Näyttelijä Maria Kuusiluoma vietti 25-vuotistaiteilijajuhlaa Tšehovin Lokissa: "Elämä pitää esittää sellaisena kuin sen näkee haaveissaan"

Kun Suomen Kansallisteatterin näyttelijä Maria Kuusiluomalle tuli vastaan 25-vuotistaiteilijajuhla, oli hänen suurin toiveensa saada tehdä ikääntyvän näyttelijättären, Irina Arkadinan rooli Anton Tšehovin teatteriklassikossa Lokki. Se toive toteutui.

– Irina Arkadina on ikääntynyt näyttelijätär ja painii niiden ongelmien kanssa. Minulle tämä oli myös testi siitä, kuinka voi kääntää peilin, ja kuinka syvälle pystyy katsomaan itseään. Siinä joutuu tarkastelemaan ikääntymistä. Se on ihanaa, koska siinä kertyy parhaimmillaan henkistä pääomaa. Mutta siinä on myös toinen puoli – on hyväksyttävä, että jos on viisikymmentävuotias, ei enää vaan voi olla kaksikymppinen.

Kuusiluoma pohti roolia tehdessään, mitä vanheneminen merkitsee. Tuoko se raadollisuutta ihmiseen? Mistä pitää luopua, mitä pitää hyväksyä? Varsinkin yksi Lokki-näytelmän repliikki on merkinnyt Kuusiluomalle myös taiteen näkökulmassa paljon. Ne ovat näytelmän pojan vuorosanat:

– Elämää ei pidä esittää sellaisena kuin se on, eikä sellaisena mitä sen tulisi olla – vaan sellaisena, kuin sen näkee haaveissaan.

Yhtäkään minuuttia ei mene hukkaan sen ihmisen elämässä Pukuhuonekaveri Seela Sella

Kuusiluoma on tehnyt lähes koko teatteriuransa Suomen Kansallisteatterissa. Pukuhuonepaikan hän peri Kyllikki Forssellilta ja pukuhuonekaverina on Seela Sella. Tampereella teatteriesitykseen valmistautuva Sella yllätti Kuusiluoman puhelulla suoraan Puoli seitsemän -lähetykseen.

– Teillä on nyt siellä ihminen, joka on paitsi karismaattisen jumalainen, kaunis, lahjakas, energinen, niin myös organisoi vaikka mitä. Johtaa kesäteatteria Porissa, ja on vielä ammattiyhdistysihminenkin, aloittaa Seela Sella.

– Me olimme viime talvena samassa näytelmässä, ja lähdimme näyttämöltä samaan aikaan väliajalla pukuhuoneeseen. Samaan aikaan, samalta näyttämöltä. Ennen kuin minä olin pukuhuoneessa, niin Maria on jo siellä läppäri auki tekemässä näyttelijäyhdistyshommia, Sella jatkaa. Sen ihmisen elämässä ei mene hukkaan yhtäkään minuuttia.

