkeukselliseksi miespoliitikoksi siinä, ettei tämä flirttaile vaan osaa pitää naisiin järjestelmällisesti täysin ammattimaisen suhteen.

Paikallispoliitikko Piechotta sanoo Habeckin heikkouden olevan toisinaan asiaosaaminen. Hän ei aina perehdy yksityiskohtiin riittävästi.

– Tässä Annelena on tehnyt enemmän töitä, hän sanoo viitaten toiseen puheenjohtajaan.

Ylen haastattelussa Habeck keskittyy piirtämään suuria poliittisia linjoja Saksan ja koko Euroopan tulevaisuudelle. Jos vihreät nousevat seuraavaan hallitukseen, Habeck haluaa Saksan Eurooppa-politiikkaan selviä muutoksia.

Ensinnäkin hän haluaa eroon Saksan tiukan kulukurin politiikasta. Habeckin mukaan Saksa tarvitsee investointeja paitsi oman tulevaisuutensa myös eurooppalaisten naapureiden vuoksi.

– Saksa säästää tällä hetkellä naapurimaidensa kustannuksella. Raha pitää laittaa liikkeelle, Habeck sanoo.

Hän on valmis tulemaan vastaan Ranskaa, joka on ehdottanut euroalueen yhteistyön tiivistämistä. Siihen Merkel on suhtautunut nihkeästi.

Habeckin viesti on: vihreiden johdolla Saksa ajattelisi nykyistä enemmän koko Euroopan etua pelkkien Saksan intressien sijaan. Myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Saksalle puolustuspolitiikka on vaikeaa maan oman natsihistorian vuoksi. Vihreille kysymys on ollut erityisen hankala.

Tasan 20 vuotta sitten vihreä puolue kokoontui samassa Bielefeldin kaupungissa syvässä sisäisessä kriisissä. Vihreät istuivat silloin SPD-poliitikko Gerhard Schröderin johtamassa hallituksessa. Vihreä ulkoministeri Joschka Fischer halusi saada puolueeltaan tuen Nato-pommitukselle Kosovossa.

Fischeriä heitettiin päähän väripurkilla ja hänen tärykalvonsa vaurioitui.

Kosovo-päätös oli vihreille kivulias, sillä se pakotti idealistipuolueen kohtaamaan maailmanpolitiikan todellisuuden.

Robert Habeck edustaa selvästi uudenlaista vihreää puoluetta. Hän myöntää, että puolustuspolitiikka on yhä hankala kysymys Saksalle.

– Ja luojan kiitos se on edelleen vaikea asia. Kyse on sodasta ja rauhasta, hän sanoo.

Kynnyksen pitääkin olla Habeckin mukaan erittäin korkea, kun päätetään nuorten naisten ja miesten lähettämisestä sotaan. Mutta hän sanoo, että on kohdattava maailmanpolitiikan realiteetit.

Eurooppa on jäämässä itsevaltaisesti johdettujen maiden jalkohin. Jos vihreät pääsee Saksassa valta-asemaan, Habeck tiivistäisi eurooppalaista puolustusta.

– Euroopan päällekkäiset järjestelmät ovat tehottomia. Yhteistyön tiivistäminen olisi valtavan hyödyllistä. Askel askeleelta menemme kohti eurooppalaista armeijaa.

Kun Yle pyysi Habeckia kuvailemaan itseään niille, jotka eivät häntä vielä tunne, vastaus oli hyvin wikipediamainen.

Ennen poliitikon uraa hän oli kirjailija, joka kirjoitti teoksensa yhdessä vaimonsa Andrea Paluchin kanssa. Pariskunnalla on neljä lasta. Ikää 50 vuotta.

Kuten vihreälle poliitikolle sopii, hän arvioi nettisivuillaan vaihtaneensa yhtä monta vaippaa kun vaimonsa, kun heidän lapsensa olivat pieniä.

Habeck on erilainen poliitikko kuin Saksaa toisen maailmansodan jälkeen johtaneet liittokanslerit. Vihreä paikallispoliitikko Piechotta uskoo, että ihmiset haluavat nyt johtajaksi aiempaa tuttavallisemman, uudella tavalla puhuvan liittokanslerin. Oli se sitten Habeck, Baerbock tai joku muu.

Onko Saksa valmis vihreään liittokansleriin, joka ei käytä solmiota tai edes pukua?

– Saksaa on johtanut vuosia jo Merkel ilman kravattia. Se on kysymyksistä pienin. Ihmiset haluavat uudenalaisen johtajan ja sitä muut puolueet eivät tällä hetkellä pysty tarjoamaan, Piechotta sanoo.