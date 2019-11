Espoon nuorilta löydettiin 39 teräasetta – Poliisi: "Harmittava muoti-ilmiö"

Espoossa nuorilta ja lapsilta löydettyjä teräaseita tältä vuodelta.Yhteensä teräaseita on löydetty 39 lokakuun loppuun mennessä.

Poliisin mukaan nuorin henkilö, josta on tehty rikosilmoitus, on vasta 8-vuotias. Teräaseet on huomattu myös nuorisotyössä.

Espoossa teräaseiden kanto nuorten keskuudessa on kasvanut aiempiin viime vuosiin verrattuna.

Tämän vuoden lokakuun loppuun mennessä on kirjattu 39 tapausta, joissa nuorelta on löydetty toisen vahingoittamiseen soveltuva esine tai aine.

Vuosi sitten samaan aikaan tapauksia oli yli kymmenen vähemmän, 24 kappaletta. Vuosina 2017 ja 2016 määrä oli vielä pienempi: kumpanakin vuonna kirjattiin 17 vastaavaa rikosta koko vuonna.

Länsi-Uudenmaan poliisi on erittäin huolestunut ilmiöstä. Poliisin mukaan nuorin henkilö, josta on tehty rikosilmoitus, on vasta 8-vuotias.

Poliisin mukaan teräaseita on tavattu alaikäisillä nuorilla niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Poliisin mukaan teräaseet ovat olleet leipäveitsiä, rambopuukkoja, kääntöveitsiä ja muun muassa monitoimityökaluja.

Länsi-Uudenmaan ennaltaehkäisevän työn komisario Hannu Väänänen sanoo, että syytä lasten teräaseiden kantoon ei tiedetä. Väänäsen mukaan asia on yleensä kausiluonteinen.

– Silloin kun minä olin nuori, niin aina välillä niitä ihmisillä oli. Sitten se taas laski. En tiedä onko kyse muoti-ilmiöstä, että kun kaverillakin on, vai turvattomuuden tunteen lisääntymisestä.

– Tämä on enemmäkin harmittava muoti-ilmiö. Ei ne nuoret tuolla kävele aseet käsissä, mutta niitä on hallussa repussa tai vaikka takintaskussa, Väänänen sanoo.

Osa syy komisario Väänäsen mukaan lisääntyneeseen teräaseiden kantoon saattaa olla se, että poliisi on lisännyt ennalta ehkäisevää toimintaa yleisillä paikoilla. Nyt poliisi on enemmän läsnä niillä paikoilla, missä nuoret liikkuvat. Ja tapaukset tulevat siis aiempaa paremmin ilmi.

Väänänen kuitenkin muistuttaa, että kaikenlaisten teräaseiden pitäminen ilman hyväksyttävää syytä on laitonta.

Poliisi tiedotti asiasta maanantaina. Samasta asiasta kertoi myös MTV3 pari viikkoa sitten. (siirryt toiseen palveluun)

Teräaseiden kanto huomattu myös nuorisotyössä

Nuorten ja lasten teräaseiden lisääntynyt kanto on huomattu myös Espoon kaupungin nuorisotyöntekijöiden keskuudessa. Nuorisopalveluiden alueellisten nuorisopalveluiden päällikkö Lasse Raivio sanoo, että asia on heillä tiedossa.

– Esimerkiksi jalkautuva nuorisotyö kauppakeskuksista on antanut tällaista signaalia.

Raivion mukaan tällä hetkellä ollaan eniten huolissaan 10-14 -vuotiasta, jotka viettävät aikaa kauppakeskuksissa.

Raivio ei osaa sanoa, miksi nuorilla on teräaseita mukana. Kun nuorisotyö tapaa nuoria, joilla on teräaseita mukana, he ottavat yhteyttä kotiin ja lastensuojeluun sekä poliisiin.

Raivion mukaan Espoossa tehdään niin sanottua kohdennettua nuorisotyötä, jossa esimerkiksi kauppakeskuksessa notkuneet nuoret on aktivoitu kerhoihin.

– Nuorten energia kohdistetaan positiiviseen tekemiseen kerhoissa. Niissä keskustellaan, kokkaillaan ja tehdään retkiä. Niistä on saatu hyviä kokemuksia.

Raivion mukaan esimerkiksi eräs poikaryhmä, joka aiheutti Espoossa kaikenlaista, heille perustettiin kerho, jossa he saavat nyt kokkailla, ja jutella aikuisten kanssa. Häiriökäyttäytyminen väheni kerhon myötä saman tien.

– He pääsevät nyt positiivisesti purkamaan energiaansa.